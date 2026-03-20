Un ucrainean reținut în Ungaria ar fi fost injectat forțat pentru a "coopera" cu autoritățile

Un ucrainean aflat în custodia autorităților din Ungaria ar fi primit forțat o injecție în timpul reținerii, cu scopul de a-l face să "coopereze" cu anchetatorii, potrivit surselor citate de The Guardian. Incidentul survine după raidul asupra unui convoi bancar care transporta aur și numerar, operațiune ce a declanșat tensiuni diplomatice între Budapesta și Kiev, potrivit The Guardian.

Raidul asupra convoiului și reținerea cetățenilor ucraineni

Pe 5 martie, unitatea antiteroristă TEK din Ungaria a interceptat două vehicule blindate care se deplasau din Viena spre Ucraina. Vehiculele, operate de angajați ai băncii de stat ucrainene Oschadbank, transportau lingouri de aur și zeci de milioane de dolari și euro. Oficialii de la Kiev susțin că transferul era unul obișnuit, impus de închiderea spațiului aerian ucrainean din cauza războiului cu Federația Rusă. În schimb, autoritățile ungare au acuzat că fondurile erau destinate „mafiei de război ucrainene”, fără a oferi mai multe detalii sau dovezi.

Șapte cetățeni ucraineni au fost reținuți în timpul operațiunii și au stat în custodie peste 24 de ore. Surse ucrainene afirmă că aceștia au fost ținuți în cătușe și legați la ochi o mare parte din timp, înainte de a fi deportați în Ucraina și de a li se interzice accesul în spațiul Schengen.

Injecția forțată aplicată unui fost angajat SBU

În timpul reținerii în Ungaria, unui ucrainean care a lucrat anterior la serviciul de securitate SBU i-ar fi fost administrată o injecție fără consimțământul său. Sursele ucrainene indică faptul că substanța ar fi fost un calmant, menit să-l facă mai ușor de manipulat în timpul interogatoriilor. Bărbatul, diabetic, a suferit o criză hipertensivă și și-a pierdut cunoștința, fiind ulterior transportat la spital pentru îngrijiri urgente.

O sursă a comparat situația cu o „metodă în stil rusesc”, făcând referire la așa-numitele seruri ale adevărului folosite de KGB. Analizele de sânge efectuate după întoarcerea angajaților în Ucraina au arătat urme ale unui medicament din această categorie. Informațiile nu au fost verificate independent.

Avocatul maghiar al persoanelor reținute, Lóránt Horváth, a confirmat că „o persoană a primit o injecție cu un conținut necunoscut, în ciuda obiecțiilor sale”. De asemenea, o sursă din poliția ungară a recunoscut că a auzit despre administrarea injecției, fără a putea confirma ce conținea aceasta.

Răspunsul autorităților și starea de sănătate a deținutului

Până acum, autoritățile din Ungaria nu au oferit explicații oficiale. TEK a trimis întrebările către agenția fiscală și vamală NAV, care nu a răspuns. Banca Oschadbank a refuzat să ofere detalii medicale, invocând confidențialitatea, dar a confirmat că unul dintre deținuți este „o persoană cu dizabilități, [care] are nevoie de o dietă specială și medicație regulată”. Banca a adăugat că starea lui s-a înrăutățit și că „îngrijirea medicală a fost acordată abia după acesta ce și-a pierdut cunoștința”.

Conflict juridic și cereri de returnare a fondurilor

Incidentul a generat tensiuni juridice și diplomatice. Oschadbank a depus plângere penală pentru abuz în serviciu și a contestat deportarea și interdicția de intrare în spațiul Schengen a angajaților săi. Banca solicită și returnarea fondurilor confiscate, care rămân în custodia autorităților ungare.

Context politic și tensiuni între Ucraina și Ungaria

Evenimentul a avut loc într-un moment sensibil, înainte de alegerile parlamentare din Ungaria. Premierul Viktor Orban, cunoscut ca un lider pro-rus în cadrul UE, a catalogat Ucraina și pe președintele Volodimir Zelenski drept amenințări pentru securitatea națională.

Ucraina acuză Budapesta că a tensionat situația intenționat. Oficialii de la Kiev susțin că astfel de transporturi au tranzitat de obicei Ungaria cu notificare prealabilă și uneori sub escortă polițienească. De data aceasta, însă, agenții TEK au oprit convoiul pe autostradă, țintind armele asupra vehiculelor înainte de arest.

O sursă din poliția ungară a criticat operațiunea, spunând: „Întreaga acțiune a fost neprofesionistă și nu toți din TEK au fost încântați să o execute.” În plus, ofițerii nu știau că vehiculele erau echipate cu GPS, ceea ce a permis identificarea lor ulterioară de către autoritățile ucrainene.

Kievul a mai condamnat și modul în care angajații băncii au fost tratați, menționând că aceștia nu au avut traducători în ucraineană, ci doar în rusă.

Ancheta și declarațiile oficiale

Între timp, Budapesta a început o anchetă pentru spălare de bani. Presa de stat a amplificat acuzațiile de corupție din Ucraina, susținând ideea că administrația de la Kiev gestionează defectuos fondurile europene. Joi, Orban și-a menținut veto-ul asupra unui pachet de împrumuturi UE de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina.

Declarațiile președintelui Zelenski, „Să-l sune și să vorbească cu el în limba lor”, au intensificat tensiunile. Oficialii ungari au reacționat rapid, iar Orban a afirmat că ucrainenii i-ar fi amenințat familia. Ministrul transporturilor, János Lázár, a sugerat că fondurile confiscate ar putea fi legate de disputele privind o conductă de gaze prin Ucraina și a adăugat: „Dacă ne șantajează… nu vom da banii înapoi. Deocamdată, banii rămân aici.”

