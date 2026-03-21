€ 5.0951
|
$ 4.4087
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0951
|
$ 4.4087
 
Trump, omagiu pentru Chuck Norris: Era un tip dur. Nu ai fi vrut să te baţi cu el
Data actualizării: 10:51 21 Mar 2026 | Data publicării: 10:51 21 Mar 2026

Trump, omagiu pentru Chuck Norris: Era un tip dur. Nu ai fi vrut să te baţi cu el
Autor: Giorgi Ichim

Chuck Norris Actorul Chuck Norris. Sursa foto: Chuck Norris, Facebook

Donald Trump deplânge moartea lui Chuck Norris.

Preşedintele american Donald Trump a deplâns vineri moartea actorului şi expertului în arte marţiale Chuck Norris, un susţinător al republicanului, pe care şi l-a amintit drept un "tip dur", informează EFE, potrivit Agerpres.

"Chuck Norris a fost un tip grozav. Un tip dur şi un mare fan de-al meu. Nu ai vrea să te baţi cu el", a declarat Trump după ce a aflat de moartea actorului de la jurnalişti, în grădina Casei Albe.

Preşedintele american le-a cerut reporterilor să transmită din partea lui condoleanţe familiei actorului.

Chuck Norris a murit

Norris a murit joi dimineaţă, la vârsta de 86 de ani, după o urgenţă medicală.

Norris a jucat în zeci de filme în care portretizează eroi justiţiari singuratici şi tăcuţi, soldaţi, oameni ai legii, veterani americani care au capturat criminali, au eliberat prizonieri de război, au salvat ostatici şi s-au luptat cu teroriştii.

Revista Time l-a descris ca fiind "durul suprem".

Imaginea sa de macho l-a transformat într-un succes la box office şi pe micul ecran. Cu loviturile sale circulare de picior, s-a duelat pe marile ecrane cu o altă legendă a artelor marţiale, Bruce Lee, în decorul Colosseumului din Roma, în filmul său de debut din 1972, The Way of the Dragon".

Alături de Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger şi Bruce Willis, a contribuit la înfrângerea personajului negativ interpretat de Jean-Claude Van Damme în blockbusterul din 2012 "The Expendables 2".

Din 1993 până în 2001, l-a interpretat pe sergentul Cordell Walker, un reprezentant al legii, fost puşcaş marin şi expert în arte marţiale, în "Walker, Texas Ranger".

Serialul a avut un succes mondial şi, în cele din urmă, l-a transformat pe Norris într-un fenomen viral datorită popularelor "Chuck Norris Facts", glume care i-au exagerat abilităţile până la absurd, cum ar fi "Chuck Norris nu face flotări, ci împinge Pământul în jos".

Actorul era cunoscut drept susţinător al Partidului Republican şi şi-a exprimat public sprijinul pentru diverse figuri conservatoare de-a lungul anilor, între care pentru Ronald Reagan şi Donald Trump.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
x close