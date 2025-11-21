La ce să fim atenți când cumpărăm alimente de post şi peşte în Postul Crăciunului. ANSVSA, avertisment ferm

ANSVSA a transmis o serie de recomandări esențiale pentru consumatori, privind achiziția produselor de post și pește, în perioada Postului Crăciunului.
ANSVSA atenționează consumatorii să fie atenți cu privire achiziționarea produselor alimentare de post, în contextul provenienței și condițiilor de comercializare, astfel încât să se evite achiziționarea unor produse neconforme sau chiar nesigure.
”În contextul perioadei Postului Crăciunului, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) atenționează consumatorii asupra riscurilor asociate achiziționării produselor alimentare de post, în special a celor comercializate pe rețelele de socializare sau în alte spații neautorizate/neînregistrate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor.
ANSVSA recomandă publicului să acorde o atenție sporită etichetelor produselor, provenienței și condițiilor de comercializare, pentru a evita achiziționarea unor produse neconforme sau chiar nesigure.
„Le recomand tuturor celor care achiziționează produse alimentare să verifice cu atenție etichetele și să cumpere doar din unități autorizate/înregistrate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor. Produsele comercializate în spații necontrolate sau pe rețele de socializare de persoane neînregistrate pot fi neconforme și pot reprezenta un risc real pentru sănătate. Siguranța alimentelor începe cu informarea corectă și cu alegeri responsabile.”, a declarat dr. Alexandru Bociu, președintele ANSVSA
”Pentru a respecta corect postul și pentru a evita produsele care pot induce în eroare, ANSVSA recomandă:
ANSVSA recomandă ferm ca produsele alimentare să fie cumpărate doar din unități autorizate sau înregistrate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor”, subliniază ANSVSA.
”În zilele în care este permis consumul de pește în perioada postului, ANSVSA recomandă:
Pește proaspăt:
Pește congelat:
Pește afumat:
Alte recomandări:
Cumpărați pește și produse din pește doar din unități autorizate, care pot garanta condițiile adecvate de lanț frigorific și igienă.
Citiți eticheta pentru a verifica ingredientele, alergenii și valorile nutriționale.
Siguranța alimentelor reprezintă un element fundamental pentru protejarea sănătății publice. Citirea cu atenție a etichetelor, alegerea produselor din unități autorizate și evitarea ofertelor aparent „avantajoase” din locuri necontrolate sunt pași esențiali pentru prevenirea îmbolnăvirilor și evitarea dezinformării consumatorilor în perioada postului”, potrivit ANSVSA.
”Vă încurajăm să faceți alegeri informate, pentru a vă bucura de produse de calitate și sigure.
În situațiile în care observați potențiale neconformități, ANSVSA pune la dispoziția consumatorilor linia telefonică cu apelare gratuită TELVERDE nr. 0800.826.787 sau adresa de e-mail [email protected] unde puteți efectua sesizări / reclamaţii în domeniul siguranţei alimentelor.”, punctează ANSVSA.
de Roxana Neagu