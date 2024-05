Daniela Zaharia, istoric, specialist în Orientul antic și Asia, director al Departamentului de Istorie Antică, Arheologie și Istoria Artei al Universității din București, a participat la emisiunea #Rezist, cu Oana Stănciulescu, difuzată pe DC News TV, DC News, dar și pe paginile de Facebook și YouTube ale acestora. Daniela Zaharia a explicat cu ce gânduri s-a dus Vladimir Putin în China, ce a obținut și care este adevărata relație a celor două țări.

"Vladimir Putin s-a dus la unul dintre puținii șefi de stat care îl mai primesc"

"Vladimir Putin s-a dus la unul dintre puținii șefi de stat care îl mai primesc. După cum știm, Vladimir Putin nu mai este frecventabil. A mers acolo unde este vital pentru el să meargă. În acest moment economia Rusiei depinde foarte mult de China și este de așteptat ca în viitor să depindă și mai mult. Așa că, sigur, s-a dus în China pentru acest aspect. Interesant este că a participat și la un summit economic care a avut loc la o universitate sancționată de puterile occidentale, asta pentru că a fost canal de transmitere a unor materiale pe care occidentul nu le vrea în Rusia. În același timp, este o universitate care este epicentrul unei vechi tensiuni între Rusia și China, care a dus la un război în 1969 între cele două țări. Nu a trecut mult timp de la precedenta vizită, din octombrie anul trecut. Războiul din Ucraina nu a fost neapărat pe agenda oficială. Pentru propaganda rusă a fost mai important să arate că s-au purtat discuții și pe tema aceasta, decât pentru cea chineză. Nu s-au schimbat termenii în ceea ce privește furnizarea de armament pentru război. Nici nu se vor schimba, pentru că Republica Populară Chineză nu are niciun interes să-i schimbe. Clar discutăm despre aspectele economice și de felul în care Rusia își comunică forța întregii lumi occidentale", a afirmat Daniela Zaharia.

"(...) pentru China este foarte avantajoasă relația cu Rusia în acest moment. China este partenerul superior"

"În primul rând, pentru China este foarte avantajoasă relația cu Rusia în acest moment. China este partenerul superior. Trebuie să înțelegem foarte bine că prietenia extraordinară care există între cele două țări, prietenia care a fost anunțată, în jurul căreia s-a construit o întreagă retorică și cu ocazia acestei întâlniri, ea existând cumva de la începutul conflictului din Ucraina, are o anumită cantitate de adevăr. Totuși, nu e realitatea completă. Cele două țări nu pot să aibă o prietenie veșnică, profundă, în toate planurile. Niciuna dintre ele nu are o tradiție de parteneriat în politica internațională. Nu au avut parteneri niciodată și nu își doresc să aibă parteneri. În doctrinele lor de politică internațională nu există această această veritabilă noțiune de parteneriat. Ei au încheiat un așa zis parteneriat 'fără limite', numai că aceste denumiri nu descriu caracterul real și nu pot să anticipeze toate detaliile unei relații în plan internațional. Să ne gândim la un lucru elementar. Să ne gândim în ce constau schimburile economice dintre cele două țări. Vladimir Putin a avut mare nevoie, de exemplu, să convingă China să investească într-o conductă de transfer a gazelor naturale din Rusia către China. Nu există o certitudine că acest plan va fi aplicat. Nici nu a fost acceptat, nici nu a fost refuzat. Asta dintr-un motiv foarte simplu. China nu are nevoie în acest moment, în termeni imediați, de o cantitate atât de mare de gaze naturale venite din Rusia. Până pe la mijlocul anilor 2030, deci cam peste 10 ani, nu are cu adevărat nevoie. Are gazele naturale care îi sunt necesare, plus capacitatea de a subvenționa consumul industrial, cât și cel casnic. China nu dorește să strice relațiile cu Europa și cu nimeni altcineva, fiind a doua putere economică a lumii are interese peste tot", a concluzionat Daniela Zaharia.

