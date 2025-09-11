Câți ani a împlinit Sarah, fiica Anamariei Prodan. Mesajul emoționant al vedetei: „Copil de vis”

Sarah Dumitrescu, fiica Anamariei Prodan, a sărbătorit astăzi 25 de ani, iar mama sa a marcat evenimentul cu un mesaj emoționant și un videoclip încărcat pe Instagram, în care a adunat cele mai frumoase momente din viața fiicei sale.

Tânăra jucătoare de baschet și-a aniversat ziua de naștere, iar Anamaria Prodan nu a ratat ocazia să împărtășească cu urmăritorii săi momente speciale din viața Sarah. Videoclipul postat pe Instagram conține fotografii din copilărie, dar și din timpul meciurilor de baschet, ilustrând evoluția și pasiunile fiicei sale.

Mesaj emoționant de la vedetă: „La mulți ani copil de vis. Mama te iubește fără margini. Sunt atât de mândră de tine încât nu-mi găsesc cuvintele să te descriu. Ești perfecțiunea mea. Te iubesc la infinit!”, a scris Anamaria Prodan pe contul său de socializare. Comentariile de felicitare au început să curgă imediat, admiratorii și prietenii transmițându-i lui Sarah urări călduroase.

O familie de succes

Sarah nu este singura fiică a Anamariei Prodan. Prima sa fiică, Rebecca Dumitrescu, are 26 de ani și locuiește în New York, unde a deschis propria galerie de artă și a organizat o expoziție de succes. Rebecca a studiat moda la Milano și cursuri la Parsons School of Design din New York, reușind să-și construiască o carieră apreciată în domeniul artei contemporane. În ciuda succesului său profesional, Rebecca este o persoană discretă și preferă să stea departe de lumina reflectoarelor.

Ultimul, dar nu cel din urmă este Laurentiu Reghecampf Jr, minorul familiei. Chiar în urmă cu o săptămână, familia Prodan a mai sărbătorit un eveniment important: ziua lui Bebeto Reghecampf, care a împlinit 17 ani. Petrecerea a avut loc la vila familiei din Snagov, alături de familie și prieteni apropiați, însă tatăl său, Laurențiu Reghecampf, nu a fost prezent.

Anamaria Prodan a demonstrat încă o dată cât de mult ține la copiii săi și cât de mândră este de realizările lor. Ziua de naștere a Sarahei a fost un prilej nu doar de sărbătoare, ci și de recunoaștere a eforturilor și pasiunilor fiicei sale, care continuă să o facă mândră pe celebra impresară.

