Alertă în timpul unui zbor Londra-Chicago. Avionul a coborât brusc 8.500 de metri. Măștile de oxigen s-au activat

Foto cu rol ilustrativ: Freepik

Un avion British Airways care zbura de la Londra la Chicago a declarat stare de urgență după o coborâre bruscă de aproximativ 8.500 de metri deasupra Irlandei.

Un avion British Airways care efectua cursa Londra-Chicago a fost nevoit să revină pe aeroportul Heathrow după ce, în timp ce survola Irlanda, a coborât brusc cu aproximativ 8.500 de metri. Echipajul a declarat stare de urgență, iar aeronava a revenit în siguranță în Marea Britanie.

Cursa BA295 avea ca destinație aeroportul O'Hare din Chicago. La bordul aeronavei, un Boeing 777-200ER, au fost declanșate măștile de oxigen după apariția unei „probleme tehnice”, potrivit informațiilor disponibile.

înainte de coborârea măștilor de oxigen, avionul a trecut printr-o zonă cu turbulențe

Avionul plecase luni de la Heathrow, la ora 12:14. După aproximativ o oră de zbor, aeronava ajunsese la nivelul de croazieră, respectiv 11.200 de metri. Situația a apărut ulterior, în timpul traversării spațiului aerian irlandez.

Pasagerii au relatat că, înainte de apariția măștilor de oxigen, avionul a trecut printr-o zonă cu turbulențe. Momentul a creat „incertitudine” în rândul persoanelor aflate la bord.

În urma incidentului, piloții au coborât aeronava până la o altitudine de sub 3.048 de metri și au transmis controlorilor de trafic aerian codul 7700, utilizat la nivel internațional pentru semnalarea unei situații generale de urgență. Echipajul a decis apoi să schimbe direcția și să revină către Anglia.

Datele furnizate de serviciile de urmărire a zborurilor indică faptul că avionul a survolat în buclă zona Canalului Bristol, între Pembrokeshire și North Devon. Aeronava a rămas în această zonă pentru a consuma din combustibil și a-și reduce greutatea înaintea aterizării. Revenirea la Heathrow s-a încheiat în jurul orei 17:00, fără alte probleme raportate.

Tom Nicholls, unul dintre pasageri, a povestit că înainte de declanșarea procedurii de urgență s-a simțit o „turbulență bruscă”. Acesta a precizat că, deși avionul a coborât rapid până la aproximativ 2.743 de metri, experiența nu a fost una deosebit de inconfortabilă.

„Avionul s-a ajustat, dar nu am simțit că am coborât rapid. Aș spune că piloții au făcut o treabă foarte bună.

Măștile de oxigen au apărut la scurt timp după aceea și a existat o oarecare incertitudine la bord. Cuplul din fața noastră nu a reușit să ajungă la măștile lor, dar până când au găsit un loc liber cu mască, căpitanul a anunțat că eram sub 10.000 de picioare, astfel că acestea nu mai erau necesare”, a spus pasagerul.

Aeronava a aterizat în siguranță

Un purtător de cuvânt al British Airways a declarat: „Siguranța clienților și a echipajului nostru este întotdeauna prioritatea noastră principală, iar aeronava a aterizat în siguranță după ce piloții noștri, extrem de bine pregătiți, au decis să revină la Heathrow în urma unei probleme tehnice.

Pasagerii au coborât în mod normal din aeronavă, iar echipele noastre lucrează pentru a le relua planurile de călătorie cât mai repede posibil.”

Imaginile făcute de pasageri și publicate ulterior pe rețelele sociale surprind măștile de oxigen coborâte din plafonul aeronavei în timpul zborului de întoarcere către Londra.

Coborârea sub pragul de 3.048 de metri, împreună cu transmiterea codului 7700, sunt proceduri întâlnite în mod obișnuit în cazul unor incidente precum depresurizarea cabinei. British Airways nu a precizat însă că depresurizarea ar fi fost cauza incidentului, iar motivul exact al situației de urgență nu a fost confirmat oficial.

Aeronava implicată este un Boeing 777-200ER, unul dintre modelele mai vechi operate de British Airways. Avionul a intrat în flota companiei în iulie 1997, ceea ce înseamnă că este în serviciu de aproape trei decenii.

Imagini transmise în direct au surprins coborârea aeronavei și revenirea acesteia pe aeroportul Heathrow. În urma incidentului, o parte dintre pasagerii cursei BA295 au fost repartizați pe alte zboruri programate pentru marți, conform The Guardian.