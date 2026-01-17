€ 5.0894
Dacia scrie istorie la Dakar. Pilotul Nasser Al-Attiyah a câştigat, sâmbătă, al şaselea titlu
Data publicării: 14:26 17 Ian 2026

Dacia scrie istorie la Dakar. Pilotul Nasser Al-Attiyah a câştigat, sâmbătă, al şaselea titlu
Autor: Mihai Ciobanu

uzina_dacia_de_la_mioveni_18478300

Dacia, pe cel mai înalt podium la Dakar

 

Pilotul qatarian Nasser Al-Attiyah (Dacia Sandriders) a câştigat sâmbătă al şaselea titlu la Raliul Dakar, la categoria auto, după a 13-a şi ultima etapă a acestei curse legendare, care a avut startul şi sosire la Yanbu (108 km), etapă câştigată de suedezul Mattias Ekstrom (Ford Racing), scrie AFP.

Al Attiyah, care s-a impus pentru a şasea oară, după ediţiile din 2011, 2015, 2019, 2022 şi 2023, oferă constructorului Dacia primul său triumf în cursă, la doar a doua participare. Copilotul său, belgianul Fabian Lurquin, care a concurat anterior alături de francezul Sebastien Loeb, obţine prima sa victorie la Dakar. Nasser Al-Attiyah are 50 de victorii de etapă în această competiţie, egalându-i pe Ari Vatanen şi Stephane Peterhansel.

În clasamentul general final, Nasser Al-Attiyah a acumulat timpul total de 48 h 56 min 53 sec, pe locurile 2 şi 3 fiind echipajul spaniol Nani Roma/Alex Haro (Ford, 49 h 06 min 35 sec), respectiv Ekstrom/Bergkvist (49 h 11 min 26 sec).

dacia
dakar
