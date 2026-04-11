€ 5.0937
|
$ 4.3629
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0937
|
$ 4.3629
 
DCNews Stiri Instituţia de care are nevoie România pentru a reduce numărul morţilor în accidente rutiere. Titi Aur: Nu Poliţia Rutieră trebuie să facă asta
Data actualizării: 15:09 11 Apr 2026 | Data publicării: 14:21 11 Apr 2026

EXCLUSIV Instituţia de care are nevoie România pentru a reduce numărul morţilor în accidente rutiere. Titi Aur: Nu Poliţia Rutieră trebuie să facă asta
Autor: Mihai Ciobanu

girofar-politie_65156800 Foto: Pixabay.com

„Statul permite unor oameni nepregătiți accesul la volan”, atrage atenţia Titi Aur.

România continuă să fie una dintre cele mai periculoase țări din Europa în ceea ce privește siguranța rutieră, iar corupția din sistemul de acordare a permiselor contribuie direct la tragediile de pe șosele, avertizează expertul în conducere defensivă Titi Aur.

„Se moare pe şosele, acum când vorbim sigur se produc accidente undeva pe şoselele din România, este sânge mult pe şosea, cel mai mult din Europa, şi totuşi la nivelul cel mai înalt nu se face nimic sau, mai mult, se fac tot felul de şmecherii prin care să se acorde dreptul de a conduce, permis de conducere, atestat profesional, de tot felul cu şpagă. Asta înseamnă că aceste persoane care fac asta fac direct crimă, nu mai e indirect. Când dai drumul unora (n.r. -  să iasă cu maşina pe şosele) care nu sunt capabili, cu şpagă sau fără, participă direct la aceste crime. 

Sunt unii la volan care nu au această capacitate, acest discernământ, această ştiinţă  minimală pentru a conduce în siguranţă. Da, ca să fii pilot sau şoferul cel mai bun din ţară îţi trebuie mai multe cunoştinţe sau talent, pentru că sunt şi şoferi buni, dar o mare categorie este lăsată să circule complet inconştient iar statul nu se uită. Nu avem o instituţie care să se ocupe de asta. Ne uităm spre Poliţia Rutieră, dar ea nu are nici atributul, nici capacitatea nici bugetul pentru a se ocupa de asta. Trebuie să existe un organism, o instituţie care să coordoneze”, a transmis Titi Aur, expert în conducere defensivă. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

titi aur
de ce conducem
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
SONDAJ DE OPINIE
Închide
Unde vă petreceți Sfintele Paști?
Acasă
În vacanță, în țară
În vacanță, în străinătate
Trimite răspunsul
x close