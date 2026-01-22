Trump dă în judecată banca JPMorgan. Vrea despăgubiri de 5 miliarde de dolari - Motivul

Motivul este că ar fi fost "debancarizat", după asaltul susţinătorilor săi asupra Capitoliului din Washington din 6 ianuarie 2021, transmite AP.

Alejandro Brito, avocatul lui Donald Trump, a deschis procedura în Miami, Florida, inclusiv contra directorului general al băncii, Jamie Dimon, a anunţat canalul de ştiri Fox Business.

Ce scrie în plângere

În plângere se afirmă că decizia JPMorgan de a-i refuza lui Donald Trump serviciile bancare a fost luată din motive politice, în contextul în care fanii acestuia au contestat violent ratificarea victoriei democratului Joe Biden la alegerile prezidenţiale din luna noiembrie 2020.

Preşedintele Donald Trump și-a anunțat încă de la sfârşitul săptămânii trecute intenţia de a da în judecată JPMorgan Chase.

Reacția JP Morgan

"Deşi regretăm că preşedintele Trump ne-a dat în judecată, credem că procesul nu are temei. Respectăm decizia preşedintelui de a ne da în judecată şi dreptul nostru de a ne apăra. JPMC nu închide conturi din motive politice sau religioase. Închidem conturi pentru că acestea creează riscuri juridice sau de reglementare pentru companie. Regretăm că trebuie să facem asta, dar de multe ori regulile şi prevederile reglementărilor ne obligă", a transmis JPMorgan.

