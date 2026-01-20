€ 5.0929
|
$ 4.3442
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0929
|
$ 4.3442
 
DCNews Stiri Lavrov reaprinde disputa privind Groenlanda: „Nu este o parte naturală a Danemarcei”
Data publicării: 14:43 20 Ian 2026

Lavrov reaprinde disputa privind Groenlanda: „Nu este o parte naturală a Danemarcei”
Autor: Dana Mihai

lavrov-ucraina_95134800 Foto: Agerpres

 Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat marţi că Groenlanda nu este "o parte naturală" a Danemarcei.

 

 Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat marţi că Groenlanda nu este "o parte naturală" a Danemarcei şi că problema fostelor teritorii coloniale devine din ce în ce mai acută, relatează Reuters.

Trump insistă asupra controlului SUA asupra Groenlandei

Preşedintele american Donald Trump a declarat că doreşte controlul deplin asupra Groenlandei, un teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, din motive de securitate naţională. Sâmbătă, el a anunţat că intenţionează să impună tarife vamale împotriva mai multor aliaţi europeni care se opun unei potenţiale preluări a insulei de către SUA.

Moscova a reacţionat cu bucurie la diviziunea tot mai mare dintre SUA şi Europa cu privire la Groenlanda, dar a fost iritată de sugestia lui Trump că Rusia doreşte totodată să preia controlul asupra insulei, comentează Reuters.

Citește și: Groenlanda, actul de divorț dintre Europa și SUA? Cum a escaladat conflictul dintre Trump și liderii europeni din cauza celei mai mari insule de pe Pământ

În cadrul unei conferinţe de presă la Moscova, Lavrov a declarat marţi că Rusia nu are niciun interes să se amestece în problemele Groenlandei şi că Washingtonul ştie că Moscova nu are planuri să preia controlul asupra insulei.

Lavrov: Groenlanda, o „cucerire colonială”

"În principiu, Groenlanda nu este o parte naturală a Danemarcei, nu-i aşa?", a spus Lavrov.

"Nu a fost nici o parte naturală a Norvegiei, nicio parte naturală a Danemarcei. Este o cucerire colonială. Faptul că locuitorii sunt acum obişnuiţi cu asta şi se simt confortabil este o altă chestiune", a mai spus Lavrov.

Ţările europene au declarat că anunţul lui Trump privind taxele vamale ar încălca un acord comercial încheiat cu administraţia sa anul trecut. Liderii UE urmează să discute despre posibile represalii la acest anunţ la un summit de urgenţă joi la Bruxelles.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

lavrov
groenlanda
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Ministrul Afacerilor Externe de la Chișinău: Scenariul care ar determina Republica Moldova să ceară reunirea cu România
Publicat acum 24 minute
Ce este EU Inc., noua structură de companie europeană anunțată de Ursula von der Leyen la Davos
Publicat acum 25 minute
Șeful Statului Major al Apărării: Populația trebuie pregătită pentru susținerea unui efort de război
Publicat acum 26 minute
UE sau SUA? Consilierul lui Nicușor Dan anunță ce alege România
Publicat acum 31 minute
Consolidarea blocurilor din Sectorul 3: lucrări finalizate, șantiere în curs și noi proiecte în pregătire
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 20 ore si 53 minute
Ședință PNL la Vila Lac: Cine l-a făcut pe Rareș Bogdan să iasă din umbră. ”M-au expus și m-au lăsat de izbeliște. Nu mai e cazul să tac”
Publicat pe 18 Ian 2026
România, aproape de o criză fără precedent. Biriş: Anul din care pensiile riscă să nu mai poată fi plătite
Publicat pe 19 Ian 2026
Cătălin Măruță și-a găsit loc de muncă. Mihai Morar l-a dat de gol
Publicat acum 6 ore si 45 minute
Dacă deții o carte de identitate nouă, „un buletin cu CIP”, pregătește-te! Iată de ce surpriză ai parte!
Publicat acum 16 ore si 17 minute
”Hai să schimbăm lăutarul, că nu mai merge”. Anunțul făcut de Sorin Grindeanu în direct
 
chirieac romania liniara fara solutii un cosmar al tarii noastre este pe cale sa devina realitate Chirieac: România, liniară, fără soluții. Un coșmar pentru țara noastră este pe cale să devină realitate

de Bogdan Chirieac

minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close