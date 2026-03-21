€ 5.0951
|
$ 4.4087
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0951
|
$ 4.4087
 
Concert BTS LIVE pe Netflix, 21 martie: Începe la ora 13:00 în România. Cât rămâne pe platformă
Data actualizării: 12:18 21 Mar 2026 | Data publicării: 09:34 21 Mar 2026

Concert BTS LIVE pe Netflix, 21 martie: Începe la ora 13:00 în România. Cât rămâne pe platformă
Autor: Giorgi Ichim

concert-BTS BTS - Foto: captura foto Youtube BST

BTS revine pe 21 martie cu concertul live "THE COMEBACK LIVE | ARIRANG", transmis la nivel global pe Netflix. La ce oră începe în România și cât rămâne pe platformă.

BTS revine astăzi, 21 martie, cu primul mare concert live după pauza de grup, iar evenimentul este transmis global pe Netflix. Show-ul, intitulat „BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG”, are loc în Gwanghwamun Square, Seul, și începe la 20:00 KST, adică la 13:00 în România.

Revenirea trupei K-pop BTS prin ochii fostului ambasador sud-coreean în România, Kap-Soo Rim: Imagini de colecție cu pregătiri intense

Show-ul din Gwanghwamun Square este urmărit de un public masiv atât la fața locului, cât și online, prin Netflix, în zeci de țări.

Pentru publicul din România, ora de start este clară: 13:00, sâmbătă, 21 martie. În alte fusuri orare importante, concertul începe la 7:00 ET, 4:00 PT și 12:00 în Marea Britanie, conform ghidului global publicat de Netflix Tudum.

Urmărește concertul AICI

Cine poate vedea concertul și unde

Potrivit paginii oficiale Netflix și anunțului publicat pe Tudum, concertul este disponibil live pentru abonații platformei și marchează revenirea pe scenă a tuturor celor șapte membri BTS într-un eveniment global construit în jurul noului album, "ARIRANG".

Momentul nu este întâmplător. Albumul "ARIRANG" a fost lansat pe 20 martie 2026, cu o zi înaintea concertului, iar revenirea grupului a avut deja un impact major.

Reuters a relatat că materialul a vândut 3,98 milioane de copii în prima zi, potrivit Big Hit Music.

Concertul de astăzi este primul spectacol BTS în formulă completă după încheierea serviciului militar obligatoriu și unul dintre cele mai mari evenimente muzicale organizate recent în centrul Seulului.

Va exista un documentar dedicat revenirii trupei

Netflix descrie evenimentul drept o revenire "monumentală", transmisă live din piața istorică a capitalei sud-coreene.

În paralel, platforma a anunțat și un documentar dedicat revenirii trupei, programat pentru finalul lunii martie.

Va rămâne pe Netflix pentru cine nu-l poate vedea live?

Cel mai probabil concertul va rămâne disponibil și după transmisiunea live, dar Netflix nu spune pe pagina concertului un termen exact pentru reluare.

În ghidul oficial Netflix pentru evenimente live, platforma precizează că, dacă un dispozitiv nu suportă livestreaming, evenimentele live "vor fi de obicei disponibile câteva zile după transmisia live" pentru vizionare normală în catalog.

Asta sugerează că și concertul BTS ar trebui să ajungă ulterior în format on-demand, dar formularea este generală, nu o promisiune explicită dedicată acestui titlu.

Deci, chiar dacă nu există o confirmare clară că video-ul apare imediat după live, indicațiile oficiale Netflix arată că astfel de evenimente rămân de regulă pe platformă după câteva zile.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 18 minute
Lecţie predată în trafic unui şofer care a depăşit coloana. Titi Aur, de acord "ca toţi să avem politica asta"
Publicat acum 31 minute
Atac la Natanz: Iranul a informat AIEA, iar Israelul anunță lovituri și mai intense
Publicat acum 53 minute
Cum poți economisi bani când speli rufe. Trucuri simple care reduc costurile la fiecare spălare
Publicat acum 58 minute
„Blackout challenge” face victime în SUA. Piesa României la Eurovision ar putea fi atacată din nou
Publicat acum 1 ora si 5 minute
O româncă este implicată în acțiunea de spionaj de la Baza Navală HM Clyde. Ea și un iranian, reținuți
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 40 minute
Bolojan, în pragul căderii. Jocurile PNL și PSD, după votul pe buget. Cine ar putea fi noul premier
Publicat acum 5 ore si 14 minute
Vechimea în muncă, cel mai mare pericol pentru cei care fac mentenanţă la eoliene. Motivul e surprinzător
Publicat acum 4 ore si 11 minute
Horoscop 21 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 6 ore si 50 minute
BANCUL ZILEI: Afacere pur românească
Publicat acum 2 ore si 0 minute
Iranul a lansat 2 rachete spre bazele de pe insula Diego Garcia, la 4000 km distanţă. Bogdan Chirieac a subliniat posibila miză a atacului
 
realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close