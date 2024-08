Imane Khelif reclamă bullyingul de care are parte, după controversa cu testele genetice: Acest lucru are efecte masive și poate distruge oameni!

Imane Khelif a condamnat întrebările legate de sexul ei și remarcile cu care s-a confruntat din cauza lor și a cerut încetarea „hărțuirii tuturor sportivilor”, în primele sale comentarii ample pe această problemă, scrie NY Post.

Khelif, în vârstă de 25 de ani, și Lin Yu-ting s-au aflat în centrul controverselor cu privire la afirmațiile privitoare la sexul lor, care au izbucnit joi după ce italianca Angela Carini s-a retras din meciul împotriva lui Imane Khelif după numai 46 de secunde.

„Am simțit o durere mare în nas și i-am spus „Stop”. Din nasul meu a început să curgă sânge de la prima lovitură. Am luptat foarte des în echipa națională. Mă antrenez cu fratele meu. Întotdeauna am luptat împotriva bărbaților, dar am simțit prea multă durere astăzi”, a spus italianca.

Cu toate acestea, la scurt timp după ce a izbucnit scandalul, Carini a anunțat că vrea să-și ceară scuze în fața lui Khelif, după controversele legate de gen.

„Toată această controversă mă întristează. Îmi pare rău și pentru adversara mea. Dacă IOC a spus că poate lupta, respect acea decizie”, a declarat Angela Carini pentru ziarul italian Gazzetta dello Sport.

„Trimit un mesaj tuturor oamenilor din lume să susțină principiile olimpice și Carta Olimpică, să se abțină de la agresiune față de toți sportivii, pentru că acest lucru are efecte, efecte masive”, a spus Khelif în arabă, într-un interviu pentru SNTV, potrivit SNTV. Associated Press.

„Poate distruge oameni, poate ucide gândurile, spiritul și mintea oamenilor. Poate diviza oamenii. Și din această cauză, am rugămintea să ne abținem de la agresiune.”, a zis Imane Khelif.

CITEȘTE ȘI - Imane Khelif a început să plângă după meciul de sâmbătă: "E o chestiune de demnitate și onoare pentru fiecare femeie"

Algerian boxer Imane Khelif called for an end to bullying athletes after she faced a wave of online abuse over misconceptions about her gender during the Paris Olympics. pic.twitter.com/Pl1sc5j181