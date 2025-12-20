Ce să NU cumperi cadou de Crăciun unui copil. Urania Cremene: Cam asta ar fi lista

Urania Cremene, expertă în parenting, a explicat ce cadouri sunt nepotrivite pentru copii, atunci când mergeți în vizită la rude sau prieteni de Crăciun, dacă nu vreți să le faceți părinților respectivi viața mai grea.

"Tocmai m-a sunat o prietenă să mă întrebe ce să cumpăre de Crăciun băiatului de 3 ani al prietenei ei, care vine din străinătate în vizită. Ce mi-a venit în minte a fost în primul rând o listă de ce să NU cumperi acelui copil de 3 ani

și știu că multe dintre voi, mame, părinți, veți fi de acord cu această listă cu ce să nu cumperi.

VEZI ȘI: Cum arată copilul care primește totul, fără limite. Urania Cremene: Nu toată lumea te va iubi

Sigur, din punctul meu de vedere și din punctul de vedere al mutor mame cu care am interacționat, copiilor de Crăciun și în zilele astea, vă rog să nu cumpărați nimic care are viață: nici pești de acvariu, nici porcușori de guineea, nici vai, ce pisicuță drăguță am găsit. Ultimul lucru de care are nevoie o mamă sau un părinte este încă o viață de care trebuie să se ocupe, mai ales dacă nu este o alegere făcută în familie.

Al doilea lucru de pe listă este orice jucărie care are baterii și mai ales dacă face zgomot, orice face ca pompierii etc. Ultimul lucru de care au nevoie părinții, în zilele astea când au o grămadă de lucruri pe cap, plus copiii care sunt în vacanță, sunt niște jucării care fac zgomot și se plimbă printre picioarele lor.

Nici dulciurile nu sunt o alegere bună

Din nou, foarte important! Și așa copiii primesc multe dulciuri în această perioadă, nu fiți voi cei care adăugați și mai mult zahăr în familie. Fără ciocolată, bomboane și alte chestii. Dacă alegeți să dați ceva dulce, măcar să fie ceva mai sănătos, poate făcut în casă sau de la un târg, ceva de genul acesta.

Telefon, tabletă, roblocși? Mai bine nu

Cam asta ar fi pe scurt lista de jucării pe care să nu le duceți și voi adăuga pe listă neapărat dispozitivele. Înainte să cumpărați orice fel de device unui copil, indiferent cât de faină vi se pare această idee, vorbiți cu părinții acelui copil înainte, sau cu Moșul", a spus Urania Cremene într-un video postat pe pagina ei de TikTok.





#sarbatori, #copii, #craciun, #parentingechilibrat, #uraniacremene, #fyp ♬ original sound - Urania Cremene @uraniacremene Multă lume întreabă ce să le cumpere copiilor de Sărbători. Dar cred că mai potrivită e o listă cu ce să NU le luăm copiilor din familie, ai prietenilor sau colegilor, de Crăciun. 1. Nimic viu ????❌. Peștișori, hamsteri, pisici. Ultimul lucru de care are nevoie un părinte e încă o viață de îngrijit. Mai ales dacă familia nu și-a dorit asta. 2. Jucării cu baterii care fac zgomot ????❌. Orice piuie, țiuie, cântă. Părinții sunt deja la limită, iar mașinuța de pompieri, oricât ar fi ea de drăguță, doar adaugă tortură auditivă la stres. 3. Dulciuri ????❌. Copiii oricum sunt deja pe overdose de zahăr. Dacă e musai de luat dulce, măcar să fie ceva artizanal, nu încă o pungă de bomboane. 4. Device-uri. De orice fel, mai ales fără acordul părinților ????❌. Tabletă, telefon, roblocși, orice e digital. Mai bine întrebați întâi! Poate părinții tocmai încearcă să limiteze ecranele. Regula de aur: Înainte să cumperi un cadou pentru un copil, întreabă-te: asta le face viața părinților mai ușoară sau mai grea? Dacă răspunsul e „mai grea”, pune-l înapoi pe raft. Voi, părinții, ce ați mai adăuga la listă? Ce ați vrea ca ai voștri copii să NU primească de Crăciun? ???? #cadouri,













