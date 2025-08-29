Reacția Ambasadei Bangladeshului după cazul livratorului agresat în București. Ce i-au transmis lui Nicușor Dan

Ambasada Bangladeshului a venit cu o reacție după ce un livrator a fost agresat în București.

Ambasada Republicii Populare Bangladesh în România a lăudat reacția autorităților și oficialilor din țara noastră după ce un livrator a fost agresat în București.

„Ambasada Bangladeshului la București își exprimă recunoștința sinceră față de Excelența Sa Președintele României pentru declarația sa oportună și de principiu, prin care a condamnat atacul asupra unui cetățean bangladez în noaptea de 26 august 2025 și pentru reafirmarea angajamentului constant al României față de solidaritate, ospitalitate și toleranță.

Bangladesh și România împărtășesc relații bilaterale excelente, susținute de o cooperare de lungă durată în domeniile educației, comerțului, mobilității forței de muncă și schimburilor culturale. Lucrătorii din Bangladesh stabiliți în România aduc contribuții valoroase societății și economiei românești, fiind totodată o punte esențială în consolidarea legăturilor de prietenie și parteneriat dintre cele două țări"

Ambasada Bangladeshului, mulțumiri și pentru polițistul care a intervenit în acest caz

Totodată, Ambasada Bangladeshului a transmis mulțumiri și polițistului care a intervenit în acest caz, deși se afla în timpul său liber la acel moment.

"Ambasada își exprimă aprecierea sinceră pentru intervenția promptă și hotărâtă a unui ofițer de poliție român aflat în afara serviciului, care a imobilizat atacatorul și a asigurat arestarea acestuia. Ambasada mulțumește, de asemenea, autorităților și poporului român pentru sprijinul acordat victimei din acest incident recent și, în general, pentru sprijinul oferit tuturor cetățenilor bangladezi din România.

Ambasada îi sfătuiește pe lucrătorii bangladezi din România să nu fie descurajați de acest incident izolat și îi roagă să își continue activitatea cu încredere. De asemenea, îi încurajează să contacteze Ambasada fără ezitare ori de câte ori au nevoie de asistență sau sprijin.

Trăiască prietenia Bangladesh–România!”, se arată într-un mesaj postat pe pagina de Facebook a Ambasadei Bangladeshului la București.

