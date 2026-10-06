Update: AfD a câștigat șefia Parlamentului din Saxonia-Anhalt cu sprijinul extremei stângi

Conducerea AfD. Foto: Agerpres

Partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) încearcă marți, 6 octombrie, să obțină șefia Parlamentului din Saxonia-Anhalt.

Update:

Tobias Rausch de la AfD a câștigat marți președinția parlamentului landului Saxonia-Anhalt, beneficiind de sprijinul extremei stângi din land.

Rausch a obținut 48 de voturi; 29 de parlamentari au votat împotrivă, iar cinci s-au abținut. Pentru o majoritate absolută erau necesare 42 de voturi. Este pentru prima dată când un politician din partea partidului Alternativa pentru Germania (AfD) va conduce parlamentul unui land german, scrie Politico.

El s-a angajat să servească întregul stat, să protejeze drepturile minorităților și să aplice aceleași reguli fiecărui partid. Totuși, a declarat și că „epoca barierelor politice ar trebui să fie de domeniul trecutului”.

Partidul de extremă-stânga „Alianța pentru Justiție Socială și Rațiune Economică” (BSW) promisese să-l susțină pe Rausch, invocând cutuma conform căreia cel mai mare grup parlamentar obține președinția. Această decizie a atras critici din partea adversarilor și a protestatarilor, care au susținut că gestul contribuie la normalizarea AfD, formațiune clasificată de serviciile interne de informații drept extremistă.

Știrea inițială:

După victoria zdrobitoare de la alegerile regionale din landul estic Saxonia-Anhalt, partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) candidează pentru a prelua conducerea Parlamentului landului Saxonia-Anhalt.

Rezultatul depinde de cinci deputați din BSW (Alianța Sahra Wagenknecht), într-un vot considerat un prim test al relațiilor dintre cele două partide, înainte de candidatura AfD pentru conducerea viitorului guvern al landului, scrie Euronews. Candidatul AfD, Ulrich Siegmund, speră să preia conducerea landului Saxonia-Anhalt în decembrie.

AfD, partid de extremă dreapta din Germania, încearcă astăzi să obțină alegerea unuia dintre politicienii săi în funcția de președinte al unui parlament regional, în timp ce parlamentarii din landul estic Saxonia-Anhalt se întâlnesc pentru prima dată de când partidul a câștigat alegerile acolo, în urmă cu câteva săptămâni.

AfD vrea ca Tobias Rausch să devină președinte al Parlamentului din Magdeburg

AfD dorește ca Tobias Rausch să devină președinte al Parlamentului nou ales din capitala landului, Magdeburg, o funcție cu greutate la nivel național. Încă nu este clar dacă va obține majoritatea necesară. AfD a câștigat alegerile din land în data de 6 septembrie cu 43,8% și deține acum 39 din cele 83 de locuri. Fiind cel mai mare grup parlamentar, are dreptul de a nominaliza președintele. Pentru alegerile în sine, însă, este suficientă o majoritate simplă a voturilor valabil exprimate. Aceasta înseamnă că Rausch se bazează pe voturile altor partide. Alianța Sahra Wagenknecht (BSW), cu cinci deputați, a anunțat că îl va susține.

Uniunea Creștin-Democrată (CDU), social-democrații (SPD), Verzii și Partidul Stângii intenționează să voteze împotriva candidatului AfD. Dacă deputații BSW vor vota pentru Rausch, acesta va avea voturile necesare.

De ce sunt aceste alegeri atât de importante

Filiala AfD din Saxonia-Anhalt este clasificată drept organizație extremistă de dreapta de Oficiul pentru Protecția Constituției, serviciul de informații interne, care este o structură din cadrul Ministerului de Interne condus de CDU. Prin urmare, observatorii consideră posibila alegere a lui Rausch ca un moment de cotitură politică.

Funcția de președinte al Parlamentului acestui land nu este doar simbolică. Președintele prezidează sesiunile plenare și Consiliul Bătrânilor, și conduce administrația parlamentară.

Politologul Nicolas Spohn a declarat pentru revista Focus că puterea președintelui constă „mai presus de toate în chestiuni procedurale și puteri legate de regulamentul camerei”. El a subliniat că rămâne discutabil modul în care un politician AfD ar exercita efectiv această funcție.

Ce spune Tobias Rausch

Tobias Rausch a oferit propria sa descriere a stilului său politic. „Nu sunt un intransigent, sunt pragmatic”, a spus el, potrivit Agenției de Presă Germane. El dorește „să ia în considerare interesele tuturor cât mai mult posibil”.

Cultura dezbaterii în Parlament, a spus el, ar trebui să fie „dură în ceea ce privește substanța, dar corectă față de indivizi”.

Un semnal pentru formarea viitorului guvern

Alegerea președintelui Parlamentului nu decide cine va conduce viitorul guvern al landului. Cu toate acestea, este un vot care va fi urmărit îndeaproape.

Candidatul principal al AfD, Ulrich Siegmund, are nevoie de cel puțin 42 de voturi pentru a deveni șeful guvernului landului Saxonia-Anhalt în decembrie.

În acest context, scrutinul de astăzi este văzut și ca un prim test al relației dintre AfD și BSW.

Ce se întâmplă astăzi în Parlamentul landului

Ședința a început la ora 12:00, ora României. În calitate de parlamentar cu cea mai mare vechime, Eva von Angern, din partea Partidului Stângii, va deschide ședința inaugurală. Mai întâi va fi stabilit cvorumul și vor fi adoptate, printre altele, ordinea de zi și regulamentul de procedură provizoriu.

Președintele este ales prin vot secret. Dacă niciun candidat nu obține majoritatea necesară în primul tur, pot avea loc tururi suplimentare.

După vot, ședința va fi suspendată. Consiliul Bătrânilor va discuta apoi posibile modificări ale regulamentului de procedură. Alegerea vicepreședinților se numără printre punctele programate ulterior.

AfD a reușit deja să impună o modificare a planului de dispunere a locurilor: în calitate de cel mai mare grup parlamentar, va ocupa de acum înainte locurile din centrul sălii, și nu pe cele din extrema dreaptă.

Au fost anunțate și proteste

Au fost anunțate proteste care să coincidă cu ședința. Alianța „Solidarisches Magdeburg” planifică o demonstrație în fața parlamentului landului, împreună cu alte organizații.

Până la alegerea și depunerea jurământului unui nou șef de guvern, actualul guvern al statului va rămâne în funcție. Reamintim că AfD a atins un procent istoric în sondajele din Germania.