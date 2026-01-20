Ministrul Afacerilor Externe de la Chișinău: Scenariul care ar determina Republica Moldova să ceară reunirea cu România

Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe de la Chișinău, a spus că desfășurarea unui referendum privind reunirea cu România ar urma să fie susținută în primul rând de moldovenii care dețin cetățenie română. El a adăugat că astfel de decizii pot fi luate doar în contexte extrem de complicate, când este amenințată viața oamenilor, suveranitatea și integritatea statului, transmite Moldpres.

Întrebat dacă ar vota pentru unirea Republicii Moldova cu România, Popșoi a subliniat că răspunsul „ar trebui să fie de la sine” pentru cei care au cetățenie română.

„Nu cred că este un secret pentru nimeni că cei care dețin cetățenia română răspunsul ar trebui să fie evident. Această decizie nu este una simplă - dacă ar fi fost simplă, s-ar fi întâmplat deja. Și atât timp cât nu există o majoritate a cetățenilor care să sprijine acest deziderat într-un context democratic - iar Republica Moldova este un stat democratic - o asemenea decizie poate fi luată doar printr-o majoritate largă a cetățenilor, indiferent de dorința sau votul unui politician”, a explicat vicepremierul la emisiunea de la Radio Moldova „La 360 de grade”.

Ministrul Afacerilor Externe de la Chișinău: Scenariul care ne-ar determina să cerem reunirea cu România

Mihai Popșoi a fost întrebat de declarația Maiei Sandu, care a declarat unor jurnaliști britanici că ar vota pentru reunirea cu România. Ministrul Afacerilor Externe a subliniat că o astfel de decizie poate fi luată „când situația scapă de sub control”.

„Nu putem să ne ascundem după deget având în vedere un pericol existențial față de viața și integritatea nu doar teritorială, ci și fizică a cetățenilor noștri. În cazul în care Federația Rusă ar ajunge mult prea aproape de hotarele noastre - și deja s-a apropiat din 2014 - dacă situația ar scăpa de sub control și lucrurile ar evolua astfel încât să ne fie amenințată în mod direct existența, suveranitatea, integritatea teritorială și viața cetățenilor, asemenea decizii se iau în asemenea momente complicate. Noi însă ne dorim să trăim în pace și sperăm că partenerii internaționali, Ucraina și Federația Rusă - care a inițiat acest conflict - vor ajunge la un acord de pace sustenabil și durabil”, a afirmat Popșoi.

Vicepremierul a mai precizat că declarația președintei nu constituie o noutate pentru cei care cunosc specificul politicii din Republica Moldova. Maia Sandu a răspuns în repetate rânduri la această întrebare.

„În realitățile extrem de complicate și într-o lume în turbulență geopolitică, circumstanțele de astăzi nu-mi permit să afirm că Republica Moldova are garanția securității sau perspective cât se poate de clare. Așa cum am menționat mai devreme, atât timp cât Republica Moldova se confruntă cu dificultăți, această discuție este pertinentă”, a completat oficialul.