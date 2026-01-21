€ 5.0961
DCNews Stiri Rusia recunoaște dreptul Republicii Moldova de a părăsi CSI, dar avertizează asupra „consecințelor economice”
Data actualizării: 13:24 21 Ian 2026 | Data publicării: 13:16 21 Ian 2026

Rusia recunoaște dreptul Republicii Moldova de a părăsi CSI, dar avertizează asupra „consecințelor economice”
Autor: Alexandra Curtache

republica moldova harta steag Sursa foto: https://www.freepik.com; @aileenchik

Rusia a recunoscut miercuri dreptul suveran al Republicii Moldova de a iniția procedurile de retragere din Comunitatea Statelor Independente (CSI), însă a calificat decizia drept una „în detrimentul cetățenilor moldoveni”, invocând dificultăți economice și o dependență crescută de sprijinul Uniunii Europene, relatează EFE.

Rusia a recunoscut miercuri dreptul Republicii Moldova de a începe procedurile pentru a părăsi Comunitatea Statelor Independente (CSI, organism postsovietic), deşi a considerat că decizia este în detrimentul cetăţenilor moldoveni, informează EFE.

"Fără îndoială, decizia de a iniţia procesul de denunţare a tratatelor internaţionale în cadrul comunităţii este un drept suveran al R.Moldova", a declarat Maria Zaharova, purtătoare de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe rus, într-un comunicat.

Cu toate acestea, ea a menţionat că situaţia economică "catastrofală" a fostei republici sovietice face nerecomandabilă ruperea legăturilor cu spaţiul eurasiatic.

Rusia vorbește despre sărăcie și dezechilibre economice

"Ratele sărăciei au depăşit 30%, iar procentul persoanelor cu venituri mici a ajuns la 65%", a susţinut Zaharova, adăugând că deficitul comercial a crescut cu 29,5% în primele 11 luni ale anului 2025.

Oficialul rus a subliniat că R.Moldova este puternic dependentă de finanţare din partea Uniunii Europene (UE), bloc la care speră să adere în 2030.

Moscova aminteşte Chişinăului că CSI rămâne o "organizaţie respectată" în spaţiul post-sovietic, chiar dacă Georgia şi Ucraina au părăsit-o deja, remarcă EFE.

Totodată, Zaharova a menţionat că procesul de retragere din CSI nu este un demers într-un "singur pas", deoarece R.Moldova trebuie să informeze comitetul executiv cu 12 luni înainte.

În opinia Mariei Zaharova, "politicile distructive" ale guvernului liberal moldovean vor avea repercusiuni asupra populaţiei sale, ale cărei interese, a susţinut ea, sunt ignorate în schimbul unor legături mai strânse cu UE.

"Rezultatul acestei politici nepopulare este deja evident. R.Moldova, cândva prosperă, devine un teritoriu sărac şi fără legi. Este o ruşine", a susţinut, fără dovezi, oficialul rus.

Chișinăul accelerează procedura de retragere

Ministrul de externe al R.Moldova, Mihai Popşoi, a anunţat săptămâna aceasta că "Republica Moldova va înceta în mod legal şi cât mai curând posibil să fie oficial membru al CSI".

În declaraţii la Radio Moldova, el şi-a exprimat speranţa că acest proces va fi finalizat până la mijlocul lunii februarie, după care parlamentul va trebui să ratifice decizia, deşi a lăsat deschisă posibilitatea ca unele acorduri semnate în cadrul CSI să nu fie denunţate.

În special, Chişinăul solicită să denunţe Statutul CSI, semnat la Minsk la 22 ianuarie 1993; Acordul privind înfiinţarea CSI, din 8 decembrie 1991, semnat tot la Minsk; precum şi Anexa acestuia din 22 decembrie 1991.

El a menţionat că R.Moldova a semnat în total 283 de acorduri cu CSI, dintre care 71 au fost deja denunţate şi aproximativ 60 sunt în curs de denunţare.

"Divorţul" Republicii Moldova de CSI, care a început odată cu războiul din Ucraina, a atras critici furibunde din partea principalului adversar al politicilor proeuropene ale preşedintei Maiei Sandu: fostul preşedinte moldovean şi lider al Partidului Socialiştilor, Igor Dodon, care se bucură de sprijinul Kremlinului.

Sandu, realeasă în 2025, acuză Rusia că încearcă să destabilizeze situaţia din R.Moldova prin orice mijloace. 

rusia
republica moldova
csi
