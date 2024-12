Explozia cursului valutar și glonțul care ne-a trecut pe la ureche. Mircea Coșea: Cel mai rău lucru care ni se putea întâmpla - VIDEO

Citește și - Prof. Mircea Coșea, cel mai important sfat de economisire pentru fiecare român: Toată lumea să se gândească foarte mult la asta, pentru că s-ar putea întâmpla!

Profesorul de economie Mircea Coşea vorbit despre cum bursa a reacționat, dar și despre eforturile făcute de BNR pentru a ține în frâu cursul leu-euro, în contextul instabilității politice din România cu alegerile prezidențiale.

"Am avut o surpriză extrem de plăcută, cu bursa"

"Am avut o surpriză extrem de plăcută, în legătură cu bursa. Deși am contribuit la crearea pieței de capital, bursa aceasta românească nu m-a băgat niciodată în seamă, măcar să discutăm. Președintele actual m-a invitat la o discuție, acum 1 an, și am fost foarte încântat. Însă am rămas cu impresia că este destul de marginal, destul de mică și de închistată în anumite norme. Bucuria pe care am avut-o a fost că a reacționat. Asta înseamnă că bursa este, pur și simplu, o parte din organismul românesc al economiei, foarte vie. Reacția bursei a arătat că economia se mișcă, printr-un organ, atât de important, precum este bursa. Nu este așa, un fel de decor, nu! Asta a fost o mare bucurie pentru mine și am pus-o la capitolul realizărilor foarte mari ale României", a spus profesorul Mircea Coșea.

"Cel mai rău lucru care ni se putea întâmpla"

"Cu privire la cursul valutar, din prima zi a apariției a acestui concurs, între doi candidați, care erau cum erau, am spus, public, că singura speranță a României este Mugur Isărescu. Cel mai rău lucru care ni se putea întâmpla nu era căderea bursei, ci căderea leului. Ar fi fost nu doar un semnal catastrofal, pentru economia din jurul nostru, dar ar fi dus la creșterea dobânzilor, a prețurilor, o destabilizare extraordinară, dar și conceptuală, pentru că noi ne-am obișnuit cu stabilitatea leului. Ei, și Banca Națională a acționat foarte bine, cu eforturi mari ca să susțină leul, dar l-a susținut", a declarat profesorul Mircea Coșea.

"Și, încă o dată, spun următorul lucru. În toate locurile unde am lucrat, în străinătate, primul lucru care îl discutam cu cei de acolo, unii dintre ei laureați ai premiului Nobel, am avut această oportunitate, la un moment dat, spuneau că cel mai important lucru pe care o țară trebuie să îl realizeze este că are nevoie de o coordonare, la minut, privind politica monetară a Băncii și politica bugetar-fiscală a Guvernului. Fiecare, separat, nu poate să meargă", a zis profesorul Mircea Coșea.

De ce legătura dintre Guvern, ministrul de Finanțe și BNR trebuie să fie foarte puternică

"Banca Națională a României a încercat, de un an și ceva, să mai stopeze inflația cu Rata dobânzii și cu Dobânda de referință. Pe de altă parte, Guvernul a tot făcut inflație, pentru că inflația îi convenea ca să alimenteze bugetul, nu mai intrăm în acest subiect. Deci, această discordanță între cele două politici a făcut să avem cea mai mare inflație din Europa și alte probleme care țin de valoarea împrumuturilor pe piață. Guvernul să înțeleagă că are nevoie de Banca Națională, care are acolo niște personalități extrem de importante, câteva creiere, care de 20 și ceva de ani ne spun lucrurile așa cum sunt. Legătura dintre Guvern, ministrul de Finanțe și BNR trebuie să fie foarte puternică! Altfel, ne vom lovi mereu de niște sensuri contrare! Și viitorul președinte al țării are aici un rol extrem de important, de arbitru, să țină echilibrul!", a mai spus profesorul de economie Mircea Coşea la emisiunea „Totul despre bani", de pe DC News, DC News TV şi DC Business.

Vezi emisiunea integrală aici

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News