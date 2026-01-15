€ 5.0891
|
$ 4.3740
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0891
|
$ 4.3740
 
DCNews Stiri După Maia Sandu, și premierul Republicii Moldova ar vota pentru reunirea cu România. Ce a spus Alexandru Munteanu / video
Data publicării: 20:47 15 Ian 2026

După Maia Sandu, și premierul Republicii Moldova ar vota pentru reunirea cu România. Ce a spus Alexandru Munteanu / video
Autor: Ioan-Radu Gava

alexandru munteanu premierul republicii moldova Foto: Agerpres

Alexandru Munteanu, premierul Republicii Moldova, a spus cum ar vota în cazul unui referendum pentru unirea cu România.

 

Alexandru Munteanu, premierul Republicii Moldova, a declarat că, în cazul unui eventual referendum privind unirea cu România, ar vota „pentru” în calitate de cetățean. El a ținut însă să precizeze că, în calitate de prim-ministru va acționa în conformitate cu voința majorității populației și cu obiectivul oficial al statului – integrarea europeană, potrivit Realitatea.md.

„E o decizie personală. Ca Alexandru Munteanu aș vota pentru”, a spus acesta, răspunzând unei întrebări a jurnaliștilor de la observatorul.md.

CITEȘTE ȘI                -                EXCLUSIV Maia Sandu, propunerea lui Petre Roman de președinte al României unite: Așa e logic, firesc!

„Ca prim-ministru al Republicii Moldova, care e un manager și trebuie să îndeplinească voința majorității populației Republicii Moldova, care a decis că obiectivul nostru este integrarea europeană, eu am să fac tot ce este în posibilitățile mele ca să obținem acest obiectiv”, a adăugat Munteanu.

Premierul a adăugat că, în actualul context regional, prioritatea rămâne stabilitatea și pacea.

Anterior, Maia Sandu a declarat într-un interviu acordat presei străine că, în cazul unui referendum, ar vota în favoarea reunirii Republicii Moldova cu România.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Freel%2F845453341821833%2F&show_text=false&width=560&t=0" width="560" height="314" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true"></iframe>

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

unirea republicii moldova cu romania
unirea
alexandru munteanu
republica moldova
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 27 minute
Trump, sceptic în privința liderei opoziției venezuelene. Ce spune despre María Corina Machado
Publicat acum 30 minute
Motivul real al protestelor din Capitală. Elena Cristian: De la briefinguri zilnice la tăcere totală. Ce s-a pierdut în relația Guvern–cetățeni
Publicat acum 48 minute
Craiova rămâne din nou fără căldură. Avarie majoră pe rețeaua de termoficare
Publicat acum 53 minute
Eminescu. „Într-o clipă de iubire, din nesfârșita Lui Iubire, Dumnezeu i-a făcut un dar unui neam urgisit de istorie, de vremuri, de propriile patimi și neputințe...”
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Comisia Europeană a aprobat Aplicația depusă de România pentru finanțare prin Programul SAFE. Mesajul Guvernului
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 13 Ian 2026
Coaliția fierbe: PNL ar vrea alt premier, PSD se gândește la plecare. Chirieac: Se poate și fără Bolojan. Sunt două nume de premieri 
Publicat pe 13 Ian 2026
Vești bune pentru Gemeni, Fecioară, Săgetător și Pești. Noi provocări pentru Berbec și Balanță
Publicat pe 14 Ian 2026
A murit jurnalista Nicoleta Drăgușin, la doar 46 de ani
Publicat pe 14 Ian 2026
Schimbări la vârful CMR: Lista medicilor care vor conduce noile comisii de specialitate
Publicat pe 14 Ian 2026
Șah la Bolojan. Primar PNL la al cincilea mandat demisionează. Nu-și asumă să ia deciziile dictate de Guvern
 
minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close