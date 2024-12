Steve Aoki: inovație, muzică și celebrarea a 10 ani de IQOS în România

Aoki împărtășește detalii despre colaborarea cu IQOS, rolul inovației în proiectele lui și legătura sa profundă cu fanii români. De la co-crearea unor produse care îi reflectă ADN-ul artistic până la remixarea unor hituri locale, precum Dudadu al Irinei Rimes, Steve Aoki continuă să lase o amprentă unică în muzică și dincolo de ea. În prag de dublă aniversare – înainte să își sărbătorească ziua de naștere pe scenă alături de publicul său din România, Aoki transmite un mesaj emoționant despre trăirea prezentului și puterea transformatoare a muzicii.

Iată interviul acordat romaniatv.net:

Ești în București pentru un eveniment IQOS. Cum ți-ai integrat viziunea creativă cu brandul IQOS?



A fost o colaborare grozavă să lucrez cu ei, pentru că, știi, sunt o companie extrem de inovatoare, iar eu sunt o persoană foarte inventivă, așa că ne aliniem perfect. Ca artist, îmi place să performez în medii fără fum, iar faptul că fanii mei și oamenii din jurul meu folosesc IQOS în loc să fumeze țigări este o alternativă mult mai bună. Este ceva ce împărtășesc și cu familia mea, care fumează, sau cu oricine fumează în jurul meu. Le spun mereu: „Aceasta este o alternativă mai bună.”. Prefer un mediu fără fum. Sunt multe motive pentru care această colaborare este atât de interesantă. În plus, mi-au oferit libertatea de a fi designer și am reușit să îmi aduc esența și ADN-ul în acest design. Am vrut să aduc culori vibrante care să reflecte show-urile Steve Aoki. Am vrut să fie ceva care să iasă în evidență, să fie puternic, să atragă atenția. Am lucrat îndeaproape cu ei pe această temă, iar asta a fost extrem de incitant.

Creativitatea a fost un aspect al acestei colaborări. Mai există și alte aspecte semnificative ale acestei colaborări?



Da, cred că există multe funcționalități noi asociate cu acest model de IQOS pe care îl lansăm. Și cred că are acea senzație specifică Steve Aoki, iar asta am vrut să transmit. A fost esențial să îmi pun amprenta în design, să-mi aduc propria estetică. Am fost foarte implicat în acest proces, iar pentru o colaborare de acest gen, implicarea mea la acest nivel era absolut necesară.

Ce ai învățat din colaborarea cu IQOS și poți aplica în alte proiecte și colaborări?



Cred că unul dintre lucrurile principale este faptul că IQOS, ca brand, este mereu inovator și încearcă constant să creeze un produs mai bun. Am trecut prin toate etapele și am văzut pașii făcuți, ceea ce a fost cu adevărat inspirant. Așa sunt și eu ca artist. Când revin în studio, încerc mereu să mă depășesc, să fac muzica mea mai semnificativă. Indiferent ce vreau să realizez, mă gândesc mereu la inovație. Fie că este vorba despre muzică, modă sau produsele la care lucrez, inovația este întotdeauna o prioritate. Aici ne aliniem perfect, iar acesta este un principiu pe care încerc să-l aplic în toate colaborările mele.

Să vorbim despre muzică acum. Cum percepi scena muzicală din România și influența acesteia asupra muncii tale? Există artiști români care te interesează?

Da, ascult mereu muzică nouă. Ultima dată când am fost aici, eram într-o mașină și i-am cerut șoferului să-mi pună muzică românească pentru că voiam să simt cultura locală. Mi-a pus piesa „Dudadu” de Irina Rimes și m-am îndrăgostit imediat de melodie. Am contactat-o pe artistă și am început să lucrez la o versiune Steve Aoki a piesei „Dudadu”, pe care am prezentat-o în premieră la Tomorrowland și la Untold. Cred că acesta este doar începutul. Vreau să ascult mai mulți artiști români, să descopăr mai multe stiluri și să fac mai multe lucruri cu această scenă muzicală. Fanii sunt motorul pentru mine. Dacă am fani care îmi influențează viața, simt dorința de a lucra cu ei și cu cultura lor. România a fost mereu foarte iubitoare și apropiată de sufletul meu, așa că sunt extrem de fericit că am putut oferi, cel puțin, versiunea mea pentru „Dudadu”.

Ne poți spune despre inspirația din spatele ultimelor tale piese? Cum crezi că va rezona publicul român cu noile tale melodii?

Cred că le vor adora. ”Two Times” este, cred eu, o piesă globală. Se descurcă foarte bine. ”Save Me”, un fel de cover după „Pirații din Caraibe”, este foarte apreciată. Chiar și cea mai nouă piesă pe care am lansat-o: ”I’m Going Out”. Care este un cover după Diana Ross, cu o mulțime de artiști incredibili, cred că va rezona și aici. România are ascultători Steve Aoki foarte educați muzical. Dacă lansez o piesă, știu că fanii o cunosc și o ascultă. Iar dacă o cânt, știu că se vor entuziasma.

Privind înapoi, există ceva ce ți-ai fi dorit să știi când ți-ai început cariera?

Mi-aș fi dorit să port dopuri de urechi mai devreme, pentru că acum am tinitus. Ăsta este unul dintre lucrurile pe care i le-aș fi spus tânărului Steve Aoki: protejează-ți auzul, pentru că sunt mereu în preajma muzicii la volum ridicat. De asemenea, să urmezi cu adevărat ceea ce iubești. Eu am făcut asta. Am urmat drumul muzicii mele, deși am avut multe momente de îndoială și reflecție, întrebându-mă dacă ar trebui să continui. La început este greu, pentru că nu știi cum se vor așeza lucrurile pentru tine. Dar am continuat, m-am adaptat și am descoperit ce funcționează. Trebuie să găsești ceea ce funcționează pentru tine și pentru publicul tău, să înveți dacă le place și să crești din asta. Inovația este esențială. Cred că asta ne leagă și în colaborarea noastră: inovația este o parte importantă a tot ceea ce facem.

Ce moștenire crezi că vei lăsa generațiilor viitoare de artiști?

Cred că moștenirea mea va fi în muzică. În fiecare piesă există ceva care rezonează cu oameni diferiți, în momente diferite ale vieții lor. Poate fi o melodie pe care eu am uitat-o, pe care am scris-o acum 10-12 ani, dar care are un impact profund pentru cineva din public. O altă piesă poate rezonează cu altcineva pentru că a ascultat-o într-un moment dificil sau, dimpotrivă, într-un moment extraordinar din viața lor, indiferent de context. Muzica este frecvența care leagă cine sunt eu de oamenii care îmi aud numele. Trebuie doar să continui să fac muzică bună, astfel încât să pot construi această relație cu tot mai mulți oameni.

Vorbești mult despre fanii tăi. Ne poți spune o poveste memorabilă cu un fan?

Ei bine, am povești memorabile de fiecare dată când susțin un concert. Știi, uneori cânți în fața unei mări de oameni, dar de fapt este vorba despre a te concentra asupra unei persoane și a te conecta cu sentimentul acelei persoane, mai ales dacă sunt extrem de conectați la o piesă. Am avut momente speciale cu fanii, momente intense, care știu că sunt unice, unul la unul. Nu le uit niciodată. Aceste momente sunt foarte importante pentru mine. Și asta este ceea ce caut în fiecare concert: oameni care sunt profund conectați la piesă și la acel moment. Asta are întotdeauna o semnificație profundă. Și, desigur, un tort în față face întotdeauna totul mai amuzant.

În câteva ore îți vei sărbători ziua de naștere pe scenă, alături de fanii tăi români. Așa cum ai spus, apreciezi foarte mult fanii din România. Care este mesajul tău pentru fanii români cu această ocazie specială?

Toți îmbătrânim. Trebuie doar să trăiești în prezent, pentru că timpul zboară și eu am deja 47 de ani. E nebunie, pur și simplu. Totuși, mă simt încă ca un copil. Asta este magia muzicii. Te păstrează tânăr în suflet și în spirit și îți dă energie. Te face să te simți viu. Deci, în legătură cu asta, nu mă simt așa cum îmi închipuiam că voi arăta la vârsta asta, când aveam 21 de ani.

Când aveam 21 de ani și mă uitam la cineva de vârsta mea, nu îmi închipuiam că voi arăta așa. Așa că trebuie să trăiești în prezent. Timpul zboară. Și sunt foarte fericit că îmi pot sărbători ziua de naștere alături de România, pentru că iubesc România.

