Vineri, 10 mai, începe campania electorală 2024! Sebastian Burduja, interviu la DC News: Planul pentru București / video

Așadar, în prima zi de campanie electorală, Sebastian Burduja, candidatul PNL la Primăria București, vine la DC News și DC News TV.

Sebastian Burduja, candidatul care a venit pe motor să-și depună candidatura, vrea să schimbe Bucureștiul! Aflăm, în direct, ce presupune noua față a Capitalei.

Care este planul său pentru București?

Cum vrea să oprească poluarea? Ce face cu traficul?

Micul Paris sau marele București?

Ce înseamnă administrație eficientă?

Marele București va fi unul al investițiilor, educației și digitalizării. Asta promite Sebastian Burduja! Care vor fi pașii în acest sens?

De ce trebuie să plece Nicușor Dan acasă?

Aflăm mai multe vineri, 10 mai 2024, în prima zi de campanie electorală, de la ora 14.00 pe DC News și DC News TV - Facebook și Youtube.

Crezul lui Sebastian Burduja (PNL):

Crezul meu este că viața merită trăită în slujba societății, într-o permanentă luptă pentru o cauză comună. Pentru mine această cauză este o Românie pe bune.

Cu o şcoală pe bune pentru secolul XXI. Cu o administraţie pe bune, fără impostură, modernă şi cinstită. Cu locuri de muncă pe bune, pentru fiecare român. O Românie#pebune, în care să-ţi fie drag să rămâi.

De ce este România astăzi atât de jos când ar putea fi atât de sus? Nu ne lipsește mai nimic. Avem oameni minunați, dar nu știm cum să îi motivăm să rămână acasă, deși sunt cea mai importantă bogăție a oricărei țări. Avem (încă) și resurse naturale. Am putea să ne dezvoltăm repede și bine. Un răspuns posibil l-am dat într-o carte la care am lucrat aproape un deceniu: Între speranță și deziluzie. Democrație și anticorupție în România postcomunistă. Primele pagini le-am scris pe când eram student la Universitatea Stanford, unde am colaborat cu un dascăl extraordinar, Prof. Larry Diamond.

Măsura unei vieţi este ceea ce lăsăm în urmă pentru ceilalţi. Acesta va fi testul suprem atunci când vom închide ochii pentru totdeauna, fiecare dintre noi: am oferit mai mult decât am primit de la această lume? Suntem condamnați să răspundem afirmativ, fără șovăială, dacă vrem ca viața noastră să fi însemnat cu adevărat ceva. Şi unde să lăsăm ceva în urmă dacă nu în ţara noastră și în orașul nostru? Şi pentru cine să lăsăm ceva dacă nu pentru poporul nostru? Şi când să lăsăm ceva dacă nu acum, când România are atâta nevoie de noi toţi?

E timpul faptelor.

