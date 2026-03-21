Concert BTS LIVE pe Netflix, 21 martie: Începe la ora 13:00 în România. Cât rămâne pe platformă

BTS revine astăzi, 21 martie, cu primul mare concert live după pauza de grup, iar evenimentul este transmis global pe Netflix. Show-ul, intitulat „BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG”, are loc în Gwanghwamun Square, Seul, și începe la 20:00 KST, adică la 13:00 în România.

Show-ul din Gwanghwamun Square este urmărit de un public masiv atât la fața locului, cât și online, prin Netflix, în zeci de țări.

Pentru publicul din România, ora de start este clară: 13:00, sâmbătă, 21 martie. În alte fusuri orare importante, concertul începe la 7:00 ET, 4:00 PT și 12:00 în Marea Britanie, conform ghidului global publicat de Netflix Tudum.

Urmărește concertul AICI

Cine poate vedea concertul și unde

Potrivit paginii oficiale Netflix și anunțului publicat pe Tudum, concertul este disponibil live pentru abonații platformei și marchează revenirea pe scenă a tuturor celor șapte membri BTS într-un eveniment global construit în jurul noului album, "ARIRANG".

Momentul nu este întâmplător. Albumul "ARIRANG" a fost lansat pe 20 martie 2026, cu o zi înaintea concertului, iar revenirea grupului a avut deja un impact major.

Reuters a relatat că materialul a vândut 3,98 milioane de copii în prima zi, potrivit Big Hit Music.

Concertul de astăzi este primul spectacol BTS în formulă completă după încheierea serviciului militar obligatoriu și unul dintre cele mai mari evenimente muzicale organizate recent în centrul Seulului.

Va exista un documentar dedicat revenirii trupei

Netflix descrie evenimentul drept o revenire "monumentală", transmisă live din piața istorică a capitalei sud-coreene.

În paralel, platforma a anunțat și un documentar dedicat revenirii trupei, programat pentru finalul lunii martie.

Va rămâne pe Netflix pentru cine nu-l poate vedea live?

Cel mai probabil concertul va rămâne disponibil și după transmisiunea live, dar Netflix nu spune pe pagina concertului un termen exact pentru reluare.

În ghidul oficial Netflix pentru evenimente live, platforma precizează că, dacă un dispozitiv nu suportă livestreaming, evenimentele live "vor fi de obicei disponibile câteva zile după transmisia live" pentru vizionare normală în catalog.

Asta sugerează că și concertul BTS ar trebui să ajungă ulterior în format on-demand, dar formularea este generală, nu o promisiune explicită dedicată acestui titlu.

Deci, chiar dacă nu există o confirmare clară că video-ul apare imediat după live, indicațiile oficiale Netflix arată că astfel de evenimente rămân de regulă pe platformă după câteva zile.