Cum arată copilul care primește totul, fără limite. Urania Cremene: Nu toată lumea te va iubi

Urania Cremene, expertă în parenting, a vorbit despre consecințele creșterii unui copil căruia i se oferă „totul”, fără limite și fără reguli. Ea a explicat că, atunci când părinții încearcă să îi ferească pe cei mici de durere, respingere sau eșec, ajung să creeze pentru ei o lume artificială, „cu norișori roz”, în care copilul aterizează de fiecare dată. Problema, spune ea, este că această protecție nu va exista mereu, iar copilul va ajunge să aibă o rezistență scăzută la frustrare — deși frustrarea, respingerea și greșelile fac parte inevitabil din viață.

"Cum arată copilul căruia îi dăm totul? Fără limite, fără interdicții, fără reguli?", a întrebat-o jurnalista Adriana Nedelea pe Urania Cremene, în cadrul podcastului „Meriți să fii”.

Urania Cremene: Asta înseamnă că reducem rezistența copilului la frustrare

"Nu bine. În momentul în care un copil crește cu această convingere a părintelui că copilul lui nu trebuie să treacă prin durere, prin respingere, prin eșec, prin greșeală, prin examene pierdute, prin nevoie, sau suferință de orice fel, ce fac eu de fapt este să creez pentru el, cum spun eu de fiecare dată, niște norișori roz, pufoși pentru copilul meu, pe care aterizează de fiecare dată", a răspuns Urania Cremene.

"Doar că nu îi va avea întotdeauna, nu-i așa?", a întrebat jurnalista.

"Nu. Deci asta înseamnă că reducem rezistența copilului la frustrare. E frustrant să nu poți avea totul, dar frustrarea face parte din viață. E frustrant să fii respins, dar nu toată lumea te va iubi. E dureros să pici un examen, dar ți se va întâmpla și asta în viață", a explicat Urania Cremene.