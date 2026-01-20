€ 5.0929
|
$ 4.3442
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0929
|
$ 4.3442
 
DCNews Stiri Ministrul Afacerilor Externe de la Chișinău: Scenariul care ar determina Republica Moldova să ceară reunirea cu România
Data publicării: 15:24 20 Ian 2026

Ministrul Afacerilor Externe de la Chișinău: Scenariul care ar determina Republica Moldova să ceară reunirea cu România
Autor: Ioan-Radu Gava

mihai popsoi Foto: Agerpres

Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe de la Chișinău, a spus care este scenariul în care Republica Moldova ar putea cere reunirea cu România.

 

Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe de la Chișinău, a spus că desfășurarea unui referendum privind reunirea cu România ar urma să fie susținută în primul rând de moldovenii care dețin cetățenie română. El a adăugat că astfel de decizii pot fi luate doar în contexte extrem de complicate, când este amenințată viața oamenilor, suveranitatea și integritatea statului, transmite Moldpres.

Întrebat dacă ar vota pentru unirea Republicii Moldova cu România, Popșoi a subliniat că răspunsul „ar trebui să fie de la sine” pentru cei care au cetățenie română.

„Nu cred că este un secret pentru nimeni că cei care dețin cetățenia română răspunsul ar trebui să fie evident. Această decizie nu este una simplă - dacă ar fi fost simplă, s-ar fi întâmplat deja. Și atât timp cât nu există o majoritate a cetățenilor care să sprijine acest deziderat într-un context democratic - iar Republica Moldova este un stat democratic - o asemenea decizie poate fi luată doar printr-o majoritate largă a cetățenilor, indiferent de dorința sau votul unui politician”, a explicat vicepremierul la emisiunea de la Radio Moldova „La 360 de grade”.

CITEȘTE ȘI               -               După Maia Sandu, și premierul Republicii Moldova ar vota pentru reunirea cu România. Ce a spus Alexandru Munteanu / video

Ministrul Afacerilor Externe de la Chișinău: Scenariul care ne-ar determina să cerem reunirea cu România

Mihai Popșoi a fost întrebat de declarația Maiei Sandu, care a declarat unor jurnaliști britanici că ar vota pentru reunirea cu România. Ministrul Afacerilor Externe a subliniat că o astfel de decizie poate fi luată „când situația scapă de sub control”.

„Nu putem să ne ascundem după deget având în vedere un pericol existențial față de viața și integritatea nu doar teritorială, ci și fizică a cetățenilor noștri. În cazul în care Federația Rusă ar ajunge mult prea aproape de hotarele noastre - și deja s-a apropiat din 2014 - dacă situația ar scăpa de sub control și lucrurile ar evolua astfel încât să ne fie amenințată în mod direct existența, suveranitatea, integritatea teritorială și viața cetățenilor, asemenea decizii se iau în asemenea momente complicate. Noi însă ne dorim să trăim în pace și sperăm că partenerii internaționali, Ucraina și Federația Rusă - care a inițiat acest conflict - vor ajunge la un acord de pace sustenabil și durabil”, a afirmat Popșoi.

Vicepremierul a mai precizat că declarația președintei nu constituie o noutate pentru cei care cunosc specificul politicii din Republica Moldova. Maia Sandu a răspuns în repetate rânduri la această întrebare.

„În realitățile extrem de complicate și într-o lume în turbulență geopolitică, circumstanțele de astăzi nu-mi permit să afirm că Republica Moldova are garanția securității sau perspective cât se poate de clare. Așa cum am menționat mai devreme, atât timp cât Republica Moldova se confruntă cu dificultăți, această discuție este pertinentă”, a completat oficialul.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

mihai popsoi
republica moldova
unirea republicii moldova cu romania
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Ministrul Afacerilor Externe de la Chișinău: Scenariul care ar determina Republica Moldova să ceară reunirea cu România
Publicat acum 24 minute
Ce este EU Inc., noua structură de companie europeană anunțată de Ursula von der Leyen la Davos
Publicat acum 25 minute
Șeful Statului Major al Apărării: Populația trebuie pregătită pentru susținerea unui efort de război
Publicat acum 26 minute
UE sau SUA? Consilierul lui Nicușor Dan anunță ce alege România
Publicat acum 31 minute
Consolidarea blocurilor din Sectorul 3: lucrări finalizate, șantiere în curs și noi proiecte în pregătire
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 20 ore si 53 minute
Ședință PNL la Vila Lac: Cine l-a făcut pe Rareș Bogdan să iasă din umbră. ”M-au expus și m-au lăsat de izbeliște. Nu mai e cazul să tac”
Publicat pe 18 Ian 2026
România, aproape de o criză fără precedent. Biriş: Anul din care pensiile riscă să nu mai poată fi plătite
Publicat pe 19 Ian 2026
Cătălin Măruță și-a găsit loc de muncă. Mihai Morar l-a dat de gol
Publicat acum 6 ore si 45 minute
Dacă deții o carte de identitate nouă, „un buletin cu CIP”, pregătește-te! Iată de ce surpriză ai parte!
Publicat acum 16 ore si 17 minute
”Hai să schimbăm lăutarul, că nu mai merge”. Anunțul făcut de Sorin Grindeanu în direct
 
chirieac romania liniara fara solutii un cosmar al tarii noastre este pe cale sa devina realitate Chirieac: România, liniară, fără soluții. Un coșmar pentru țara noastră este pe cale să devină realitate

de Bogdan Chirieac

minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close