Atac la Natanz: Iranul a informat AIEA, iar Israelul anunță lovituri și mai intense
Data publicării: 12:46 21 Mar 2026

Atac la Natanz: Iranul a informat AIEA, iar Israelul anunță lovituri și mai intense
Autor: Giorgi Ichim

Conflict în Orientul Mijlociu. Imagine din Liban/ Sursa foto: Agerpres

AIEA a fost notificată despre atacul de la Natanz, în timp ce Israelul avertizează că intensitatea atacurilor asupra Iranului va creşte semnificativ

Iranul a informat Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) că situl de îmbogăţire a uraniului de la Natanz a fost atacat sâmbătă, a anunţat agenţia într-o postare pe platforma X, informează Reuters, potrivit Agerpres.

Nu a fost raportată nicio creştere a nivelurilor de radiaţii în afara sitului, a declarat organismul de supraveghere nucleară al Naţiunilor Unite, adăugând că analizează relatările.

Separat, ministrul apărării israelian, Israel Katz, a avertizat sâmbătă că intensitatea atacurilor israeliene şi americane asupra Iranului va "creşte semnificativ" în următoarele zile, potrivit unui comunicat, citat de AFP.

Începând de duminică, "intensitatea atacurilor care vor fi efectuate de forţele israeliene şi armata americană împotriva regimului terorist iranian şi a infrastructurii pe care se bazează acesta va creşte semnificativ", a declarat Katz în timpul unei reuniuni de evaluare a situaţiei.

"Campania, condusă de preşedintele american Donald Trump şi de prim-ministrul (israelian) Benjamin Netanyahu, va continua... Nu ne vom opri până când toate obiectivele războiului nu vor fi atinse", a adăugat Katz.

