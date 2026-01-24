€ 5.0943
|
$ 4.3411
|

Subcategorii în Sport

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0943
|
$ 4.3411
 
DCNews Sport Cine crede Guardiola că e cea mai bună echipă din lume. Răspuns surprinzător dat de antrenorul lui City
Data publicării: 08:24 24 Ian 2026

Cine crede Guardiola că e cea mai bună echipă din lume. Răspuns surprinzător dat de antrenorul lui City
Autor: Darius Muresan

pep-guardiola_85801900 FOTO: Agerpres

Arsenal este "cea mai bună echipă din lume în acest moment", dar Manchester City încă mai are speranţa de a "ajunge din urmă" liderul Premier League, a declarat antrenorul lui "Citizens", Pep Guardiola, într-o conferinţă de presă de vineri, citat de Agerpres și AFP.

"Tunarii" au un avans de şapte puncte faţă de cel mai apropiat rival al lor, cu 16 etape până la finalul campionatului.

"Desigur, Manchester City a redus deja un astfel de decalaj pe ultima linie, în trecut, dar provocarea pare mai dificilă împotriva lui Arsenal, "cea mai bună echipă din lume în acest moment", a mai spus Guardiola.

Tehnicianul spaniol a menţionat parcursul adversarului său în Premier League şi Liga Campionilor (pe primul loc în ambele clasamente), precum şi prezenţa sa în Cupa Ligii (semifinală) şi Cupa Angliei (turul 4).

"În campionat, eu sper să ne putem apropia de ei, să ne îmbunătăţim şi să avem şansa să-i ajungem din urmă", a spus el.

Manchester City primeşte sâmbăta replica lui Wolverhampton, "lanterna roşie" în clasament, după ce a pierdut ultimele două meciuri, împotriva lui Manchester United în Premier League şi apoi la Bodo/Glimt în Liga Campionilor.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Moment tensionat între Nicușor Dan și un grup de oameni care îl huiduiau. Președintele a ridicat vocea: Uitați-vă cine sunt oamenii în care vă puneți speranța
Publicat acum 41 minute
Veste proastă pentru bucureșteni: Se mărește prețul biletelor pentru transportul în comun. Cât ar putea costa noile tarile
Publicat acum 51 minute
Nicușor Dan a refuzat să afirme direct că îl susține pe premierul Ilie Bolojan. „Nu facem comedii între Guvern și Parlament”
Publicat acum 1 ora si 11 minute
Nicușor Dan vrea cursuri de politică internă în școlile din România
Publicat acum 1 ora si 15 minute
ANM a emis avertizări Cod galben de ceață densă și polei pentru 20 de județe
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 23 Ian 2026
Mircea Badea a aflat că este bolnav. Ce afecțiune are
Publicat pe 22 Ian 2026
Apariție surpriză la Davos. Pe cine a luat Oana Țoiu în delegația României / foto în articol
Publicat pe 22 Ian 2026
Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu
Publicat pe 22 Ian 2026
Dialog spumos Chirieac - Ciutacu după ce DCNews a publicat lista cu banii ONG-urilor: O să vă asasineze ăștia
Publicat pe 23 Ian 2026
Un nou cuplu de putere pro-Trump din UE l-a scos din joc pe Emmanuel Macron: E „chimie bună“ între cei doi / foto în articol
 
replica a presedintelui frantei potrivita pentru oana toiu Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu

de Val Vâlcu

bogdan chirieac romania tace adanc in fata ostilitatii ucrainei Bogdan Chirieac: România tace adânc în fața ostilității Ucrainei

de Bogdan Chirieac

chirieac romania liniara fara solutii un cosmar al tarii noastre este pe cale sa devina realitate Chirieac: România, liniară, fără soluții. Un coșmar pentru țara noastră este pe cale să devină realitate

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale
 
x close