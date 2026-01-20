Lavrov reaprinde disputa privind Groenlanda: „Nu este o parte naturală a Danemarcei”

Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat marţi că Groenlanda nu este "o parte naturală" a Danemarcei şi că problema fostelor teritorii coloniale devine din ce în ce mai acută, relatează Reuters.

Trump insistă asupra controlului SUA asupra Groenlandei

Preşedintele american Donald Trump a declarat că doreşte controlul deplin asupra Groenlandei, un teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, din motive de securitate naţională. Sâmbătă, el a anunţat că intenţionează să impună tarife vamale împotriva mai multor aliaţi europeni care se opun unei potenţiale preluări a insulei de către SUA.

Moscova a reacţionat cu bucurie la diviziunea tot mai mare dintre SUA şi Europa cu privire la Groenlanda, dar a fost iritată de sugestia lui Trump că Rusia doreşte totodată să preia controlul asupra insulei, comentează Reuters.

Citește și: Groenlanda, actul de divorț dintre Europa și SUA? Cum a escaladat conflictul dintre Trump și liderii europeni din cauza celei mai mari insule de pe Pământ

În cadrul unei conferinţe de presă la Moscova, Lavrov a declarat marţi că Rusia nu are niciun interes să se amestece în problemele Groenlandei şi că Washingtonul ştie că Moscova nu are planuri să preia controlul asupra insulei.

Lavrov: Groenlanda, o „cucerire colonială”

"În principiu, Groenlanda nu este o parte naturală a Danemarcei, nu-i aşa?", a spus Lavrov.

"Nu a fost nici o parte naturală a Norvegiei, nicio parte naturală a Danemarcei. Este o cucerire colonială. Faptul că locuitorii sunt acum obişnuiţi cu asta şi se simt confortabil este o altă chestiune", a mai spus Lavrov.

Ţările europene au declarat că anunţul lui Trump privind taxele vamale ar încălca un acord comercial încheiat cu administraţia sa anul trecut. Liderii UE urmează să discute despre posibile represalii la acest anunţ la un summit de urgenţă joi la Bruxelles.