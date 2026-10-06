Ungaria desecretizează zeci de mii de dosare ale informatorilor comuniști

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Ungaria se pregătește să desecretizeze zeci de mii de dosare din perioada comunistă, care ar putea dezvălui identitatea informatorilor fostei poliții politice.

Ungaria va începe în curând desecretizarea a zeci de mii de dosare ale poliţiei comuniste, care vor fi accesibile într-o bază de date publică; în documentele depozitate în prezent într-un subsol imens al arhivelor vor putea fi identificaţi informatorii şi colaboratorii fostelor servicii de securitate, transmite marţi agenţia Reuters.

Publicarea va marca a 70-a comemorare a revoltei antisovietice din 1956 şi va îndeplini promisiunea premierului Peter Magyar de a le permite ungurilor să îşi înţeleagă trecutul totalitar.

În Ungaria, din 1956 până în 1989, au fost înregistraţi circa 55.000 de astfel de colaboratori secreţi

Deşi regimul comunist s-a prăbuşit în 1989, Ungaria a întârziat desecretizarea completă a dosarelor. Reuters apreciază că a fost vorba de o lipsă de voinţă politică din partea guvernelor care s-au succedat de la Budapesta.

Până acum, cetăţenii puteau solicita doar accesul la propriile lor dosare sau la cele ale membrilor de familie apropiaţi. Pe viitor, accesul la orice dosar va fi posibil pentru toţi, nu doar pentru cercetători, iar căutarea va fi posibilă în baza de date online.

În timpul Războiului Rece, poliţiile politice est-europene s-au bazat pe informatori recrutaţi din rândul populaţiei, de multe ori prin şantaj, ameninţări sau cu promisiunea unor recompense. În Ungaria, din 1956 până în 1989, au fost înregistraţi circa 55.000 de astfel de colaboratori secreţi ai serviciilor de securitate comuniste.

Cu ajutorul informatorilor, poliţia politică le monitoriza prietenii, membrii de familie, vecinii sau colegii de serviciu pentru a detecta indicii de disidenţă sau de influenţă occidentală. Notele informative duceau de multe ori la arestări şi interogatorii.

Ofiţerii de securitate se întâlneau cu informatorii în apartamente din centrul Budapestei, cunoscute ca apartamente K, folosite în scop conspirativ.

În anii 1980, informatorii mergeau la concerte rock alternativ din capitala Ungariei, unde se aduna un public tânăr, perceput de regimul comunist drept potenţial subversiv.

Peter Muller "Sziami", figură încă importantă a muzicii, îşi aminteşte cum formaţia sa Kontroll Csoport interpreta în 1983 o piesă compusă de el, cu titlul "Informatori şi Provocatori", ale cărei versuri afirmă: "În felul nostru, şi noi stăm de veghe: cel din faţa ta este omul tău - ai roşit, ai fost deconspirată - informatori şi provocatori".

"Apoi puneam reflectoarele pe mulţime şi vedeam publicul de vreo 1000 de oameni uitându-se în jur să vadă cine ar putea fi informatorii", şi-a reamintit el acum - la vârsta de 74 de ani - în studioul său, zâmbind maliţios.

Muller a fost pe punctul de a fi dat afară din facultate pentru muzica sa, iar poliţia i-a interzis mai multe concerte şi l-a interogat. Prima sa trupă punk-rock, numită URH, legendară în cultura clandestină, a fost numită în 1980 după frecvenţa radio folosită de poliţie şi a fost urmărită de multe ori.

Unele detalii din dosare vor fi totuşi cenzurate pentru protecţia informaţiilor personale sensibile

În ciuda acestor amintiri, muzicianul are dubii despre desecretizarea dosarelor după atâta vreme. "Nu mă simt complet confortabil cu ideea că societatea are nevoie de o astfel de curăţare sau de un astfel de catharsis când a trecut atâta timp, că oamenii trebuie scoşi în evidenţă, umiliţi, făcuţi de ruşine şi pedepsiţi după ce au murit deja sau au trecut într-o altă etapă a vieţii", a declarat el pentru Reuters.

Dosarele serviciilor secrete comuniste sunt gestionate de Arhivele Istorice ale Securităţii de Stat Ungare (ABRL) şi conţin numele a 50-60 de mii de colaboratori. Directorul ABTL, Bendeguz Gergo Cseh, a salutat ca pe un "pas istoric" desecretizarea făcută în baza unei legi adoptate în septembrie de parlamentul de la Budapesta şi afirmă că aceasta merge mai departe decât în oricare ţară din fostul bloc comunist est-european.

Polonia şi-a deschis arhivele cu mult înainte, dar nu permite căutări deschise, fără restricţii, cum vor fi posibile în Ungaria.

Şi Germania a abordat mai restrictiv desecretizarea din 1991 a fişierelor Stasi, poliţia politică est-germană.

Nici în Cehia nu au fost încărcate într-o bază de date publică toate dosarele.

Legea ungară arată că înţelegerea trecutului şi transparenţa instituţiilor publice sunt "premise vitale" pentru funcţionarea unui stat democratic, față de alte state din fostul bloc comunist.

Publicarea se va face în două etape, începând din 4 noiembrie - data la care tancurile sovietice au intrat în Budapesta, zdrobind revolta democratică începută în 23 octombrie.

Unele detalii din dosare vor fi totuşi cenzurate pentru protecţia informaţiilor personale sensibile, cum ar fi problemele de sănătate, dependenţele sau orientarea sexuală.

"Ca arhivist şi istoric, cred că a judeca pe cineva pe baza acestor informaţii este incorect. Cred totuşi că se poate pătrunde în esenţa unor poveşti de viaţă şi ne putem privi în faţă trecutul într-un mod mai profund, nu doar la nivel individual, ci şi ca societate", a apreciat Cseh, conform Agerpres.