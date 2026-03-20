Dani Mocanu și fratele său au fost aduși în țară. Sunt escortați direct la închisoare
Data actualizării: 17:22 20 Mar 2026 | Data publicării: 15:26 20 Mar 2026

Autor: Elena Aurel

dani-mocanu-facebook_87625600 Sursa: Dani Mocanu, Facebook

Dani Mocanu și fratele sau au fost aduși din Italia pentru a-și executa pedeaspa cu închisoarea.

Update:

Manelistul Dani Mocanu și fratele său, Ionuț Nando Mocanu, au fost aduși în România după ce instanța supremă din Italia a decis definitiv extrădarea lor, în urma condamnării la închisoare pentru tentativă de omor. Cei doi fuseseră dați în urmărire internațională și prinși în 2025, în zona Napoli, după ce au fugit din țară pentru a evita executarea pedepselor.

Decizia autorităților italiene vine după luni de proceduri judiciare, în care frații Mocanu au contestat extrădarea și au fost plasați în arest la domiciliu. Hotărârea este definitivă, iar aceștia urmează să execute pedepse de 4 ani, respectiv 7 ani de închisoare în România.

Ajuns pe Aeroportul Otopeni sub escorta poliției, Dani Mocanu a fost abordat de jurnaliști, însă a evitat să răspundă la întrebări, având o atitudine sfidătoare. În schimb, le-a transmis un mesaj direct fanilor, spunând că îi iubește, fără a comenta situația juridică în care se află.

Știre în curs de actualizare...

Știrea inițială: 

Manelistul Dani Mocanu şi fratele său, Ionuţ Mocanu, vor fi aduşi în ţară, vineri, din Italia, pentru executarea pedepsei cu închisoarea, fiind condamnaţi pentru tentativă de omor şi tulburarea liniştii şi ordinii publice.

"La data de 20 martie, o escortă a Poliţiei Române aduce în ţară două persoane, urmărite internaţional, pe numele cărora au fost emise mandate de executare a unor pedepse privative de libertate. Poliţiştii aduc în ţară doi bărbaţi, de 33 şi 36 de ani, din judeţul Argeş, urmăriţi internaţional pentru săvârşirea infracţiunilor de tentativă la omor şi tulburarea ordinii şi liniştii publice", informează Biroul de presă al Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR).

Aceştia au emise pe numele lor, de către Tribunalul Argeş, mandate de executare a pedepsei cu închisoarea: Dani Mocanu - 4 ani, Ionuţ Mocanu - 7 ani. Cele două condamnări au fost date în noiembrie 2025, iar mandatele de executare a pedepsei cu închisoarea au fost emise la data de 6 noiembrie 2025.

VEZI ȘI: ÎCCJ respinge recursul lui Dani Mocanu. Manelistul rămâne cu 4 ani de închisoare pentru tentativă de omor

Cei doi urmează a fi introduşi în unităţi de detenţie

"În urma cooperării dintre Poliţia Română, prin Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională (IGPR), şi autorităţile din Italia, în cursul zilei de 10 noiembrie 2025, au fost localizaţi cei doi bărbaţi în localitatea Casola di Napoli, provincia Napoli, Italia", arată sursa citată.

Fraţii Mocanu au fugit în Italia înainte de pronunţarea sentinţei de condamnare.

Bărbaţii au fost depistaţi de poliţiştii din cadrul Chesturii de Poliţie Brescia, împreună cu cei de la Napoli.

În 2022, cei doi au bătut cu o rangă un bărbat într-o benzinărie din municipiul Piteşti. Agresiunea a avut loc în noaptea de 18 spre 19 august, poliţiştii intervenind la faţa locului în urma unui apel la 112, potrivit Agerpres. 


VEZI ȘI: Dani Mocanu „rupe tăcerea” din arest. Acum un an ne îndemna să votăm cu Nicușor Dan

