Drone neidentificate au survolat baza militară unde locuiesc Marco Rubio și Pete Hegseth. Alte drone, detectate în zonele cu bombardiere nucleare

Update 2: Numeroase drone neautorizate, detectate în apropierea unei baze americane care adăposteşte bombardiere nucleare

Baza Forţelor Aeriene din Barksdale din statul american Louisiana, care găzduieşte bombardiere B-52 Stratofortress, capabile să transporte arme nucleare, a detectat mai multe drone neautorizate care operau deasupra spaţiului său aerian la începutul săptămânii trecute, a relatat vineri postul Fox News, citat sâmbătă de agenţia de ştiri turcă Anadolu, potrivit Agerpres.

Un oficial al bazei a declarat că autorităţile colaborează cu forţele de ordine federale şi locale pentru a investiga incidentele şi a adăugat că "survolarea de către o dronă a unei instalaţii militare nu este doar o problemă de siguranţă, ci este şi o infracţiune în conformitate cu legea federală".

Barksdale, situat la est de Shreveport, are o populaţie de 15.000 de locuitori şi se întinde pe 89 de kilometri pătraţi.

Dezvăluirea a venit în contextul în care Pentagonul a declarat joi că investighează relatările privind drone neidentificate observate în apropierea Fort Lesley J. McNair, o instalaţie militară majoră din Washington, DC unde locuiesc secretarul de stat Marco Rubio şi secretarul apărării Pete Hegseth.

Observările de drone au loc în contextul campaniei americano-israeliene împotriva Iranului, care a început pe 28 februarie.

Drone neidentificate au survolat baza militară din Washington unde locuiesc Marco Rubio și Pete Hegseth

Oficiali americani au detectat drone neidentificate care au zburat în această săptămână deasupra Fort McNair, baza militară din Washington unde locuiesc secretarul de stat Marco Rubio şi secretarul apărării Pete Hegseth, un incident care a făcut autorităţile americane să ia în calcul o posibilă relocare a celor doi, informează EFE, potrivit Agerpres.

Forţele armate americane investighează dacă incidentul este legat în vreun fel de potenţiale ameninţări care planează asupra ţării şi în special asupra capitalei sale, ca urmare a atacurilor americane şi israeliene împotriva Iranului, care au determinat o creştere a nivelului de alertă de securitate, a relatat vineri The Washington Post.

Investigaţia efectuată de ziarul american a descris cum mai multe drone au fost detectate într-o singură noapte, ceea ce a dus la creşterea măsurilor de securitate şi la o reuniune de urgenţă la Casa Albă pentru a discuta răspunsul, potrivit mai multor oficiali consultaţi de ziar.

Casa Albă a luat în considerare relocarea lui Rubio şi Hegseth, care locuiesc la baza din Washington, dar în cele din urmă a exclus această opţiune.

"Suntem conştienţi de raportările privind dronele observate lângă Fort McNair şi în apropierea sa. Colaborăm cu forţele de ordine şi cu alte agenţii pentru a monitoriza şi investiga aceste survoluri", a declarat un purtător de cuvânt al bazei într-un comunicat pentru Fox News.

Marţi, Departamentul de Stat a ordonat tuturor misiunilor diplomatice americane din întreaga lume să efectueze imediat evaluări de securitate din cauza riscului crescut reprezentat de războiul împotriva Iranului.