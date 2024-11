Infuzie de capital istorică în România, în IMM-uri: Este cea mai mare. Vorbim de zeci de miliarde de lei!

Citește și - ”Suntem premianții Uniunii Europene”. Diferență uriașă între România, de pe primul loc, și Germania, situată pe trei

România a fost prima țară care a implementat măsurile de ajutor de stat pentru IMM-uril afectate de Covid, a evidențiat Dumitru Nancu, la DC News, menționând și cum s-a întâmplat acest lucru.

”Este indubitabil faptul că anul 2020 a fost anul, în care întreaga economie mondială, nu doar a României, a suferit. Au fost 4 luni, în care economia a fost închisă. România a reușit, prin Fondul Național de Garantare, primul stat care să implementeze măsurile de ajutor de stat pentru IMM-uril afectate de Covid. Vorbim aici de prima variantă de IMM Invest, în 2020. Noi, la începutul acestei luni, avem în lucru impactul fiscal al programului IMM Invest, IMM Invest Plus din 2020 până în prezent, până în 2024 - 30 iunie. Practic, vom prezenta și rezultatele acestuia”, a spus Dumitru Nancu.

"Au fost salvate 443.097 de locuri de muncă"

"Între timp, avem rezultatele implementării IMM Invest în anul 2020. Noi am acordat, doar pe IMM Invest, un număr de 25.586 de garanții. Suma totală finanțată de instituțiile financiar-bancare, avem convenții de garantare cu tot sistemul financiar banca, a fost de 15 miliarde de lei. Garanția Fondului a fost în această perioadă de 12,9 miliarde lei. Am remarcat că în anul fiscal 2021, am analizat situațiile financiare ale acestor 26.000 de IMM-uri, prin acest program, prin capitalul de lucru au fost salvate 443.097 de locuri de muncă", ,a zis Dumitru Nancu.

Contribuții la CAS și CASS de 7,7 miliarde de lei

"De asemenea, total contribuții, vorbim despre CAS, CASS a fost de 7,7 miliarde de lei, TVA net plătit de cele 25.000 de IMM-uri a fost de 3,6 miliarde lei, impozitul pe profit sau pe venit, în funcție de forma de organizare, deoarece la micro-întreprinderi, la momentul respectiv impozitul pe venit era 3% din cifra de afaceri, a fost de 1,6 miliarde. Deci, total impozite și taxe pe cele 25.586 de IMM-uri a fost de 12,9 miliarde de lei, cu un efort bugetar de 300 de milioane de lei, pentru că atât a fost ajutorul de stat", a menționat Dumitru Nancu..

"Cel mai mare impact fiscal pe care l-a avut în economie un instrument financiar"

"Ce am observat, față de anul 2024 - 30 iunie, pentru că avem aceste cifre și au mai rămas câteva zile până când avem definitivat cel mai mare impact fiscal pe care l-a avut în economie un instrument financiar. 85% din finanțări s-au acordat pentru capital de lucru. Această pondere a capitalul de lucru în total credite a rămas nemodificată în cei 4 ani de activitate. Când facem un instrument financiar trebuie să plecăm de la o analiză a stării de sănătate a IMM-urilor, pentru că acolo se văd principalele probleme cu care se confruntă mediul de afaceri, două treimi din creditul din România, era credit comercial sau credit furnizor și doar o treime era credit bancar. Am închis IMM Invest la 30 iunie 2024 cu o paritate, 50% avem credit bancar și 50% avem credit comercial. Un lucru foarte important este legat de valoarea medie a unui credit", a spus Dumitru Nancu.

"Am început cu 472.000 de lei, deci media creditului în 2020 a fost aceasta, adică aproape 100.000 de euro și am închis IMM Invest cu o medie de 1 milion, practic a crescut de 10 ori. Aici se vede impactul fiscal!” punctează Nancu.

Cea mai mare infuzie de capital în IMM-urile din România

"E clar că acest program trebuie să continue. Per total, în cei 4 ani de activitate ne apropiem la 100.000 de IMM-uri și spun că ne apropiem pentru că, IMM Invest în 2020 avea și această posibilitate de prelungire a creditului de lucru pe încă 3 ani, deci, sperăm să încheiem 2024, cu tot cu prelungiri de credite, la 100.000 de IMM-uri. Infuzia de capital pe care cele 21 de instituții financiar-bancare au acordat-o mediului de afaceri este istorică. Ne referim aici la 70 de miliarde de lei, 12 mililarde de euro. Este cea mai mare infuzie de capital în întreprinderile mici și mijlocii din România. Iar Fondul Național de garantare a garantat cu aproximativ 50 de miliarde de lei", a declarat Dumitru Nancu, directorul general al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, la DC NEWS.

