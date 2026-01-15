Oameni din Petroșani au ieșit în stradă, nemulțumiți de creșterea taxelor și impozitelor locale

Mai mulți locuitori ai municipiului Petroșani au ieșit în stradă pentru a protesta față de creșterea taxelor și impozitelor, exprimându-și nemulțumirea față de politicile fiscale adoptate de autorități.
Protestatarii s-au adunat în fața Casei de Cultură a Sindicatelor și au cerut autorităților să retragă hotărârea privind majorările, pe care o consideră excesivă și nejustificată în contextul situației economice actuale.
Nemulțumirile nu sunt doar acolo. În București au loc, în paralel, două proteste, cu mesaje și revendicări diferite.
Unul dintre acestea se desfășoară în Piața Universității și este organizat de Acțiunea Conservatoare, partidul condus de Claudiu Târziu, la manifestație alăturându-se și membri ai AUR. Claudiu Târziu a anunțat că protestul este organizat împotriva Legii pentru combaterea antisemitismului și xenofobiei (Legea Vexler). Totodată, liderul AUR, George Simion, i-a chemat pe români în stradă pentru a protesta împotriva Guvernului.
Cel de-al doilea protest are loc în Piața Victoriei și este organizat împotriva măsurilor fiscale ale Guvernului, participanții exprimându-și nemulțumirea față de politicile economice și de impactul acestora asupra populației.
