€ 5.0936
|
$ 4.3572
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0936
|
$ 4.3572
 
DCNews Stiri Trump dă în judecată banca JPMorgan. Vrea despăgubiri de 5 miliarde de dolari - Motivul
Data publicării: 22:12 22 Ian 2026

Trump dă în judecată banca JPMorgan. Vrea despăgubiri de 5 miliarde de dolari - Motivul
Autor: Andrei Itu

donald trump Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

Preşedintele american Donald Trump a intentat, joi, un proces băncii JPMorgan Chase, una din cele mai mari din lume, cerând despăgubiri de cinci miliarde de dolari.

Motivul este că ar fi fost "debancarizat", după asaltul susţinătorilor săi asupra Capitoliului din Washington din 6 ianuarie 2021, transmite AP.

Alejandro Brito, avocatul lui Donald Trump, a deschis procedura în Miami, Florida, inclusiv contra directorului general al băncii, Jamie Dimon, a anunţat canalul de ştiri Fox Business.

Ce scrie în plângere

În plângere se afirmă că decizia JPMorgan de a-i refuza lui Donald Trump serviciile bancare a fost luată din motive politice, în contextul în care fanii acestuia au contestat violent ratificarea victoriei democratului Joe Biden la alegerile prezidenţiale din luna noiembrie 2020.

Preşedintele Donald Trump și-a anunțat încă de la sfârşitul săptămânii trecute intenţia de a da în judecată JPMorgan Chase.

Vezi și - Un fost bancher dezvăluie care este acum "afacerea cu cea mai mare creștere"

Reacția JP Morgan

"Deşi regretăm că preşedintele Trump ne-a dat în judecată, credem că procesul nu are temei. Respectăm decizia preşedintelui de a ne da în judecată şi dreptul nostru de a ne apăra. JPMC nu închide conturi din motive politice sau religioase. Închidem conturi pentru că acestea creează riscuri juridice sau de reglementare pentru companie. Regretăm că trebuie să facem asta, dar de multe ori regulile şi prevederile reglementărilor ne obligă", a transmis JPMorgan.

Vezi și - Premierul Groenlandei, luat prin surprindere. Nu ştie ce înţelegere au făcut Trump și NATO privind ţara sa

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

trump
jp morgan
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Sfatul lui Adrian Zuckerman pentru Nicușor Dan: Vezi care e planul pentru România, nu te duce să faci ce crezi că le place americanilor!
Publicat acum 7 minute
Doliu în cultura din România: A murit scriitorul și profesorul Mircea Muthu
Publicat acum 26 minute
Trump dă în judecată banca JPMorgan. Vrea despăgubiri de 5 miliarde de dolari - Motivul
Publicat acum 41 minute
Lotul României la JO de iarnă Milano–Cortina 2026: Cine va purta drapelul la deschidere
Publicat acum 44 minute
Casa Albă confundă Belarusul cu Belgia în lista țărilor semnatare ale Consiliului pentru Pace
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 20 Ian 2026
Starea lui Daniel Băluță s-a agravat, după intoxicația cu mercur și arsenic: Din păcate, este adevărat
Publicat pe 21 Ian 2026
Donald Trump, răsturnare de situație, după întâlnirea cu Mark Rutte: anunț pentru Europa. Acord cu privire la Groenlanda
Publicat pe 21 Ian 2026
China face un pas în spate în problema Groenlandei. Semnal către Uniunea Europeană
Publicat pe 20 Ian 2026
Dacă deții o carte de identitate nouă, „un buletin cu CIP”, pregătește-te! Iată de ce surpriză ai parte!
Publicat pe 20 Ian 2026
Donald Trump publică harta care enervează pe toată lumea / foto în articol
 
replica a presedintelui frantei potrivita pentru oana toiu Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu

de Val Vâlcu

bogdan chirieac romania tace adanc in fata ostilitatii ucrainei Bogdan Chirieac: România tace adânc în fața ostilității Ucrainei

de Bogdan Chirieac

chirieac romania liniara fara solutii un cosmar al tarii noastre este pe cale sa devina realitate Chirieac: România, liniară, fără soluții. Un coșmar pentru țara noastră este pe cale să devină realitate

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale
 
x close