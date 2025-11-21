La ce să fim atenți când cumpărăm alimente de post şi peşte în Postul Crăciunului. ANSVSA, avertisment ferm

ANSVSA atenționează consumatorii să fie atenți cu privire achiziționarea produselor alimentare de post, în contextul provenienței și condițiilor de comercializare, astfel încât să se evite achiziționarea unor produse neconforme sau chiar nesigure.

Recomandările date de ANSVSA

”În contextul perioadei Postului Crăciunului, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) atenționează consumatorii asupra riscurilor asociate achiziționării produselor alimentare de post, în special a celor comercializate pe rețelele de socializare sau în alte spații neautorizate/neînregistrate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor.

ANSVSA recomandă publicului să acorde o atenție sporită etichetelor produselor, provenienței și condițiilor de comercializare, pentru a evita achiziționarea unor produse neconforme sau chiar nesigure.

„Le recomand tuturor celor care achiziționează produse alimentare să verifice cu atenție etichetele și să cumpere doar din unități autorizate/înregistrate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor. Produsele comercializate în spații necontrolate sau pe rețele de socializare de persoane neînregistrate pot fi neconforme și pot reprezenta un risc real pentru sănătate. Siguranța alimentelor începe cu informarea corectă și cu alegeri responsabile.”, a declarat dr. Alexandru Bociu, președintele ANSVSA

Verificarea etichetei și a ingredientelor pentru produsele alimentare de post



”Pentru a respecta corect postul și pentru a evita produsele care pot induce în eroare, ANSVSA recomandă:

Verificați lista completă a ingredientelor pentru a putea alege produsul de post dorit în deplină cunoștință de cauză

Fiți atenți la alergeni (gluten, soia, nuci, arahide, semințe de susan etc.) în situația în care sunteți intolerant la aceste tipuri de produse .

Țineți cont de valorile nutriționale, în special conținutul de sare, zahăr și calorii, în cazul produselor procesate.

Observați mențiunile suplimentare precum „poate conține urme de lapte/ou”. Acestea reprezintă o informare voluntară a producătorului, indicând posibilitatea unor urme accidentale, fără ca produsul să fie încadrat ca neconform.

Verificați existența datelor despre producător și lot.

Verificarea siguranței, calității și integrității produselor

Produsele preambalate trebuie să aibă ambalaj intact, fără rupturi sau deteriorări.

Produsele vrac trebuie expuse în condiții igienice, protejate de praf și contaminare.

Evitați produsele cu miros, culoare sau consistență modificate.

Nu cumpărați produse cu data durabilității minimale sau data limită de consum depășită sau modificată.

Produsele de post perisabile (precum salatele, cremele vegetale, preparatele ambalate) trebuie păstrate la temperaturi corespunzătoare. Evitați achiziția produselor ținute la temperatura ambientală dacă acestea necesită refrigerare.

Evitați achizițiile din locuri neautorizate

Dacă achiziționați produse alimentare de post din locuri neautorizate, unde comerciantul nu poate asigura condițiile optime de transport, depozitare și comercializare, riscați ca produsele să fie neconforme sau chiar nesigure, putând afecta sănătatea.

ANSVSA recomandă ferm ca produsele alimentare să fie cumpărate doar din unități autorizate sau înregistrate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor”, subliniază ANSVSA.

Recomandări privind cumpărarea peștelui și a produselor din pește



”În zilele în care este permis consumul de pește în perioada postului, ANSVSA recomandă:

Pește proaspăt:

Aspect: suprafața peștelui nu trebuie să fie lipicioasă, deshidratată sau acoperită de mucus excesiv.

Miros: miros specific de mare/râu, nu rânced sau înțepător.

Ochi: limpezi, proeminenți, cu pupila neagră bine conturată.

Branhii: de culoare roșie, umede, fără mucus urât mirositor.

Carne: fermă, elastică, aderentă la oase; la apăsare, urma degetului trebuie să dispară rapid.

Pește congelat:

Strat de gheață: să nu fie gros, discontinu sau murdar; o glazură exagerată poate ascunde o calitate slabă.

Ambalaj: intact, fără rupturi, deformări sau acumulări de gheață în exces în interior.

Pește afumat:

Aspect și culoare: uniforme, fără pete de mucegai.

Miros și gust: specifice de produs afumat, fără mirosuri străine sau neplăcute.

Alte recomandări:

Cumpărați pește și produse din pește doar din unități autorizate, care pot garanta condițiile adecvate de lanț frigorific și igienă.

Citiți eticheta pentru a verifica ingredientele, alergenii și valorile nutriționale.

Siguranța alimentelor reprezintă un element fundamental pentru protejarea sănătății publice. Citirea cu atenție a etichetelor, alegerea produselor din unități autorizate și evitarea ofertelor aparent „avantajoase” din locuri necontrolate sunt pași esențiali pentru prevenirea îmbolnăvirilor și evitarea dezinformării consumatorilor în perioada postului”, potrivit ANSVSA.

ANSVSA îndeamnă clienții să facă alegeri informate

”Vă încurajăm să faceți alegeri informate, pentru a vă bucura de produse de calitate și sigure.

În situațiile în care observați potențiale neconformități, ANSVSA pune la dispoziția consumatorilor linia telefonică cu apelare gratuită TELVERDE nr. 0800.826.787 sau adresa de e-mail [email protected] unde puteți efectua sesizări / reclamaţii în domeniul siguranţei alimentelor.”, punctează ANSVSA.

Vezi și - ”Are gust de pastile. Să se sesizeze careva!”. Probleme pentru Aqua Carpatica. Marile magazine acceptă retururile fără comentarii