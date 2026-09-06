Se ridică restricţiile de circulaţie din Piaţa Unirii

Veşti bune pentru bucureşteni înaintea începerii noului an şcolar.

Lucrările de refacere a Planșeului Unirii au ajuns într-o nouă etapă, astfel încât restricțiile de circulație instituite la începutul verii în zona Piața Unirii – Cantemir – restaurant Horoscop vor fi ridicate conform planului anunțat, a transmis, printr-un comunicat de presă, Primăria Sectorului 4, cea care gestionează proiectul.

Decizia vine înainte de începerea noului an școlar, un moment în care valorile de trafic cresc având în vedere că foarte mulţi bucureşteni îşi duc copiii la şcoală cu maşina. Potrivit primăriei, traficul în zonă revine la configuraţia obişnuită.

Lucrările continuă

În paralel, lucrările la noul Planșeu Unirii continuă în interiorul șantierului. Vechea structură, de aproape 100 de ani și aflată într-o stare avansată de degradare, a fost înlocuită, iar obiectivul constructorilor este ca, până la sfârșitul acestui an, să fie finalizată întreaga placă de beton a noului planșeu.

O altă veste bună pentru locuitorii Capitalei este aceea că din 7 septembrie va fi reluată şi circulaţia tramvaielor pe Pasajul Basarab, iar liniile 1 şi 10 vor reveni pe traseele de bază, liniile 4, 11 şi 47 vor fi reînfiinţate, iar liniile 54 şi 610 vor fi suspendate.