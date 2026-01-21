Starmer îi răspunde lui Trump: „Nu voi ceda” în privința Groenlandei

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a dat asigurări miercuri că 'nu va ceda' presiunilor preşedintelui american Donald Trump, subliniind că Regatul Unit va continua să susţină Groenlanda în faţa veleităţilor liderului de la Casa Albă legate de acest teritoriu autonom danez, transmite AFP.

'Nu voi ceda. Regatul Unit nu va ceda în ce priveşte principiile şi valorile şi viitorul Groenlandei, sub ameninţarea tarifelor vamale', a declarat Starmer în faţa Camerei Comunelor.

El a anunţat că o va primi joi pe şefa guvernului danez, Mette Frederiksen, pentru discuţii bilaterale.

'Preşedintele Trump a utilizat ieri cuvinte despre insulele Chagos diferite de cuvintele de sprijin pe care le-a avut atunci când l-am întâlnit la Casa Albă. A utilizat aceste cuvinte în mod intenţionat pentru a pune presiune pe mine şi pe Regatul Unit (...) Vrea să mă facă să mă pliez şi nu mă voi plia', a spus Starmer.

Marţi, într-un mesaj pe reţeaua sa Truth Social, Donald Trump a criticat puternic decizia recentă a Marii Britanii de a restitui insulele Chagos, arhipelag în Oceanul Indian, statului Mauritius.

'Faptul că Regatul Unit abandonează un teritoriu extrem de important este un gest de MARE STUPIDITATE şi se adaugă unei lungi liste de motive de securitate naţională pentru care Groenlanda trebuie să fie achiziţionată', a scris preşedintele american.

'În mod stupefiant, aliatul nostru strălucit din NATO, Regatul Unit, intenţionează acum să cedeze insula Diego Garcia, locul unei baze militare americane vitale, (statului) Mauritius, şi să o facă FĂRĂ NICIUN MOTIV', a adăugat el.

Potrivit unui acord semnat în mai 2025, Marea Britanie restituie insulele Chagos statului Mauritius, dar păstrează închirierea pe 99 de ani a insulei principale, Diego Garcia, pentru a menţine o bază militară americano-britanică în această regiune strategică.

'Nu putem să dăm înapoi', iar parlamentul britanic, unde acordul este în curs de examinare, 'nu poate anula semnarea' sa, a subliniat marţi secretarul de stat pentru relaţii interguvernamentale, Darren Jones.