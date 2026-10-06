Donald Trump unește Republica Moldova și România. O linie electrică de înaltă tensiune între malurile Prutului va purta numele președintelui SUA

Donald Trump, președintele SUA. Sursa foto: Agerpres

România și Republica Moldova vor fi legate printr-o nouă linie electrică de înaltă tensiune, care va purta numele președintelui american Donald Trump. Proiectul „Trump Liberty Line”, susținut cu 130 de milioane de dolari de guvernul SUA, are ca obiectiv consolidarea securității și independenței energetice a Republicii Moldova.

O linie electrică de înaltă tensiune planificată, care va conecta România şi Republica Moldova, va purta numele "Trump Liberty Line" ("Linia Libertăţii Trump"), a anunţat luni Ambasada SUA la Chişinău, aceasta fiind cea mai recentă iniţiativă de infrastructură care primeşte numele preşedintelui american Donald Trump, comentează marţi Reuters și Agerpres.

Proiectul „Trump Liberty Line” este susținut de Guvernul SUA

Într-o postare pe platforma X, ambasada a precizat că proiectul, "susţinut printr-o investiţie de 130 de milioane de dolari din partea guvernului SUA", va consolida securitatea şi independenţa energetică a Republicii Moldova.

"Guvernul Republicii Moldova susţine iniţiativele care aduc beneficii cetăţenilor Republicii Moldova, în special pe cele care asigură securitatea şi infrastructura energetică a ţării", a declarat pentru Reuters purtătorul de cuvânt al guvernului de la Chişinău, Dumitru Ciorici.

Oficialii români nu au răspuns imediat solicitărilor de a comenta situaţia, precizează Reuters.

Republica Moldova, una dintre cele mai sărace ţări din Europa şi candidată la aderarea la Uniunea Europeană, îşi importă cea mai mare parte a energiei electrice prin intermediul conexiunilor existente cu România şi Ucraina. Atacurile ruseşti asupra infrastructurii energetice a Ucrainei au perturbat aceste livrări în trecut.

Numele lui Trump a fost asociat cu un număr tot mai mare de proiecte din întreaga lume, inclusiv un coridor de transport propus prin Armenia şi o bază militară planificată în Polonia, pe măsură ce guvernele încearcă să intre în graţiile preşedintelui american, mai scrie agenţia britanică de presă.

Republica Moldova, tot mai aproape de integrarea în Uniunea Europeană. Maia Sandu mizează pe know how-ul din Finlanda

Republica Moldova intenţionează să-şi consolideze cooperarea cu Finlanda în domeniul securităţii şi al rezilienţei şi mizează pe sprijinul Helsinki pentru avansarea procesului de aderare la Uniunea Europeană, a declarat vinerea trecută preşedinta Maia Sandu în cursul vizitei sale în Finlanda.

"Avem multe de învăţat de la Finlanda: de la modelul vostru de securitate integrată, de la pregătirea civililor şi de la calmul pe care îl oferă faptul că eşti pregătit. De aceea, am propus instituirea unui dialog structurat între Republica Moldova şi Finlanda cu privire la rezilienţă", a declarat Maia Sandu.