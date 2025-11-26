€ 5.0903
|
$ 4.3975
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0903
|
$ 4.3975
 
DCNews Stiri Cum arată copilul care primește totul, fără limite. Urania Cremene: Nu toată lumea te va iubi
Data publicării: 23:05 26 Noi 2025

Cum arată copilul care primește totul, fără limite. Urania Cremene: Nu toată lumea te va iubi
Autor: Doinița Manic

Cum arată copilul care primește totul, fără limite. Urania Cremene: Nu toată lumea te va iubi Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay
 

Urania Cremene, expertă în parenting, a explicat ce se întâmplă cu acei copii care primesc totul, fără limite și reguli.

Urania Cremene, expertă în parenting, a vorbit despre consecințele creșterii unui copil căruia i se oferă „totul”, fără limite și fără reguli. Ea a explicat că, atunci când părinții încearcă să îi ferească pe cei mici de durere, respingere sau eșec, ajung să creeze pentru ei o lume artificială, „cu norișori roz”, în care copilul aterizează de fiecare dată. Problema, spune ea, este că această protecție nu va exista mereu, iar copilul va ajunge să aibă o rezistență scăzută la frustrare — deși frustrarea, respingerea și greșelile fac parte inevitabil din viață.

"Cum arată copilul căruia îi dăm totul? Fără limite, fără interdicții, fără reguli?", a întrebat-o jurnalista Adriana Nedelea pe Urania Cremene, în cadrul podcastului „Meriți să fii”.

Urania Cremene: Asta înseamnă că reducem rezistența copilului la frustrare

"Nu bine. În momentul în care un copil crește cu această convingere a părintelui că copilul lui nu trebuie să treacă prin durere, prin respingere, prin eșec, prin greșeală, prin examene pierdute, prin nevoie, sau suferință de orice fel, ce fac eu de fapt este să creez pentru el, cum spun eu de fiecare dată, niște norișori roz, pufoși pentru copilul meu, pe care aterizează de fiecare dată", a răspuns Urania Cremene.

@meritisafii.podcast ❗Cum arată copilul care primește totul? ✅Podcast integral, link in comentarii ????Invitată: @Urania Cremene Cu @adriananedeleaoficial O productie @BUG52 Studio Podcast ♬ sunet original - meritisafii.podcast

"Doar că nu îi va avea întotdeauna, nu-i așa?", a întrebat jurnalista.

"Nu. Deci asta înseamnă că reducem rezistența copilului la frustrare. E frustrant să nu poți avea totul, dar frustrarea face parte din viață. E frustrant să fii respins, dar nu toată lumea te va iubi. E dureros să pici un examen, dar ți se va întâmpla și asta în viață", a explicat Urania Cremene.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

parenting
urania cremene
crestere copii
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 23 minute
România, lovită de ciclonul "ADEL". Meteorolog ANM: Va aduce precipitații foarte consistente
Publicat acum 1 ora si 29 minute
Trump, amendat cu 1 milion de dolari într-un proces împotriva lui Hillary Clinton
Publicat acum 1 ora si 29 minute
Ce este fosfina, substanța care a omorât familia Böcek, în Istanbul. Miroase a usturoi sau pește putrezit
Publicat acum 1 ora si 33 minute
ONU anunță că refacerea Gazei după război va depăși 70 de miliarde de dolari
Publicat acum 2 ore si 16 minute
Informație din TAROM: Risc ca salariile să nu fie plătite până-n 15 ianuarie 2026
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 25 Noi 2025
Naționalizare mascată în România: Ai muncit să ai un apartament? Gata! Partidul vrea să îți ia munca de o viață
Publicat acum 6 ore si 45 minute
SONDAJ alegeri locale București: Candidatul care anunță ultimele cifre. ”Sunt în fața tuturor”
Publicat acum 3 ore si 26 minute
Atac armat lângă Casa Albă. Răsturnare de situație, anunț de ultimă oră al guvernatorului
Publicat pe 25 Noi 2025
Ucraina acceptă planul de pace modificat al lui Donald Trump
Publicat pe 25 Noi 2025
Ucraina a acceptat acordul de pace cu Rusia, anunță un oficial american
 
urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close