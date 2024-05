Costel Fotea: Consiliul Județean Galați, buget record în 2024

Consiliul Județean Galați are un buget record în 2024, în valoare de 1.523.184.000 de lei (306 milioane euro), cu 50% mai mult față de 2023, a anunțat Costel Fotea, președintele PSD al CJ.

„Anul acesta, Consiliul Judeţean are cel mai mare buget din istoria Galaţiului, de peste 1,5 miliarde de lei. Cel mai important lucru este că 82% din acest buget înseamnă investiţii pentru Galaţi, adică peste 1,2 miliarde de lei, principala sursă de finanţare fiind fondurile europene atrase de către echipa Consiliului Judeţean Galaţi. Astfel, în 2024, Consiliul Judeţean are unul dintre cele mai mari bugete de investiţii din ţară. Practic, faţă de momentul în care am preluat primul mandat, în 2016, bugetul de investiţii este de 100 de ori mai mare. Aceste investiţii înseamnă şi crearea de noi locuri de muncă”, a declarat preşedintele CJ Galaţi.

În 2024, bugetul general al judeţului Galaţi este configurat astfel: 82% pentru dezvoltare şi 18% pentru funcţionare. De asemenea, 60% din bugetul de investiţii, adică aproape 750 de milioane de lei, înseamnă fonduri europene. „Cele mai mari sume, adică aproape un milliard de lei, vor fi investite în infrastructura rutieră şi sănătate. Avem investiţii de modernizare a peste 200 de kilometri de drum, de dotare a spitalelor cu aparatură medicală nouă şi de construire a unui nou spital la Tecuci”, a mai precizat la începutul anului Costel Fotea.

Pe lângă continuarea proiectelor aflate deja în implementare, anul acesta, în buget sunt prevăzute sume pentru:

- achiziţionarea unui sistem de proiecţie unic în Europa pentru Planetariul de la Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii;

- modernizarea Spitalului de la Iveşti, amenajarea a 25 de kilometri de piste de biciclete între Lacul Vânători, Pădurea Gârboavele şi localitatea Smârdan;

- construirea unui bob suspendat în Parcul de Aventură din Pădurea Gârboavele;

- achiziţionarea de microbuze şcolare pentru unităţile de învăţământ din mediul rural;

- amenajarea unui cimitir pentru animalele de companie şi construirea unei săli de sport pentru Şcoala Specială „Constantin Păunescu” din Tecuci”.

