€ 5.0896
|
$ 4.3449
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0896
|
$ 4.3449
 
DCNews Stiri Ce să NU cumperi cadou de Crăciun unui copil. Urania Cremene: Cam asta ar fi lista
Data publicării: 19:26 20 Dec 2025

Ce să NU cumperi cadou de Crăciun unui copil. Urania Cremene: Cam asta ar fi lista
Autor: Doinița Manic

cadouri craciun urania cremene Imagine cu un copil care a primit cadouri de Crăciun. Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay
 

Urania Cremene, expertă în parenting, a prezentat o listă cu ce să NU cumperi cadou unui copil de Crăciun.

Urania Cremene, expertă în parenting, a explicat ce cadouri sunt nepotrivite pentru copii, atunci când mergeți în vizită la rude sau prieteni de Crăciun, dacă nu vreți să le faceți părinților respectivi viața mai grea.

"Tocmai m-a sunat o prietenă să mă întrebe ce să cumpăre de Crăciun băiatului de 3 ani al prietenei ei, care vine din străinătate în vizită. Ce mi-a venit în minte a fost în primul rând o listă de ce să NU cumperi acelui copil de 3 ani
și știu că multe dintre voi, mame, părinți, veți fi de acord cu această listă cu ce să nu cumperi.

VEZI ȘI: Cum arată copilul care primește totul, fără limite. Urania Cremene: Nu toată lumea te va iubi

Sigur, din punctul meu de vedere și din punctul de vedere al mutor mame cu care am interacționat, copiilor de Crăciun și în zilele astea, vă rog să nu cumpărați nimic care are viață: nici pești de acvariu, nici porcușori de guineea, nici vai, ce pisicuță drăguță am găsit. Ultimul lucru de care are nevoie o mamă sau un părinte este încă o viață de care trebuie să se ocupe, mai ales dacă nu este o alegere făcută în familie. 

Al doilea lucru de pe listă este orice jucărie care are baterii și mai ales dacă face zgomot, orice face ca pompierii etc. Ultimul lucru de care au nevoie părinții, în zilele astea când au o grămadă de lucruri pe cap, plus copiii care sunt în vacanță, sunt niște jucării care fac zgomot și se plimbă printre picioarele lor.

Nici dulciurile nu sunt o alegere bună

Din nou, foarte important! Și așa copiii primesc multe dulciuri în această perioadă, nu fiți voi cei care adăugați și mai mult zahăr în familie. Fără ciocolată, bomboane și alte chestii. Dacă alegeți să dați ceva dulce, măcar să fie ceva mai sănătos, poate făcut în casă sau de la un târg, ceva de genul acesta.

Telefon, tabletă, roblocși? Mai bine nu

Cam asta ar fi pe scurt lista de jucării pe care să nu le duceți și voi adăuga pe listă neapărat dispozitivele. Înainte să cumpărați orice fel de device unui copil, indiferent cât de faină vi se pare această idee, vorbiți cu părinții acelui copil înainte, sau cu Moșul", a spus Urania Cremene într-un video postat pe pagina ei de TikTok.

@uraniacremene Multă lume întreabă ce să le cumpere copiilor de Sărbători. Dar cred că mai potrivită e o listă cu ce să NU le luăm copiilor din familie, ai prietenilor sau colegilor, de Crăciun. 1. Nimic viu ????❌. Peștișori, hamsteri, pisici. Ultimul lucru de care are nevoie un părinte e încă o viață de îngrijit. Mai ales dacă familia nu și-a dorit asta. 2. Jucării cu baterii care fac zgomot ????❌. Orice piuie, țiuie, cântă. Părinții sunt deja la limită, iar mașinuța de pompieri, oricât ar fi ea de drăguță, doar adaugă tortură auditivă la stres. 3. Dulciuri ????❌. Copiii oricum sunt deja pe overdose de zahăr. Dacă e musai de luat dulce, măcar să fie ceva artizanal, nu încă o pungă de bomboane. 4. Device-uri. De orice fel, mai ales fără acordul părinților ????❌. Tabletă, telefon, roblocși, orice e digital. Mai bine întrebați întâi! Poate părinții tocmai încearcă să limiteze ecranele. Regula de aur: Înainte să cumperi un cadou pentru un copil, întreabă-te: asta le face viața părinților mai ușoară sau mai grea? Dacă răspunsul e „mai grea”, pune-l înapoi pe raft. Voi, părinții, ce ați mai adăuga la listă? Ce ați vrea ca ai voștri copii să NU primească de Crăciun? ???? #cadouri, #sarbatori, #copii, #craciun, #parentingechilibrat, #uraniacremene, #fyp ♬ original sound - Urania Cremene

 
 
 
 

 
 
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

cadouri
cadouri craciun
craciun 2025
urania cremene
copii
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
Cum ar urma să voteze USR la moțiunile simple de luni împotriva miniștrilor Predoiu și Marinescu
Publicat acum 17 minute
Regele Charles i-a cerut lui Kate Middleton să-și schimbe numele
Publicat acum 17 minute
Razie antidrog în Italia: Confiscări masive de droguri și sute de arestați
Publicat acum 55 minute
Decizie importantă a CCR. Nicușor Dan: "Voi putea contesta o lege pentru orice motiv"
Publicat acum 1 ora si 2 minute
Premierul Marii Britanii, somat să ceară extrădarea lui Andrew Tate, cu prilejul unei deplasări a acestuia în Dubai
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 18 Dec 2025
Profesorul Mircea Coșea, colaborator DC News și DC Business, a murit. România pierde un mare analist
Publicat pe 19 Dec 2025
Singura țară din UE invitată oficial de Trump la summitul din Miami, în 2026. Nu e Ungaria!
Publicat pe 18 Dec 2025
Mircea Coșea a murit. Elena Cristian: Breasla analiștilor economici a pierdut un stâlp. O să ne fie greu să nu vă mai sunăm zilnic
Publicat pe 19 Dec 2025
Ce probleme de sănătate avea Mircea Coșea
Publicat pe 18 Dec 2025
A murit Mircea Coșea. Bogdan Chirieac: A fost un patriot extraordinar, un om care toată viața lui a ținut cu România
 
un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

un avocat ii avertizeaza pe judecatori este infractiune ce i se poate raspunde Un avocat îi avertizează pe judecători: este infracțiune! Ce i se poate răspunde

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close