Cazul elevilor de 13 ani care au întreținut relații intime în toaleta școlii. Urania Cremene explică cum s-a ajuns la asta

Urania Cremene, expertă în parenting, trage un semnal de alrmă după cazul din Timișoara, acolo unde doi elevi de 13 ani au întreținut relații intime în toaleta școlii și s-au filmat, împărțind apoi videoul colegilor.

"Doi elevi de 13 ani au avut relații intime în baia școlii, s-au filmat făcând asta și au distribuit acest material contra cost colegilor. Desigur, există acum o serie de anchete, sigur că se vor lua măsuri categorice. Așa cum se întâmplă de obicei, majoritatea vor fi coercitive, haideți să punem camere, haideți să transformăm menajerele școlii în supraveghetori ai acestor copii și cred că ne dăm seama că este doar o mică parte a soluției. Văd aici 6 probleme cu acest eveniment și multe cauze. Dar aș dori să enumăr câteva dintre aceste cauze, deoarece toată lumea are o altă soluție. Vom arunca responsabilitatea unii de la alții, de la părinți la profesori, de la profesori la părinți, iar problemele nu vor fi rezolvate.

Care sunt de fapt problemele? În primul rând că au avut relații intime la 13 ani și asta înseamnă că nu a fost prima dată. Au avut aceste relații neprotejate. Nu, nu s-au protejat. Nu avem date clare despre asta, dar există 100% șanse să nu fi folosit vreo metodă de protecție.

Au făcut asta în baia școlii, premeditat. Au așteptat să se termine orele și s-au întâlnit în baia școlii, ceea dovedește atitudinea pe care o au acești copii față de instituția școlară și lipsa de respect pe care o au. Apoi, altă problemă este că au filmat, că au distribuit acest material pentru bani", a spus Urania Cremene într-un video postat pe TikTok.

Urana Cremene: Să ne uităm puțin la cauze

Cât despre cauzele care au dus la un asemenea incident grav, experta în parenting subliniază faptul că nu este vorba doar despre lipsa educației sexuale.

"Să ne uităm puțin la cauze, pentru că toți spun că una dintre cauzele principale ar fi lipsa de educație sexuală. Aș putea fi de acord cu faptul că este, doar că ea începe acasă, nu la școală. Nu în felul în care credem noi, pentru că până abordăm acest subiect este deja târziu. În România, conform statisticilor, adolescenții își încep viața sexuală undeva între 14 - 16 ani, dar vârsta este în scădere. 10% dintre acești copii își încep viața sexuală înainte de 12 ani. De fapt, suntem lideri în Europa în ceea ce privește sarcinile la fetele adolescente și la nivelul Europei jumătate dintre mamele sub 15 ani provin din România, așa că trebuie luată o măsură și mă voi referi la ce putem face acasă, părinții, înainte să intrăm în bucluc. (....)

Este vorba despre educație, de fapt despre lipsa ei. Uită-te la Internet în general și ce să postăm acolo. Avem cel mai mare consum de rețele sociale în rândul tinerilor și adolescenților din Europa. 90% dintre adolescenții noștri folosesc Internetul zilnic. Vârsta de debut pe aceste rețele este undeva între 9 și 11 ani. Nu ne pregătim copiii aproape deloc. Ce înseamnă această lume digitală și pericolele ei? Încă un element aici, pentru că v-ați putea întreba, ce legătură are consumul de rețele sociale cu această problemă? Este o legătură foarte mare, deoarece există o problemă la nivel mondial a hipersexualizării adolescenților și tinerilor. O mare parte din conținutul pe care îl consumă copiii noștri este conceput de modele și influenceri hipersexualizați.

Mai mult decât atât, avem un consum crescut de materiale pornografice. Acum discutăm despre conținut pornografic. O altă statistică interesantă pe care am putea-o analiza. Nu știu dacă știți, dar România este unul dintre liderii mondiali în industria site-urilor de chat video, așa că iată cum este mediul în care ne creștem copiii. Nu vorbesc aproape deloc cu ei pe acest subiect", mai spune Urania Cremene.

"Părinții care nu se mai conectează cu adolescenții lor pe măsură ce trec anii"

Ea a atras tenția și asupra lipsei concexiunii dintre părinți și adolescenți.

"O altă cauză foarte importantă a acestei probleme este legată de lipsa conectării adolescenților cu părinții sau, mai degrabă, invers, părinții care nu se mai conectează cu adolescenții lor pe măsură ce trec anii. Părinții petrec din ce în ce mai puțin timp cu copiii lor, care vin acasă, se închid în camerele lor, trăiesc în lumea lor, pe aceste rețele, într-un consum tot mai mare de conținut online, iar educația se oprește cumva exact în această perioadă care este cu atâtea schimbări.

Copiii au nevoie de noi atât de mult, de informațiile și influența pe care o putem avea. Copiii au nevoie de educație, au nevoie de educație nu doar sexuală, că și despre despre relații, despre valori morale personale, informații și educație despre stima de sine, despre imaginea de sine, despre limite, despre responsabilitate, despre consecințele pe termen lung, despre capacitatea lor de a lua decizii și de a rezolva probleme, gândire critică, despre cum să aibă relații sănătoase în viitor și să evite relațiile toxice, despre respectul pentru sine și propriul corp, despre demnitate. Într-un cuvânt, copiii noștri au nevoie de educație, în primul rând acasă", a mai spus Urania Cremene.