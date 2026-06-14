Cine şi de ce poate sesiza CCR, după desemnarea lui Adrian Veştea ca premier. Tudorel Toader explică

Premierul desemnat Adrian Veştea şi Eugen Tomac, care şi-a depus mandatul. Sursa: Administraţia Prezidenţială

Preşedintele Nicuşor Dan l-a desemnat pe Adrian Veştea, prim-vicepreşedinte PNL, pentru funcţia de premier, după ce Eugen Tomac şi-a depus mandatul.

După desemnare, a apărut în spaţiul public o întrebare: a încălcat Nicuşor Dan Constituţia, pentru că nu a mai chemat partidele parlamentare la consultări?

Tudorel Toader, fost judecător CCR, a explicat pentru DC News ce spune Constituţia în astfel de situaţii, dar şi cine poate sesiza Curtea Constituţială, dacă există temei şi ce se întâmplă dacă sesizarea este admisă de CCR după ce trece Guvernul.

"Procedura de desemnare a candidatului la funcţia de prim-ministru este unică şi nu diferă în funcţie de prima sau a doua desemnare. Ceea ce înseamnă că preşedintele are aceeaşi obligaţie de a consulta partidele parlamentare, indiferent dacă este vorba de prima sau de a doua procedură de desemnare. De ce? Pentru că, aşa cum am spus, Constituţia României nu face o astfel de diferenţiere, iar partidele parlamentare au o dinamică foarte rapidă. Deci ele trebuie consultate pentru a se vedea care este momentul în care se desemnează un candidat.

Aici a fost vorba de o strategie evidentă a preşedintelui Nicuşor Dan, prin care a vrut să îşi asigure o majoritate de susţinere parlamentară pentru noul cabinet, detaşând o parte dintre parlamentarii de la Partidul Naţional Liberal", a declarat Tudorel Toader pentru DC NEWS.

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Dacă vrea cineva să sesizeze CCR, există temei?

"Temei există. Temeiul constituţional este lipsa de consultare. Dar asta nu înseamnă că cei care sesizează CCR vor avea şi câştig de cauză!", a declarat fostul judecător CCR.

Întrebat cine poate face sesizarea la Curtea Constituţională, Tudorel Toader a precizat că "potrivit Constituţiei, un grup parlamentar, PNL-ul de exemplu, dar nu numai ei. Şi chiar şi primul ministru (n.r. Ilie Bolojan). Pentru că, deşi este interimar, are această competenţă de a sesiza Curtea Constituţională".

"Suntem în faţa unei strategii foarte elaborate, în faţa faptului împlinit. Şi se vor prelua, probabil, o parte dintre miniştrii pregătiţi de către Eugen Tomac, se va prelua, probabil, în bună măsură programul de guvernare pregătit de Eugen Tomac. Iar în câteva zile, în reconfigurarea asta de forţe politice, vom avea Guvernul pe care preşedintele şi l-a dorit", a mai spus Tudorel Toader.

Ce se întâmplă dacă CCR este sesizată şi sesizarea este admisă

Desemnarea lui Adrian Veştea ca prim-ministru deschide, însă, o situaţie cel puţin ciudată. Există posibilitatea ca CCR să fie sesizată, pentru că partidele nu au fost consultate, însă până la rezolvarea sesizării se poate ca Guvernul Veştea să fie deja investit.

"Dacă se termină mandatul până decide Curtea?", a punctat, ironic, Tudorel Toader.

"Eu am convingerea faptului că preşedintele, şi cine i-a furnizat această strategie, are multă abilitate şi experienţă. Că înainte de a-l desemna pe Veştea, preşedintele a avut consultări informale şi şi-a luat măsuri de siguranţă pentru ca totul să meargă bine", a declarat Tudorel Toader.