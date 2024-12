Pericolul ascuns în spatele declarațiilor lui Călin Georgescu. Prof. Mircea Coșea: Se va crea un șomaj de masă

Prof. Mircea Coșea a comentat declarațiile lui Călin Georgescu care a afirmat, printre altele, că vrea să alunge companiile străine din țară.

"Sunt niște declarații care până la urmă sunt niște vorbe foarte frumoase care fac plăcere multora. Sigur că românii vor să fie stăpâni la ei acasă, vor să aibă pământul lor, vor să aibă mașinile lor, vor să aibă totul al lor, însă deocamdată e foarte complicat acest lucru. Domnul Georgescu trebuie să dea și soluții.

Cea mai mare parte a economiei românești este susținută de firmele străine astăzi, hai să ne gândim la Dacia Mioveni, hai să ne gândim la Ford, la telefonie, la tot ceea ce înseamnă cabluri, televiziune, toate sunt firme străine care întrebuințează în România aproximativ 500 de mii de persoane, lefuri, taxe, tot ceea ce se vinde la ei, sunt plătitori de impozite și taxe, deci trebuie să existe până la urmă o soluție care să ne spună cum vrea domnul Georgescu să fim independenți.

Sigur că toți vrem. Eu de foarte mult timp militez, am scris și am lucrat pentru ca românii să mănânce hrană românească, să fie o stimulare a producției românești, a pieței românești de legume, de fructe, de carne, de lactate. Că vrea și domnul Goergescu... dar e foarte complicat fără ajutor străin. România nu se auto-finanțează, nu poate astăzi, are nevoie de fonduri străine neapărat, are nevoie de capital străin, are nevoie de fonduri europene, are nevoie de o susținere a siguranței naționale prin apartenența la NATO. Toate lucrurile astea pot fi negociate mai bine, pot fi îndreptate, dar nu începând de acum gata facem", a spus Mircea Coșea la Antena 3 CNN.

Mircea Coșea: Aceste declarații sunt înspăimântătoare pentru ceea ce ar putea să fie în economia românească

Prof. Mircea Coșea a vorbit și despre pericolul ca țara noastră să se izoleze cu un președinte ca Georgescu, în condițiile în care deja victoria sa din primul tur al alegerilor prezidențiale a provocat o undă de șoc pe Bursă.

"Multe companii străine vor pleca din România, altele vor renunța să vină în România pentru că există o lipsă de credibilitate vizavi de România. România ce fel de țară este? Este un mediu de afaceri corect, european sau este incert, lipsit de predictibilitate, este orientată spre Rusia? Acum sigur că nu trebuie să fim dușmani Rusiei, dar trebuie să înțelegem foarte bine că nu avem nimic de a face cu sistemul economic și social rusesc. Noi suntem în altă lume, suntem în alte paradigme, deci e foarte complicat să vii astăzi să spui niște lucruri frumoase sau fără niciun fel de aplicabilitate.

Mi-e teamă că dacă dânsul va încerca să pună în aplicare anumite măsuri, România se va izbi de mișcări sociale puternice pentru că se va crea un șomaj de masă, firmele străine care plătesc cele mai multe salarii în România, care plătește cele mai multe pensii până la urmă, noi împrumutăm foarte mult, dobânda va crește, deci e un moment extrem de complicat.

Și eu cred că domnia sa, cu tot respectul, nu îl cunosc personal, dar i-am citit din scrieri și îl cunosc ca și scriitor, ca gânditor, sper ca domnia sa să fie puțin mai clar și mai atent cu ceea ce declară pentru că declarațiile pe care le face în acest moment pot să fie electorale, dar până la urmă ele rămân. Aceste declarații sunt înspăimântătoare pentru ceea ce ar putea să fie în economia românească", a mai spus Mircea Coșea.

