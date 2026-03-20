Încă o țară europeană reduce accizele la combustibil pentru a calma piața locală
Data actualizării: 15:57 20 Mar 2026 | Data publicării: 15:54 20 Mar 2026

Încă o țară europeană reduce accizele la combustibil pentru a calma piața locală
Autor: Elena Aurel

Motorina depășește 2 euro/litru în Germania, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu Foto: Pixabay

O altă țară europeană a anunțat că va reduce accizele la țiței cu 60% pentru a proteja piața internă.

Serbia va reduce accizele la ţiţei cu un nivel cumulat de 60%, pentru a calma piaţa locală şi a compensa efectele conflictului din Orientul Mijlociu, a anunţat vineri preşedintele Aleksandar Vucic, transmite Reuters, citată de Agerpres. 

Săptămâna trecută, Serbia a redus accizele la combustibil cu 20% pentru a preveni creşterile de preţuri, iar Vucic a anunţat că Executivul le va reduce cu încă 40%.

"Vom face asta chiar şi cu preţul pierderii veniturilor statului", a declarat Vucic la o conferinţă de presă în Belgrad.

Din februarie 2022 Belgradul menţine plafonarea preţurilor la motorină şi benzină, Guvernul stabilind săptămânal preţurile. De asemenea, Serbia a decis joi să prelungească până pe 2 aprilie interdicţia referitoare la exporturile de ţiţei şi produse rafinate, pentru a-şi proteja piaţa locală de penurie şi de creşteri de preţuri provocate de războiul declanşat de SUA şi Israel împotriva Iranului.

VEZI ȘI: Italia scade accizele la carburanți pentru a combate scumpirea energiei

Rezerve ample de motorină, benzină şi gaze naturale

Vucic a dat asigurări că Serbia are stocate rezerve ample de motorină, benzină şi gaze naturale şi nu se va raţionaliza combustibilul la benzinării.

Într-o postare vineri pe Instagram, Vucic a anunţat că s-a întâlnit cu Maxim Reshetnikov, ministrul Dezvoltării Economice din Rusia, şi a discutat despre "energie şi stabilitatea economică a Serbiei, actualele tendinţe globale şi implicaţiilor lor pentru regiune".

Gigantul rus Gazprom este cel mai mare furnizor al Serbiei de gaze naturale, acoperind până la 90% din consumul anual de 2,5 miliarde metri cubi. Actual acord de gaze al Serbiei expiră în 31 martie iar Belgradul caută o extindere.

Vucic a declarat că Serbia se confruntă cu sporirea riscurilor în asigurarea unor livrări continue şi fiabile. "Sunt necesare acordul sustenabile pe termen lung precis definite", a afirmat liderul de la Belgrad. 

