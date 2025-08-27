Livrator asiatic, lovit pe o trecere de pietoni în Capitală. Agresorul, reținut imediat: „Pot s-o sun pe mama?” /video

Un incident violent petrecut marți seară în Sectorul 2 din București a dus la reținerea unui tânăr de 20 de ani, care a agresat fizic și verbal un livrator străin în timp ce acesta se afla la serviciu. Evenimentul a avut loc în jurul orei 22:30 și a fost surprins de un polițist aflat în timpul liber. Imaginile au fost publicate miercuri după-amiază de polițistul Marian Godină.

Potrivit înregistrărilor, agresorul s-a apropiat de livratorul care aștepta cu bicicleta la o trecere de pietoni și l-a lovit în față. „Care e problema?”, a întrebat speriat livratorul, iar tânărul i-a răspuns insultându-l pe motiv rasial: „Mergi înapoi în țara ta, asta e problema... Pentru că ești un invadator”.

Livratorul, cetățean din Bangladesh, a cerut ajutorul unui trecător, polițistul aflat în timpul său liber. Agresorul a încercat să fugă, dar a fost prins imediat și imobilizat de agent, în timp ce filmarea continua. „Îmi apăr țara!”, a susținut tânărul în timp ce era pus la pământ, adresând mai multe înjurături și întrebând la un moment dat: „Pot să o sun pe mama? Asta-i viața! Pot să o sun pe mama?”.

Polițistul a explicat ulterior: „Îi dădea pumni lu' ăsta. (...) Filmarea e pornită, îl filma când îi dădea pumni în gură”. Colegii săi de la Secția 7 au sosit la fața locului și l-au încătușat pe agresor, care a fost dus la sediul secției.

Poliția Capitalei a transmis miercuri că „aflat în timpul liber, un polițist de la Secția 7 a surprins în flagrant un tânăr, în vârstă de 20 de ani, în timp ce agresa fizic un alt tânăr, cetățean străin. Polițistul a intervenit prompt și eficient, iar bărbatul, care a încercat să fugă, a fost prins imediat și imobilizat”.

Tânărul a fost reținut pentru 24 de ore, iar miercuri seară Judecătoria Sectorului 2 a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile. Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe.

Incidentul survine într-un context tensionat, marcat de creșterea discursului urii împotriva muncitorilor străini, majoritatea livratori, instigată de partidul extremist AUR în scop electoral. Săptămâna trecută, vicepreședintele partidului, Dan Tanasă, a postat pe Facebook: „Refuzaţi comanda dacă nu e livrată de un român”. Marian Godină a depus plângere penală împotriva acestuia pentru incitare la violență, ură sau discriminare.

Ulterior, Tanasă a declarat că mesajul său „nu are caracter xenofob”, susținând că a ridicat „o temă reală, una pe care o simte fiecare român pe pielea lui: avalanșa de imigranți din Asia, în timp ce șase milioane de români sunt plecați la muncă peste hotare. Și, brusc, s-au inflamat toți deontologii de serviciu”.

Specialiștii și autoritățile subliniază că cei aproximativ 130.000 de lucrători extracomunitari din România muncesc legal și contribuie semnificativ la economia țării, plătind anual cel puțin 2,5 miliarde de lei în taxe.

