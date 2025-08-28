Nicușor Dan, prima reacție după agresiunea suferită de livratorul străin

Președintele României, Nicușor Dan, a reacționat după ce un tânăr livrator de mâncare, cetățean străin, a fost lovit și umilit pe străzile Bucureștiului.

„Condamn cu fermitate agresiunea asupra unui tânăr venit la muncă în București, care a fost lovit și umilit doar pentru că nu s-a născut aici. Asemenea fapte sunt intolerabile. În ultimele săptămâni, s-au propagat în spațiul public voci care instigă la ură împotriva străinilor. Iar cuvintele au consecințe reale, uneori dramatice.

Asemenea acte de violență xenofobă, oricât de izolate ar părea, constituie un atac la adresa valorilor fundamentale ale societății noastre. Autoritățile ar trebui să trateze acest caz cu maximă seriozitate, ca o infracțiune motivată de ură.

Felicit polițistul aflat în timpul liber care a intervenit rapid și cu mult curaj pentru a opri atacatorul, împiedicând astfel incidentul să degenereze.

Mulți români sunt, la rândul lor, plecați la muncă în străinătate. Tocmai de aceea știm prea bine ce înseamnă să fii nevoit să îți cauți șansa departe de țară și de familie.

Îmi reafirm angajamentul pentru o Românie care respectă drepturile fiecărei persoane, indiferent de naționalitate, etnie sau statut. Oricine trăiește și muncește aici merită protecție și tratament egal. Nu ura ne definește pe noi, românii, ci solidaritatea, ospitalitatea și toleranța”, a scris Nicușor Dan pe rețelele sociale.

Incidentul a avut loc marți seară, pe o stradă din Sectorul 2 al Capitalei. Potrivit imaginilor postate de polițistul Marian Godină pe Facebook, un bărbat de 20 de ani a lovit cu pumnul în față un livrator străin, strigând: „Du-te înapoi în țara ta” și „Ești un invadator”. Agresorul a încercat să fugă, dar a fost prins de un polițist aflat în timpul liber, care l-a imobilizat până la sosirea colegilor. Poliția Capitalei a confirmat incidentul, precizând că tânărul a fost reținut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat magistraților cu propunere de arest preventiv.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 a anunțat ulterior că a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva agresorului pentru „lovire sau alte violențe, comisă din motive rasiale și xenofobe”. Procurorii au precizat că victima, un cetățean originar din Bangladesh, a suferit leziuni traumatice ce necesită 1-2 zile de îngrijiri medicale.

Săptămâna trecută, deputatul AUR Dan Tanasă a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj în care îndemna românii să „refuze comanda dacă nu e livrată de un român” și să nu mai încurajeze „importul de muncitori necalificați din Asia și Africa”. Postarea a devenit virală și a atras critici, iar polițistul Marian Godină a depus o plângere penală împotriva lui Tanasă pentru „incitarea la violență, ură sau discriminare”. De asemenea, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării s-a autosesizat în legătură cu mesajul deputatului.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News