Imane Khelif a început să plângă după meciul de sâmbătă: "E o chestiune de demnitate și onoare pentru fiecare femeie" 

Pugilista algeriană Imane Khelif a fost copleșită de emoții după ce s-a calificat în semifinalele Jocurilor Olimpice de la Paris 2024 și a izbucnit în lacrimi. Aceasta a declarat că „luptă pentru demnitatea femeilor”. După victoria sa din sferturile de finală împotriva Annei Luca Hamori din Ungaria, Khelif, ținta unor critici din cauza nivelului său ridicat de testosteron, a mai spus de asemenea că federația este nedreaptă cu ea.

În ciuda controverselor legate de nivelul său de testosteron, Khelif a reușit să se califice în semifinale, asigurându-și cel puțin o medalie de bronz. A salutat publicul cu lacrimi în ochi și a spus: „Aceasta este o chestiune de demnitate și onoare pentru fiecare femeie. Poporul arab mă cunoaște de ani de zile. Am concurat în competiții internaționale și am fost tratată nedrept. Dar îl am pe Allah de partea mea”.

Tatăl ei, din satul algerian în care Imane a crescut, o susține cu mândrie: „Este o eroină. Am învățat-o să fie muncitoare și curajoasă. Dacă Dumnezeu vrea, ne va aduce o medalie de aur și va ridica steagul nostru național la Paris”.

Meciul din sferturile de finală de sâmbătă

Deși au existat controverse legate de participarea sa, adversara maghiară din sferturile de finală a algeriencei a subliniat că nu a luat niciodată în considerare retragerea din luptă. Balazs Furjes, membru al Comitetului Olimpic Internațional din Ungaria, a confirmat că nu s-a pus niciodată problema ca sportiva ungară să nu participe la competiție.

Sprijinită de compatrioții săi și de Comitetul Internațional Olimpic, Khelif urmează să se confrunte în semifinale cu thailandeza Janjaem Suwannapheng, în vârstă de 23 de ani. Ministrul sportului algerian, Abderrahmane Hammad, a criticat atacurile continue la adresa sportivei: „Am fost presați să nu luptăm”.

Ce a dus la situația controversată

Angela Carini, o pugilistă italiană de 25 de ani, s-a retras din meciul împotriva lui Imane Khelif la categoria de 66 de kilograme, la câteva secunde după începerea acestuia. Carini a explicat că a fost nevoită să părăsească ringul din cauza unei dureri insuportabile și a subliniat că decizia sa nu a fost influențată de speculațiile despre adversara sa: „Nu sunt în măsură să judec și nu am nimic împotriva adversarei mele.”

Conform asociației Gaynet, Angela Carini a fost afectată de o narațiune care o prezenta pe adversara sa ca fiind un bărbat sau „hiper-androgină”. Retragerea sa a generat controverse politice, fiind parțial legată de intersexualitatea lui Khelif și de nivelurile ridicate de androgeni. Imane Khelif nu este o persoană transgender, așa cum au raportat greșit unele surse, ci este o femeie intersexuală. Comentariile ministrului Transporturilor din Italia, Matteo Salvini, care a descris situația ca fiind o „palmă în fața eticii sportului”, au alimentat aceste controverse. Alți politicieni, precum ministrul Familiei și Egalității de Șanse, Eugenia Roccella, și președintele Senatului, Ignazio La Russa, au sprijinit decizia lui Carini și au criticat Comitetul Olimpic Internațional (CIO). Cazul a atras atenția internațională, inclusiv din partea lui Elon Musk, care și-a exprimat susținerea pentru sportiva italiană.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News