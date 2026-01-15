După Maia Sandu, și premierul Republicii Moldova ar vota pentru reunirea cu România. Ce a spus Alexandru Munteanu / video

Alexandru Munteanu, premierul Republicii Moldova, a declarat că, în cazul unui eventual referendum privind unirea cu România, ar vota „pentru” în calitate de cetățean. El a ținut însă să precizeze că, în calitate de prim-ministru va acționa în conformitate cu voința majorității populației și cu obiectivul oficial al statului – integrarea europeană, potrivit Realitatea.md.

„E o decizie personală. Ca Alexandru Munteanu aș vota pentru”, a spus acesta, răspunzând unei întrebări a jurnaliștilor de la observatorul.md.

„Ca prim-ministru al Republicii Moldova, care e un manager și trebuie să îndeplinească voința majorității populației Republicii Moldova, care a decis că obiectivul nostru este integrarea europeană, eu am să fac tot ce este în posibilitățile mele ca să obținem acest obiectiv”, a adăugat Munteanu.

Premierul a adăugat că, în actualul context regional, prioritatea rămâne stabilitatea și pacea.

Anterior, Maia Sandu a declarat într-un interviu acordat presei străine că, în cazul unui referendum, ar vota în favoarea reunirii Republicii Moldova cu România.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Freel%2F845453341821833%2F&show_text=false&width=560&t=0" width="560" height="314" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true"></iframe>