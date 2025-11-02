€ 5.0851
Data publicării: 17:04 02 Noi 2025

Premierul Republicii Moldova: Situația în România e cu mult mai rea decât la noi și asta mă bucură / video
Autor: Ioan-Radu Gava

alexandru munteanu Foto: Captură foto YouTube Parlamentul Republicii Moldova
 

Alexandru Munteanu, noul premier al Republicii Moldova, a făcut o declarație controversată.

Alexandru Munteanu, noul premier al Republicii Moldova, a făcut o declarație controversată în timpul ședinței Parlamentului de la Chișinău din 31 octombrie 2025. Acesta a spus că „situația în România e cu mult mai rea decât la noi, în Republica Moldova“, adăugând că acest lucru îl „bucură“.

Redăm mai jos dialogul pe care noul premier de la Chișinău l-a avut cu deputatul comunist Andrei Godoroja.

„-Vreau să vă referiți la problema rezilienței sistemului de pensii cu accent pe dezechilibrul total dintre pensiile înalților demnitari de stat și a funcționarilor cu statut special în raport cu pensionarii care vin din sectorul real al economiei. 

Cunoaștem cu toții că există un echilibru destul de mare, poate cu excepția celor care vin din sectorul bancar și să vă referiți și la pensionarii care au ieșit la pensie până în 1999, în cazul lor situația chiar este deplorabilă“, a zis deputatul de la Partidul Comuniștilor din Republica Moldova.

„Cu siguranță ne vom uita cu o revizuire totală la tot ce a fost și ce va fi. Am avut posibilitatea să vorbesc cu omologul meu din România, iar situația la ei este cu mult mai rea decât în Republica Moldova și asta mă bucură“, a răspuns Alexandru Munteanu.

alexandru munteanu
premierul republicii moldova
republica moldova
romania
