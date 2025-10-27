Într-o nouă ediție a emisiunii MI-TH Influencer, Mirela Vescan și Thea Haimovitz au avut doi invitați speciali: Maria și Andrei Barbu, doi adolescenți care au cucerit scena internațională de modelling.

Deși la doar 14 și 16 ani sunt concentrați pe școală și carieră, discuția a alunecat firesc spre un subiect delicat: primii fiori de iubire. Spre surprinderea tuturor, viziunea lui Andrei, în vârstă de 16 ani, despre dragoste și relații, i-a lăsat fără cuvinte pe toți cei din platou.

Frați pe podium și în viață

Maria și Andrei Barbu sunt doi tineri care au început devreme să își construiască o carieră în modă. Cu apariții pe podiumuri internaționale, cei doi frați sunt cu adevărat un exemplu pentru generația lor. Deși faima și succesul i-ar putea face să-și piardă echilibrul, amândoi par ancorați într-o realitate simplă: familia, educația și bunul-simț.

„Ne concentrăm pe modelling și pe școală”, a spus Andrei, cu o seriozitate rar întâlnită la 16 ani. În dialogul relaxat, dar profund, cu cele două prezentatoare, tânărul a arătat că are nu doar o minte limpede, ci și o inimă echilibrată.

„Nu mă încântă ideea că se uită băieții după sora mea”

Mirela Vescan a început conversația într-o notă amuzantă, întrebându-l pe Andrei dacă are grijă de sora sa mai mică. Răspunsul a venit prompt: „Da, se uită băieții după ea, dar nu mă încântă ideea”.

„Nu te încântă, normal că nu te încântă. Și eu am avut frate mai mare știu, cum e. Nu ai voie nimic”, spune Mirela.

Întrebat de Thea Haimovitz de ce este atât de protector, băiatul a explicat simplu: „Nu mi se pare mie că sunt buni pentru ea. Eu în sinea mea am standarde mai ridicate pentru băieții care se uită la ea decât are ea”.

Răspunsul a stârnit uimirea prezentatoarelor, care au remarcat imediat maturitatea și profunzimea gândirii sale.

Cum este văzută iubirea prin ochii unui adolescent

Când discuția s-a mutat spre viața lui personală, Andrei a surprins din nou prin sinceritate și echilibru. „Eu nu prea mă arunc în tangențe. Nu cred în iubire la vârsta asta. Mă concentrez pe liceu, pe modelling”, a declarat el, fără ezitare.

Pentru el, adolescența nu este o perioadă de aventuri, ci una de construcție, atât profesională, cât și personală.

„La vârsta asta, iubirea se dobândește greu”, a adăugat tânărul, lăsându-le pe cele două gazde fără replică.

Întrebat totuși cum ar trebui să fie fata care i-ar cuceri inima, Andrei a dat un răspuns care i-a impresionat din nou pe toți cei din platou:

„Aspectul este cea mai neimportantă parte. Mă interesează personalitatea, principiile, idealurile, cât poate fata să aibă grijă de o persoană, să înțeleagă, să aibă tandrețe. Asta contează cel mai mult, nu aspectul”.

Într-o lume în care imaginea pare să domine totul, un tânăr de 16 ani care vorbește despre valori și empatie este o raritate.

„Vreau pentru sora mea un băiat care să o respecte”

Când conversația s-a întors spre Maria, Andrei a fost la fel de direct: „Băiatul ideal pentru sora mea ar trebui să fie deștept, înalt, cu bun-simț, binecrescut, să aibă grijă de ea, să-i ofere iubire, atenție, afecțiune”.

„Să o respecte”, a completat Thea, iar Andrei a confirmat cu un zâmbet: „Exact. Respectul e baza”.

Gazdele au remarcat că tânărul pare să aibă deja un set de valori bine conturat, o combinație de eleganță, protecție fraternă și maturitate emoțională.

În finalul emisiunii, Thea l-a întrebat dacă obișnuiește să deschidă ușa unei fete atunci când urcă într-o mașină.

„În general, nu prea mă găsesc în situații de genul”, a recunoscut sincer. „Dar dacă se întâmplă, da, e un gest drăguț, o formalitate care trebuie respectată”.

Un exemplu pentru generația tânără

Prin modestie, echilibru și respect, Andrei Barbu a demonstrat că adolescenții de astăzi pot avea o viziune profundă a iubirii, chiar și într-un domeniu în care aspectul este cel mai important, precum modellingul.

Răspunsurile sale au fost primite cu multă uimire și laude în platoul MI-TH Influencer. Cu o carieră în plină ascensiune și o atitudine matură, Andrei Barbu nu este doar un tânăr model de succes, ci și un exemplu de eleganță morală și echilibru într-o generație care caută să-și definească valorile.

