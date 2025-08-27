Data actualizării: | Data publicării:

Livrator asiatic, lovit pe o trecere de pietoni în Capitală. Agresorul, reținut imediat: „Pot s-o sun pe mama?” /video

Autor: Andreea Deaconescu | Categorie: Stiri
Foto: Pexels
Foto: Pexels

Un incident violent petrecut marți seară în Sectorul 2 din București a dus la reținerea unui tânăr de 20 de ani, care a agresat fizic și verbal un livrator străin în timp ce acesta se afla la serviciu. Evenimentul a avut loc în jurul orei 22:30 și a fost surprins de un polițist aflat în timpul liber. Imaginile au fost publicate miercuri după-amiază de polițistul Marian Godină.

Potrivit înregistrărilor, agresorul s-a apropiat de livratorul care aștepta cu bicicleta la o trecere de pietoni și l-a lovit în față. „Care e problema?”, a întrebat speriat livratorul, iar tânărul i-a răspuns insultându-l pe motiv rasial: „Mergi înapoi în țara ta, asta e problema... Pentru că ești un invadator”.

Livratorul, cetățean din Bangladesh, a cerut ajutorul unui trecător, polițistul aflat în timpul său liber. Agresorul a încercat să fugă, dar a fost prins imediat și imobilizat de agent, în timp ce filmarea continua. „Îmi apăr țara!”, a susținut tânărul în timp ce era pus la pământ, adresând mai multe înjurături și întrebând la un moment dat: „Pot să o sun pe mama? Asta-i viața! Pot să o sun pe mama?”.

Polițistul a explicat ulterior: „Îi dădea pumni lu' ăsta. (...) Filmarea e pornită, îl filma când îi dădea pumni în gură”. Colegii săi de la Secția 7 au sosit la fața locului și l-au încătușat pe agresor, care a fost dus la sediul secției.

Poliția Capitalei a transmis miercuri că „aflat în timpul liber, un polițist de la Secția 7 a surprins în flagrant un tânăr, în vârstă de 20 de ani, în timp ce agresa fizic un alt tânăr, cetățean străin. Polițistul a intervenit prompt și eficient, iar bărbatul, care a încercat să fugă, a fost prins imediat și imobilizat”.

Tânărul a fost reținut pentru 24 de ore, iar miercuri seară Judecătoria Sectorului 2 a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile. Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe.

Incidentul survine într-un context tensionat, marcat de creșterea discursului urii împotriva muncitorilor străini, majoritatea livratori, instigată de partidul extremist AUR în scop electoral. Săptămâna trecută, vicepreședintele partidului, Dan Tanasă, a postat pe Facebook: „Refuzaţi comanda dacă nu e livrată de un român”. Marian Godină a depus plângere penală împotriva acestuia pentru incitare la violență, ură sau discriminare.

Ulterior, Tanasă a declarat că mesajul său „nu are caracter xenofob”, susținând că a ridicat „o temă reală, una pe care o simte fiecare român pe pielea lui: avalanșa de imigranți din Asia, în timp ce șase milioane de români sunt plecați la muncă peste hotare. Și, brusc, s-au inflamat toți deontologii de serviciu”.

Specialiștii și autoritățile subliniază că cei aproximativ 130.000 de lucrători extracomunitari din România muncesc legal și contribuie semnificativ la economia țării, plătind anual cel puțin 2,5 miliarde de lei în taxe.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Livrator asiatic, lovit pe o trecere de pietoni în Capitală. Agresorul, reținut imediat: „Pot s-o sun pe mama?” /video
27 aug 2025, 21:56
Mircea Badea, reacție în cazul livratorului nepalez agresat de un român
27 aug 2025, 20:03
Nu arunci gunoiul unde trebuie? Riști să primești atenționare prin difuzoare în Sectorul 6
27 aug 2025, 16:24
Un adolescent de 16 ani și-a luat viața după ce a fost încurajat de ChatGPT
27 aug 2025, 15:53
Satul uitat parcă de lume, dar cu speranțe încă vii. Are doar 10 locuitori și niciun copil nu s-a mai născut aici de multă vreme
27 aug 2025, 13:08
Cum văd românii Mișcarea Legionară. SONDAJ despre Ion Antonescu: A fost erou, cum spunea Călin Georgescu, sau criminal de război?
27 aug 2025, 12:44
ParintiSiPitici.ro
„Nu trebuie atâta rezistență din partea profesorilor și sindicatelor!” Lavinia Stan, despre ce reforme ar trebui în școală: „Nu sta să-i pui 4 la infinit! Educația trebuie să servească elevul!”
27 aug 2025, 21:59
Incendiul de la Dragonul Roșu a umplut Bucureștiul și Ilfovul de fum. ”Miroase foarte greu și se vede mult fum”/ ”Fum în toată zona”
27 aug 2025, 09:44
Tânăr de 18 ani, înecat în râul Mureș. Iubita sa a reușit să se salveze
27 aug 2025, 08:56
Accident grav în Botoșani: Un mort și cinci răniți
27 aug 2025, 08:33
Noul director Romsilva a fost desemnat. Cine este Jean Vișan
26 aug 2025, 19:09
Zeci de mii de bancnote contrafăcute, confiscate în Vrancea. Prejudiciu-record, de 4,1 milioane de euro
26 aug 2025, 18:09
O fabrică din Buzău a dat lovitura. Oamenii stau la coadă să-și pună de la robinet suc de roșii proaspăt. Prețul pe litru este foarte mic
26 aug 2025, 15:55
Informație din Washington despre Visa Waiver pentru români
26 aug 2025, 14:56
Cine este Oana Rădulea cea care donează Bucureștiului un teren de 13 milioane de euro. Mega-proiecte pentru București, în ședința CGMB
26 aug 2025, 12:09
Bucureștiul are, de luni, autobuz turistic. Biletul, de 14 ori mai scump decât în Brașov: Bine că nu au așteptat 1 septembrie!/ Foarte urât! Atât de scump?
26 aug 2025, 08:26
Moarte șocantă: O femeie de 36 de ani a căzut în gol de la etajul 4 al unui bloc
25 aug 2025, 15:55
Imagine șocantă la Urgențe: O fetiță de 3 ani a venit, cu mama ei de mână, cu un cuțit înfipt în cap
25 aug 2025, 15:32
Unicul supraviețuitor al accidentului din Iezer a agonizat 10 ore. Tatăl lui, chemat la căutări, fără să știe că fiul său a fost implicat în accident
25 aug 2025, 14:31
Revoltă în Sfântu Gheorghe după ce primăria a demolat un hotel emblematic. ”Românii, tratați ca invitați în propriul oraș”
25 aug 2025, 13:55
Conflict spontan încheiat cu rănirea unui polițist, în Babadag. Agentul a fost lovit în zona capului
25 aug 2025, 12:37
Suspiciuni de sabotaj la Arad, după ce mai multe plante s-ar fi uscat subit. Ce acuză autoritățile locale
25 aug 2025, 11:05
Românii, printre cei mai puțin dispuși să stea peste program. Grecii, lideri la ore suplimentare
25 aug 2025, 09:41
Incendiu puternic în Buftea. Un depozit de mase plastice a luat foc - VIDEO
25 aug 2025, 08:48
Programul Anghel Saligny va continua încă 3 ani. Care sunt condiţiile
24 aug 2025, 22:10
Festivalul Enisala, de tradiţie. "Cetatea devine o emblemă a judeţului Tulcea"
24 aug 2025, 16:10
Regulamentele europene, un fel de OUG prin care Comisia ocolește Parlamentul
23 aug 2025, 18:25
Regulamentul EMFA obligă statele europene să înființeze o autoritate de reglementare a presei
23 aug 2025, 17:02
Nepalezii și srilankezii fac munca pe care românii nu o mai acceptă. Chirieac: România nu-și aduce românii din Diaspora
23 aug 2025, 14:13
Raed Arafat, avertisment după ce două persoane au ignorat RO-Alertul de vineri seară şi au murit pe lacul Snagov
23 aug 2025, 11:00
Cât câștigă un srilankez în România: are masă, casă, transport și asigurare de sănătate incluse. Detaliul umilitor pentru români: În 2 ani am casa gata!
23 aug 2025, 09:33
Un șofer de Uber a agresat o tânără de 19 ani, în timpul cursei și a provocat un accident cu trei mașini
22 aug 2025, 23:55
Fenomenele meteo severe au făcut victime. Un tânăr de 18 ani a murit strivit de un acoperiș luat de vânt. Alte patru persoane, la spital
22 aug 2025, 20:55
Furie în Grecia. Turiștii români, revoltă după ce șoferul autocarului a făcut infarct la volan și a murit
22 aug 2025, 19:37
Legătura dintre consumul redus de apă și stres
22 aug 2025, 18:26
Scandal bizar pe litoral: De ce a fost scos un turist, cu cătușe, din mare - Video
22 aug 2025, 17:35
O femeie bătută de soț până la inconștiență, dusă intubată la spital. Bărbatul s-a sinucis/ Cei doi erau în divorț
22 aug 2025, 16:20
Ce ascunde al 36-lea femicid din România din acest an, întâmplat la Craiova. Psihologul Cotigă spune ce poate fi dincolo de ușa apartamentului unei astfel de familii
22 aug 2025, 15:16
Realitatea copiilor din sistem: La 2, 3, 4 ani își păzesc farfuria și mănâncă compulsiv. Experiențe dramatice ale părinților adoptivi
21 aug 2025, 23:52
Tragedia de la 2 Mai: „Statul e putred”. Părinții victimelor lui Vlad Pascu: I-am jurat lui Sebi că-i voi face dreptate. N-am reușit!/ Justiția se va face în afara justiției!
21 aug 2025, 23:26
Un tată și doi copii, din România, salvați de la înec în Grecia/ VIDEO. ”Am auzit țipetele copiilor”
21 aug 2025, 21:16
Prof. Ovidiu Pânișoară: În timp ce ne gândim la „eficientizări”, alții folosesc Mozart ca să economisească
21 aug 2025, 20:50
Decese în Grecia din cauza țânțarilor. Anunțul autorităților elene
21 aug 2025, 18:43
Percheziții în Vâlcea: doi bărbați arestați pentru trafic de droguri de risc - FOTO în articol
21 aug 2025, 18:52
Ce sunt "fulgere roşii", fenomenul rar surprins de mai mulți fotografi
21 aug 2025, 18:36
Trenul direct București - Kiev va fi reintrodus în circulație, după mai bine de 5 ani
21 aug 2025, 18:00
Modificare importantă la paşapoartele simple temporare. Ce se întâmplă din 15 septembrie
21 aug 2025, 17:49
Misterul din spatele atacului armat al turcului din centrul Capitalei. Mihai Untaru, comisar-șef (r): A fost cea mai groaznică informație
21 aug 2025, 18:40
Un jurnalist grec, uimit de cum a fost tratat într-un spital din România. "M-am gândit imediat la Grecia"
21 aug 2025, 17:06
Un bărbat revenit în concediu în România a mâncat până și-a rupt esofagul. Mărturiile medicului, după intervenția de urgență
21 aug 2025, 19:26
MApN: România este pregătită să sprijine efortul aliat pentru Ucraina
21 aug 2025, 16:41
Cine este bărbatul care s-a sinucis într-un cimitir din Comana
21 aug 2025, 16:27
Cele mai noi știri
acum 8 minute
Președintele Argentinei, evacuat în grabă de la un eveniment electoral după ce protestatarii au aruncat cu pietre în mașină
acum 35 de minute
Grindeanu, despre pensiile magistraţilor: Voinţă politică există pentru această chestiune
acum 1 ora 4 minute
Presiunea pe bugetul de stat va fi poate cea mai mare din istorie, avertizează Grindeanu
acum 1 ora 6 minute
Povestea Monicăi Beuran, la Generația globală: A plecat în Franța în 2002 și a ajuns consultant pentru Banca Mondială / video
acum 1 ora 34 minute
Guvern cu AUR? Grindeanu: Imposibil cât timp au discurs anti-UE
acum 1 ora 53 minute
Macron a electrizat Chișinăul. Președintele Franței a vorbit minute bune în limba română / video
acum 1 ora 59 minute
Livrator asiatic, lovit pe o trecere de pietoni în Capitală. Agresorul, reținut imediat: „Pot s-o sun pe mama?” /video
acum 2 ore 7 minute
Pe cine ar prefera Grindeanu la Primăria Capitalei. Discuție cu Nicușor Dan
Cele mai citite știri
pe 26 August 2025
Cine este Oana Rădulea cea care donează Bucureștiului un teren de 13 milioane de euro. Mega-proiecte pentru București, în ședința CGMB
acum 15 ore 31 minute
ANAF pune tunurile pe un ”paradis” din România. Pentru venituri de 100.000/an se plătea doar un impozit de 1100 de lei. Schimbare majoră din 2026
pe 26 August 2025
Semn divin la incendiul de la Dragonul Roșu?! Ce au găsit pompierii care au stins focul / foto în articol
pe 26 August 2025
Ce aduce Sezonul Fecioarei pentru fiecare zodie până pe 22 septembrie
pe 26 August 2025
Război între Nicușor Dan și Ilie Bolojan! Președintele joacă politic, iar premierul vine cu bomba: Ordonanță de urgență!
George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel