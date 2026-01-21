Ce au pățit două românce în Bali: „Nu mergeți la poliție că nu o să facă nimic”

Ilinca Popescu și sora ei, Maria, cunoscute pe TikTok și Instagram pentru vlogurile lor de călătorie, au povestit o experiență neplăcută trăită în Indonezia. Tinerele spun că au fost victimele unei înșelătorii la un exchange local, într-o zonă frecventată de turiști, experiență pe care au decis să o facă publică pentru a-i avertiza și pe alții.

Schimb valutar cu un curs „mai bun”, dar cu bani lipsă

Ilinca povestește că totul a început după ce ea și sora ei au vizitat un market cunoscut din Bali și, în drum spre hotel, au decis să schimbe bani la un exchange care oferea un curs aparent mai avantajos.

„Pentru că nu putea să fie totul perfect în vacanță, am fost mai departe la un market super cunoscut de aici și în drumul nostru spre hotel ne-am oprit să ne schimbăm banii, pentru că am văzut un exchange care avea cursul puțin mai bun decât este în general. Și am zis că dacă tot trecem pe acolo hai să-i schimbăm.

Aveam 100 de dolari, iar aici cursul era mai bun, cu vreo 60.000 de rupii. Într-adevăr, locul arăta un pic rău, dar nu ne-am gândit prea mult pentru că aici totul e o dugheniță mică sau arată ca un butic. Și ne-am oprit, am schimbat banii, am numărat. La un moment dat, ne-a spus că trebuie să-i mai dăm 10.000 de rupii înapoi. Atunci au mai apărut doi băieți, noi nu am mai numărat bine, nu știu ce s-a întâmplat, dar cumva am fost păcălite cu 500.000 de rupi. Ne-am dat seama la hotel când am ajuns și am numărat din nou banii și am realizat că nu asta era suma corectă. Deci 100 de dolari veneau 1.680.000 de rupii. Și când am ajuns la hotel aveam 1.200.000 de rupi. Deci ne lipseau aproape 500.000 de rupii”, a povestit Ilinca pentru DCNEWS.

„Nu mergeți la poliție, nu o să facă nimic”

Cele două românce și-au dat seama că le lipsește o sumă importantă abia după ce au ajuns la hotel și au numărat din nou banii.

„Ne-am dus la manager și a venit cu noi acolo, deși afară plouă torențial. Ne-a luat pe scuter și am mers la acel exchange. Nici nu vedeam în fața ochilor, atât de tare ploua, dar ne-a dus. Când am ajuns acolo, exchange-ul era închis, nu mai era nici urmă de niciun băiat, niciunul dintre ei. Luminele erau închise”, a mai spus ea.

Potrivit Ilincăi, reacția localnicilor a fost dezamăgitoare și neașteptată:

„Managerul ne-a zis să stăm linștite că asta se întâmplă mereu cu turiștii. Am încercat să întrebăm prin jur oamenii și toți au zis la fel. Să stăm liniștite și să venim mâine dimineață și să le cerem banii înapoi”.

„Nu vă duceți la poliție, poliția nu o să facă nimic. Mai bine îi șantajați că o să-i puneți pe social media și că o să le faceți poze”, le-a mai zis cineva.

„Se mai întâmplă și lucruri rele, dar din care avem ceva de învățat. Trebuia într-adevăr să numărăm banii din nou când i-am luat și i-am pus în geantă. Dar asta este, o să ne întoarcem și mâine și dacă asta a fost să fie, sper să-i bucure acei bani”, a încheiat Ilinca.