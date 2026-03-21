€ 5.0951
|
$ 4.4087
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0951
|
$ 4.4087
 
DCNews Stiri O fostă fabrică de arme nucleare din SUA se transformă în data center. Investiţia depăşeşte PIB-ul României cu 100 de miliarde dolari
Data actualizării: 15:16 21 Mar 2026 | Data publicării: 14:52 21 Mar 2026

O fostă fabrică de arme nucleare din SUA se transformă în data center. Investiţia depăşeşte PIB-ul României cu 100 de miliarde dolari
Autor: Florin Răvdan

pexels-tima-miroshnichenko-5380642

SoftBank Group lucrează la dezvoltarea unui proiect de infrastructură axat pe centre de date în Ohio, de o amploare atât de mare încât CEO-ul Masayoshi Son a declarat că acesta ar urma să direcționeze 500 de miliarde de dolari într-un singur campus.

Pentru referinţă, PIB-ul României în 2025 a fost de puţin peste 400 miliarde de dolari. 

"Va fi cel mai mare proiect de construcţii din întreaga ţară", a declarat Howard Lutnick, secretarul american al Comerţului, care a participat la dezvelirea oficială a proiectului alături de CEO-ul SoftBank şi de Secretarul Energiei, Chris Wright. 

SoftBank îşi propune să construiască acest complex pentru inteligență artificială, capabil să producă 10 gigawați de energie, pe amplasamentul unui fost complex de îmbogățire a uraniului deținut de Departamentul Energiei al SUA. Pentru context, un singur gigawatt de capacitate poate alimenta aproximativ 750.000 de locuințe la un moment dat. Compania estimează că în prima fază a proiectului, centrul de date va include circa 800 de megawați de putere, va costa între 30 și 40 de miliarde de dolari și va fi finalizat la începutul anului 2028.

Proiectul ar urma să fie alimentat cu energie electrică produsă din gaze naturale, în valoare de aproximativ 33 de miliarde de dolari, iar această capacitate ar urma să fie instalată până la finalul deceniului.

Deși administrația președintelui american Donald Trump a invocat proiectul de 33 de miliarde de dolari al SoftBank, bazat pe gaze naturale, ca parte a unui acord comercial mai amplu SUA–Japonia, în valoare de 550 de miliarde de dolari, acesta este primul detaliu amplu privind planurile aferente centrului de date pentru inteligență artificială. Compania a achiziționat turbine pentru proiectul pe gaze, prima urmând să fie livrată în decurs de un an, iar restul vor deveni operaționale până la sfârșitul deceniului, a declarat Rich Hossfeld, co-CEO al SB Energy, companie susținută de SoftBank. Turbinele, capabile să genereze în total 9,2 gigawați, vor fi instalate în întreaga regiune, nu într-un singur complex, conform Japan Times.

SB Energy a precizat că intenționează să adauge încă 800 de megawați capacitate pentru centrul de date, fără a oferi însă alte detalii.

Centrul ar putea fi cel mai mare din lume

Cererea în creștere accelerată pentru instrumente de inteligență artificială a declanșat o expansiune globală a centrelor de date, sistemele AI necesitând cantități uriașe de capacitate de calcul. În același timp, în SUA se amplifică opoziția față de această dezvoltare, pe fondul costurilor tot mai mari ale apei și energiei electrice, resurse consumate în volume ridicate de astfel de facilități.

Clienții pentru centrul de date din Ohio nu au fost încă anunțați, însă SB Energy a precizat că aceștia urmează să fie dezvăluiți și că vor fi implicați în aprovizionarea cu cipuri și echipamente pentru facilități. La 10 gigawați, centrul ar fi printre cele mai mari — dacă nu chiar cel mai mare — din lume. Proiectul pe gaze naturale ar deveni, la rândul său, cel mai mare din SUA, dacă va fi realizat, furnizând echivalentul a nouă reactoare nucleare.

Creştere cu 33% a capacităţii energetice a statului Ohio 

Un proiect de 10 gigawați ar reprezenta o inițiativă de proporții, având în vedere că statul Ohio dispunea de aproximativ 30 de gigawați capacitate totală de producție în 2024. De exemplu, un complex energetic pe gaze naturale de 3,75 gigawați din Florida — în prezent printre cele mai mari din SUA — a necesitat ani de construcție și punere în funcțiune etapizată. Când Trump a evidențiat pentru prima dată dimensiunea proiectului, experții din industrie s-au arătat imediat sceptici. Ulterior s-a aflat că principalul operator de rețea din SUA, în a cărui zonă se află și Ohio, nu fusese informat despre un astfel de proiect, iar autoritățile de reglementare din stat nu primiseră notificări.

Terenul pe care ar urma să se construiască centrul a fost fabrică de arme nucleare

Proiectul SoftBank este cel mai recent rezultat al fondului de 550 de miliarde de dolari convenit de SUA și Japonia, în cadrul unui acord care a determinat reducerea tarifelor pentru automobile și a altor taxe de către Trump. Cele două țări au anunțat luna trecută primele trei proiecte, în valoare totală de 36 de miliarde de dolari, inclusiv un terminal de export de petrol în SUA, o centrală pe gaze și o unitate de producție de diamante sintetice.

Amplasamentul Portsmouth, o suprafață extinsă de aproximativ 3.700 de acri din Piketon, Ohio, situată la circa 113 kilometri sud de Columbus, unde ar urma să fie construit acest centru, a produs în trecut uraniu de calitate militară în timpul Războiului Rece, iar ulterior a furnizat uraniu de calitate inferioară pentru reactoare nucleare, folosind o tehnologie în prezent depășită, cunoscută sub numele de difuzie gazoasă. Operațiunile de îmbogățire a uraniului la acest sit au încetat în 2001.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

data center
softbank
acord japonia sua
pib romania
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
x close