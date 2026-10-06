Bariere cu etilotest pentru șoferi, în Belgia: "Scopul este de a maximiza prevenţia"

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Belgia va testa bariere cu etilotes care vor împiedica şoferii testaţi pozitiv să plece cu mașinile.

Este vorba de bariere cu etilotest la ieşirile din garaje şi parcări publice, care vor împiedica şoferii testaţi pozitiv să părăsească incinta cu maşina, ca parte a unui proiect pilot de reducere a accidentelor rutiere legate de consumul de alcool, informează marţi EFE, citată de Agerpres.

Sistemul va fi testat iniţial în oraşul flamand Hasselt (nordul Belgiei) şi se va baza pe o tehnologie deja utilizată în Suedia, aşa cum a explicat marţi ministrul federal belgian al mobilităţii, Jean-Luc Crucke, la Forumul General al Statelor privind Siguranţa Rutieră.

"Scopul este de a maximiza prevenţia"

Pentru ca bariera să se deschidă, şoferul trebuie să sufle într-un muştiuc conectat printr-un tub la un terminal care va efectua un test de măsurare a alcoolemiei, iar bariera se va ridica doar dacă rezultatul este negativ.

"Scopul este de a maximiza prevenţia", a declarat Crucke, care a estimat că aproximativ 25% din accidente sunt de fapt legate de alcool, o estimare utilizată şi de institutul pentru siguranţă rutieră Vias.

Măsura este anunţată pe fondul creşterii numărului de decese rutiere în Belgia. Conform cifrelor publicate marţi de Institutul Vias, 223 de persoane au murit pe şosele în prima jumătate a anului 2026, o creştere de 6% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Siguranţa rutieră a fost, de asemenea, în centrul atenţiei în urma recentului proces pentru accidentul multiplu din timpul unui carnaval din Strepy-Bracquegnies, soldat cu şapte morţi în 2022 şi pentru care Paolo Falzone a fost condamnat în iunie la 27 de ani de închisoare.

Se pregătesc și alte măsuri

Guvernul belgian pregăteşte şi alte măsuri, între care stabilirea unei politici de toleranţă zero faţă de alcool pentru şoferii care deţin permisul de mai puţin de trei ani şi permiterea utilizării camerelor capabile să detecteze persoanele care folosesc telefoane mobile în timp ce conduc.

În cazul camerelor de filmat, concluziile grupului de lucru sunt aşteptate înainte de sfârşitul anului, în vederea adaptării cadrului legal în 2027 şi a începerii controalelor în 2028.

De asemenea, guvernul intenţionează să trimită automat în judecată şoferii care cumulează anumite infracţiuni grave în decurs de trei ani, cum ar fi opt încălcări ale limitei de viteză, trei infracţiuni pentru utilizarea dispozitivelor electronice în timpul conducerii sau două pentru conducerea sub influenţa alcoolului.

Ce face România

Și în Românie pare că se iau măsuri pentru scăderea numărului de victime pe şosea. "Generația zero accidente" este o campanie anunțată recent de Ministerul Educației, Ministerul Afacerilor Interne, CNAIR și alte autorități publice, având ca scop principal educarea cetățenilor pentru un comportament rutier preventiv și responsabil.

Prin acces la informații relevante și materiale adaptate diferitelor categorii de public, proiectul susține formarea unor comportamente care pot reduce riscul accidentelor și pot contribui la un trafic mai sigur pentru toți.