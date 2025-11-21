€ 5.0891
Stiri

VIDEO Cel puțin cinci morți și zeci de răniți după cutremur, în Bangladesh
Data actualizării: 15:17 21 Noi 2025 | Data publicării: 14:36 21 Noi 2025

VIDEO Cel puțin cinci morți și zeci de răniți după cutremur, în Bangladesh
Autor: Iulia Horovei

cutremur bangladesh dacca 21 noiembrie 2025 Cetățeni ieșiți în stradă în capitala Dacca, Bangladesh, după producerea unui cutremur de magnitudine 5,5. Cel puțin cinci oameni au murit, iar alte zeci sunt rănite. Sursa foto: Agerpres
 

Cel puțin cinci persoane au murit și aproximativ 100 au fost rănite după un cutremur de magnitudine 5,5, care a lovit vineri Bangladeshul.

Cel puțin cinci persoane au murit în Bangladesh, după producerea unui cutremur de magnitudine 5,5 în capitala dens populată Dacca, în timp ce alte aproximativ 100 de persoane au fost rănite, potrivit informațiilor funizate de guvern, citate de Aljazeera.

Citește și: Cutremur, vineri, în județul Buzău

Morți și răniți în urma seismului din Bangladesh

Un alt post de televiziune din Bangladesh, DBC Television, raportează un bilanț mai mare, de cel puțin șase morți: trei în urma prăbușirii unei clădiri și alți trei pietoni loviți de balustradele desprinse de pe clădiri.

Departamentul de Sănătate din Bangladesh a anunțat că printre persoanele decedate este și un student la Medicină.

Cutremurul cu magnitudinea 5,5 a avut loc la ora locală 10:38 (ora României 06:38), în apropierea orașului Narsingdi, la aproximativ 33 km de Dacca, potrivit Institutului Geologic al Statelor Unite (USGS).

 

Cutremur resimțit puternic în Dacca

Seismul i-a speriat pe locuitori, mai ales că mulți dintre cei 170 de milioane de oameni ai țării majoritar musulmane se aflau acasă, în ziua lor liberă. El a fost resimțit până în metropola indiană Kolkata (nord-est), situată la circa 300 de kilometri vest de capitala Bangladeshului, a declarat pentru AFP directorul Centrului indian de seismologie, O.P. Mishra, potrivit Agerpres.

Conform mărturiilor locuitorilor aflați la fața locului, cutremurul a început cu mici vibrații resimțite chiar în obiectele din încăpere, urmate rapid de o zguduire puternică. Oamenii au povestit că mobilierul s-a mișcat violent și că au rămas blocați timp de câteva secunde fără să realizeze ce se întâmplă. Unii au descris senzația ca pe un „legănat de barcă prinsă în valuri uriașe, unul după altul”, mărturisind că nu au mai trăit niciodată așa ceva.

„A fost unul dintre cele mai puternice cutremure din istoria recentă și foarte aproape de capitală. Întreg orașul a intrat în panică. Videoclipurile de pe rețelele sociale arată clădiri care se zguduie”, se arată în declarația lui Tanvir Chowdhury, corespondent Al Jazeera în capitala țării.

În cartierul Salt Lake City, care găzduiește numeroase companii locale din domeniul tehnologiei, numeroși locuitori au evacuat rapid birourile și locuințele, a relatat un corespondent AFP.

Bangladeshul este adesea zguduit de cutremure, însă ultimul seism important produs pe teritoriul său datează din 1896.

bangladesh
dacca
cutremur
morti
raniti
x close