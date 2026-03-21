DCNews Stiri Internațional O româncă este implicată în acțiunea de spionaj de la Baza Navală HM Clyde. Ea și un iranian, reținuți
Data publicării: 12:12 21 Mar 2026

O româncă este implicată în acțiunea de spionaj de la Baza Navală HM Clyde. Ea și un iranian, reținuți
Autor: Giorgi Ichim

spionaj spioaj - Foto: Freepik @jorfer

O româncă şi un iranian au fost puşi sub acuzare pentru un incident în proximitatea unei baze de submarine în Regatul Unit.

Un iranian şi o româncă au fost puşi sub acuzare după ce au încercat să pătrundă în perimetrul unei baze navale care găzduieşte forţa de descurajare nucleară a Regatului Unit, informează sâmbătă PA Media şi dpa, potrivit Agerpres.

Un bărbat în vârstă de 34 de ani şi o femeie în vârstă de 31 de ani au fost puşi sub acuzare în urma incidentului de la Baza Navală HM Clyde din Scoţia, cunoscută sub numele de Faslane.

"În jurul orei 17:00, joi, 19 martie 2026, am fost informaţi despre două persoane care încercau să intre în Baza Navală HM Clyde. Un iranian în vârstă de 34 de ani şi o româncă în vârstă de 31 de ani au fost arestaţi şi acuzaţi în legătură cu incidentul. Aceştia urmează să fie prezentaţi în faţa Curţii Şerifului din Dumbarton luni, 23 martie. Anchetele sunt în curs de desfăşurare", a transmis într-un comunicat poliţia scoţiană.

Faslane găzduieşte nucleul flotei de submarine a Regatului Unit şi sistemul de descurajare nucleară Trident.

Marina Regală a informat anterior că două persoane au încercat fără succes să intre în bază, iar cotidianul britanic The Sun a scris despre cei doi că ar fi presupuşi spioni iranieni. 

Cele mai noi știri
Publicat acum 18 minute
Lecţie predată în trafic unui şofer care a depăşit coloana. Titi Aur, de acord "ca toţi să avem politica asta"
Publicat acum 31 minute
Atac la Natanz: Iranul a informat AIEA, iar Israelul anunță lovituri și mai intense
Publicat acum 53 minute
Cum poți economisi bani când speli rufe. Trucuri simple care reduc costurile la fiecare spălare
Publicat acum 58 minute
„Blackout challenge” face victime în SUA. Piesa României la Eurovision ar putea fi atacată din nou
Publicat acum 1 ora si 5 minute
O româncă este implicată în acțiunea de spionaj de la Baza Navală HM Clyde. Ea și un iranian, reținuți
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 40 minute
Bolojan, în pragul căderii. Jocurile PNL și PSD, după votul pe buget. Cine ar putea fi noul premier
Publicat acum 5 ore si 14 minute
Vechimea în muncă, cel mai mare pericol pentru cei care fac mentenanţă la eoliene. Motivul e surprinzător
Publicat acum 4 ore si 11 minute
Horoscop 21 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 6 ore si 50 minute
BANCUL ZILEI: Afacere pur românească
Publicat acum 2 ore si 0 minute
Iranul a lansat 2 rachete spre bazele de pe insula Diego Garcia, la 4000 km distanţă. Bogdan Chirieac a subliniat posibila miză a atacului
 
realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
