Diana Sîrboiu, expert în frumuseţe: Terapia corporală nu are legătură cu masajul

Diana a explicat cum a devenit cosmeticiană și ce a împins-o să deschidă și o școală acreditată în România.

"Eu am știut de mică ce o să fac. Am vrut să fiu profesor și am reușit. Când mergeam la școală, toată lumea venea cu flori, iar eu iubesc florile și așa m-am hotărât. Am ajuns un profesor, un mentor pentru alții și-mi place ceea ce fac. Este foarte important să ai pasiune în orice, la fiecare curs și eveniment îi întreb dacă le place ceea ce fac. Iar dacă răspunsul este negativ, le spun să facă o schimbare.

Am întâlnit diverse persoane care au zis că fac lucruri pentru că ies bani, dar nu le place. Clientul simte, să știți. Se întâmplă de multe ori să nu avem o zi bună, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să ne facem treaba foarte bine. Pentru mine este destul de important și tot timpul spun că mai bine refuzi să faci ceva.

Traseul profesional

Am început această meserie în Italia, iar acolo există un alt sistem de învățământ. Trebuie să faci 4-5 ani, câte 1 an din fiecare domeniu, păr, unghii, masaj, cosmetică, ca abia după să le poți face pe toate. Am avut surpriza când am venit în țară că nu putem să le facem pe toate. Atunci a trebuit să fac o altă școală de cosmetică, să fie recunoscută. A fost mult mai simplu să fac o școală acreditată în România și ca proceduri, și ca bani, și ca timp.

Eu m-am axat pe cosmetică facială și remodelare corporală, dar pasiunea mea dintotdeauna au fost sprâncenele. Am făcut până anul trecut, în fiecare an, foarte multe grupe de cursante pe stilizare de sprâncene, iar acum le-am lăsat pe fetele mele, pe care le-am format, să ducă ele mai departe.

Remodelarea corporală am descoperit-o pentru că eu iubesc să stau prin saloane și iubesc să mă îngrijesc. Chiar dacă am salonul meu, merg și în alte părți să-mi fac diferite proceduri și recomand tuturor femeilor să-și îngrijească pielea. Lucrând în cosmetică noi avem aparatură, ultrasunete, radiofrecvență care merge pe lifting, dermapen-ul și multe altele, toate acestea se pot face și pe corp, pentru că e normal, de ce să lucrezi doar fața și gâtul și să nu încerci și brațele, abdomenul, etc.

În străinătate, cosmeticiana se ocupă de clienta ei cu totul și asta am vrut să fac și eu în România, să aduc acest concept, cosmeticiana să nu aibă grijă doar de fața ta. Terapia corporală nu are legătură cu masajul", a explicat Diana Sîrboiu, beauty expert, în emisiunea Mi-Th.

