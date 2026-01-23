Hari Bucur-Marcu, expert în securitate, după mesajul Oanei Țoiu pentru Donald Trump: Comportament de mahala!

Ziele trecute, ministrul de Externe, Oana Țoiu, a publicat pe pagina sa de X un mesaj pentru Donald Trump, aspru criticat apoi de oficialii din țara noastră. Era vorba despre un răspuns pe care Țoiu i-l oferea președintelui SUA la întrebarea retorică adresată aliaților prezenți la forumul de la Davos: "Europa ar interveni să ajute SUA?".

Demnitarul a scris în mesajul postat public că istoria a oferit deja răspunsul la această întrebare, pentru că, după atacul din 11 septembrie, „România a răspuns apelului, chiar dacă nu era membru NATO” şi, odată ce Articolul 5 a fost declanşat, soldaţii români s-au îndreptat spre Afganistan, așa cum au făcut-o şi alţi aliaţi.

Hari Bucur-Marcu, expert în securitate: Ce mă așteptam eu să zică șefa diplomației românești

Hari Bucur-Marcu, expert în securitate și Apărare, spune însă că Oana Țoiu ar fi trebuit să formuleze un cu totul altfel de mesaj, în contextul de față, și vine chiar cu un exemplu clar pentru ministrul de Externe. Expertul în securitate a criticat aspru mesajul postat de Țoiu pe X, catalogându-l drept un comportament de mahala.

În plus el a venit și cu mai multe precizări în legătură cu evenimentele invocate de Oana Țoiu - atentatele din 11 septembrie 2001, coordonate de Al-Qaeda împotriva Statelor Unite, subliniind că relatarea ministrului de Externe este "complet și iremediabil inexactă".

"Să vă spun de-a dreptul ce mă așteptam eu să zică șefa diplomației românești. Domnia sa ar ti trebuit să formuleze o replică de genul:

"În discursul său de la întâlnirea anuală a Formului Economic Mondial, de la Davos, Elveția, domnul președinte Donald J.Trump și-a exprimat rezerva sau chiar neîncrederea că aliații din NATO ai Americii ar răspunde voluntar unei posibile solicitări a Washintron D.C. de a lupta alături de militarii americani, împotriva unui eventual inamic al Statelor Unite.

Din perspectiva țării mele, aliată în NATO de 22 de ani deja, eu, ca ministru de Externe, pot să îl încredințez pe domnul președinte Trump că România și Armata sa vor fi întotdeauna gata să se alăture Statelor Unite și forțelor sale armate în orice situație de atac asupra Statelor Unite, fără nicio șovăire sau cârteală.

Și îmi bazez această încredere pe faptul că, în trecut, militarii români au participat alături de militarii americani la misiuni internaționale, în unele dintre ei plătind chiar prețul suprem, în teatrul de operații, sub comandă americană".

"Țoiu s-a comportat ca o doamnă dintr-o mahala de târg provincial balcanico-româneasc"

Cam așa ceva m-aș fi așteptat să aud de la doamna ministru de Externe a României. Când colo, domnia sa s-a comportat ca o doamnă dintr-o mahala de târg provincial balcanico-româneasc: auzi, țațo, ce a putut să întrebe ăla! Păi el nu știe că feciorii noștri au sărit cu toții în ajutorul americanilor, de cum au zis ăia ceva? Doar că s-a invocat Articolo 5 și ai noștri au și sărit, ca lupii tineri, să îi apere pe americani! Lasă, stai numai să vezi ce o să îi spun eu, din stradă, să audă toată lumea, să se învețe minte!

"Faptele pe care le evocă atât de inexact s-au petrecut acum 24 de ani, pe când doamna Țoiu avea 16 ani"

Ca să nu mai vorbim despre faptul că doamna ministru este complet și iremediabil inexactă în relatarea situației unice, în care a fost invocat Articolul 5 din Tratatul de la Washington, 1949. Faptele pe care le evocă atât de inexact s-au petrecut acum 24 de ani, pe când doamna Țoiu avea 16 ani și probabil că habar nu avea unde este Afghanistan pe vreo hartă sau pe globul pămânesc, cel de pe catedra profesorului de geografie, de la liceul domniei sale, din Călărași.

Eu în schimb eram în 11 septembrie 2001 șeful secției (branch) învățământ și instrucție (education and training), la Celula de Coordonare a Parteneriatului (pentru Pace) de la SHAPE/NATO și știu intim că Articolul 5 nu a fost invocat de Statele Unite, lovite pe teritoriul lor de mai multe avioane deturnate de teroriștii lui Bin Laden și suverind mii de victime, din rândul populației civile", a scris expertul pe pagina sa de Facebook.