Fost șef al serviciului de informații externe al Germaniei, arestat pentru spionaj și trădare. Ar fi cumpărat informații clasificate și ar avea legături cu Kremlinul

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Germania a arestat un fost șef al serviciului de informații externe pentru spionaj și trădare.

Parchetul federal din Germania a anunțat că un fost șef al serviciului de informații externe a fost arestat marți, 6 octombrie, sub acuzații de spionaj.

August Hanning, arestat alături de fostul său consilier

August Hanning a fost președintele Serviciului Federal de Informații (BND) din decembrie 1998 până în noiembrie 2005.

Hanning a fost arestat în Bad Toelz-Wolfratshausen, în sudul Germaniei. Un fost consilier al său, identificat doar ca Manfred D, a fost, de asemenea, arestat marți. Parchetul nu a dezvăluit pentru cine erau suspectați bărbații că spionează. scrie The Guardian.

August Hanning ar fi cumpărat informații clasificate pentru a le revinde

Conform informațiilor obținute de BILD, acuzațiile împotriva lui August Hanning includ spionaj cu privire la secrete de stat, trădare și spionaj pentru o putere străină. BILD relatează că Hanning ar fi achiziționat informații clasificate pe bani de la un fost membru al personalului superior al BND.

El intenționa să le „revândă ca parte a activității sale de consultanță”, potrivit sursei citate. Procurorul General Federal desfășoară ancheta împotriva ambilor suspecți.

Cum au fost arestați cei doi

Anchetatorii din cadrul Oficiului Federal de Poliție Criminală (BKA) l-au arestat pe Hanning la primele ore ale dimineții, la domiciliul său din Nordwalde, lângă Münster.

Simultan, ofițeri din Bavaria l-au arestat pe fostul său consilier. Manfred D. a ocupat anterior funcția de șef de cabinet al lui Hanning și a lucrat pentru BND până în primăvara anului 2026. Se pare că Manfred D. va fi adus astăzi în fața Curții Federale de Justiție din Karlsruhe, în timp ce fostul șef al BND, Hanning, urmează să apară în fața Curții miercuri, 7 octombrie.

Hanning a dat peste procesul Block

Descoperirile polițiștilor despre cei doi au fost făcute în timpul anchetelor privind procesul femeii de afaceri din Hamburg, Christina Block (53), și al altor inculpați acuzați de răpirea violentă a celor doi copii ai săi.

În acea anchetă a existat și o informație despre o presupusă scurgere de informații de la BND.

Fostul șef al serviciului de informații externe al Germaniei ar avea legături cu Kremlinul

Investigația se axează acum pe informațiile potrivit cărora Hanning ar fi transmis mai multe informații sensibile către o putere străină. BILD scrie că el a lucrat ca și consultant în sectoarele de securitate și afaceri la nivel mondial.

De asemenea, ar fi avut legături cu Rusia și China, inclusiv cu agențiile guvernamentale de acolo și, printr-o linie directă, cu Kremlinul.

Hanning avea probleme financiare

Se știa că Hanning avea mari probleme financiare, după ce i s-a pus poprire pe pensie pentru mai mulți ani de zile. Motivul: activitatea sa de membru al consiliului de supraveghere al unei bănci din statele baltice. Se presupune că această bancă a fost delapidată de un oligarh și adusă în faliment. Membrii consiliului de supraveghere - inclusiv Hanning și fostul șef al NATO și prim-ministrul danez Anders Fogh Rasmussen - au fost trași la răspundere. Încă nu este clar dacă presupusele afaceri ale lui Hanning cu secrete de stat au fost legate de acest lucru.

În septembrie 2025, procurorii din Hamburg au percheziționat o proprietate din regiunea Westerwald, care aparține lui Hanning, inclusiv birourile sale. La acea vreme, ancheta era „doar” legată de cazul Block. Presa germană scrie însă acum că există o mare posibilitate ca anchetele privind suspiciunea de trădare să fi fost în curs de desfășurare încă de atunci.

Detalii despre funcțiile deținute de August Hanning

Hanning, fost staționat la Misiunea Permanentă a Republicii Federale Germania (un fel de ambasadă) din Berlinul de Est, a ocupat funcția de președinte al serviciului german de informații externe din 1998 până în noiembrie 2005. Ulterior, a fost cel mai înalt oficial din sectorul de securitate, ocupând funcția de șef al tuturor agențiilor de securitate sub conducerea ministrului federal de interne Wolfgang Schäuble (CDU).