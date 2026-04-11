România continuă să fie una dintre cele mai periculoase țări din Europa în ceea ce privește siguranța rutieră, iar corupția din sistemul de acordare a permiselor contribuie direct la tragediile de pe șosele, avertizează expertul în conducere defensivă Titi Aur.

„Se moare pe şosele, acum când vorbim sigur se produc accidente undeva pe şoselele din România, este sânge mult pe şosea, cel mai mult din Europa, şi totuşi la nivelul cel mai înalt nu se face nimic sau, mai mult, se fac tot felul de şmecherii prin care să se acorde dreptul de a conduce, permis de conducere, atestat profesional, de tot felul cu şpagă. Asta înseamnă că aceste persoane care fac asta fac direct crimă, nu mai e indirect. Când dai drumul unora (n.r. - să iasă cu maşina pe şosele) care nu sunt capabili, cu şpagă sau fără, participă direct la aceste crime.

Sunt unii la volan care nu au această capacitate, acest discernământ, această ştiinţă minimală pentru a conduce în siguranţă. Da, ca să fii pilot sau şoferul cel mai bun din ţară îţi trebuie mai multe cunoştinţe sau talent, pentru că sunt şi şoferi buni, dar o mare categorie este lăsată să circule complet inconştient iar statul nu se uită. Nu avem o instituţie care să se ocupe de asta. Ne uităm spre Poliţia Rutieră, dar ea nu are nici atributul, nici capacitatea nici bugetul pentru a se ocupa de asta. Trebuie să existe un organism, o instituţie care să coordoneze”, a transmis Titi Aur, expert în conducere defensivă.